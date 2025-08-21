Nie potrzebujesz już konsoli. LG Gaming Portal dostaje imponującą aktualizację

To, co przykuwa uwagę w najnowszej odsłonie, to nie tylko rozbudowana biblioteka gier czy odświeżony interfejs. LG jako pierwsza firma na świecie wprowadza obsługę gier w chmurze w rozdzielczości 4K przy 120 Hz z HDR poprzez natywną aplikację NVIDIA GeForce NOW. Skala tej zmiany może być odczuwalna dla graczy przez najbliższe lata, choć warto zachować zdrowy sceptycyzm co do realnej dostępności takich parametrów dla przeciętnego użytkownika.

Aktualizacja, wdrażana od sierpnia tego roku, trafia do użytkowników w ponad 30 krajach. Przeprojektowany interfejs znacząco ułatwia odnajdywanie i uruchamianie gier klasy AAA bezpośrednio z telewizora, co jest sporym ułatwieniem w porównaniu z poprzednimi rozwiązaniami.

Kolejnym udogodnieniem jest menu umożliwiające wybór preferowanej usługi gier w chmurze. Użytkownicy mogą płynnie przełączać się między Amazon Luna, Blacknut, Boosteroid czy Xbox Game Pass Ultimate, co eliminuje konieczność przeskakiwania między różnymi aplikacjami i centralizuje dostęp do wszystkich platform w jednym miejscu.

LG Gaming Portal z kluczową aktualizacją dla miłośników gier

Najważniejszą zmianą jest jednak wdrożenie obsługi gier w rozdzielczości 4K przy 120 Hz z HDR. Telewizory LG OLED z 2025 roku jako pierwsze oferują tę funkcjonalność przez natywną aplikację GeForce NOW, podczas gdy starsze modele otrzymają to w późniejszym terminie. To całkiem solidny krok naprzód, choć zastanawiam się, ilu graczy ma rzeczywiście wystarczająco szybkie łącze internetowe, aby w pełni wykorzystać tak zaawansowane parametry.

Technologia HDR wzbogaca paletę barw i kontrast, potentially poprawiając realizm gier. Dla entuzjastów oznacza to teoretyczną możliwość doświadczania przygód w jakości dotychczas zarezerwowanej dla wysokiej klasy komputerów gamingowych, choć prawdę mówiąc, streaming wciąż nie dorównuje lokalnemu renderowaniu pod względem responsywności.

LG znacząco rozszerzyło także ofertę dostępnych gier. Gaming Portal oferuje obecnie ponad 4000 tytułów opartych na chmurze oraz 600 darmowych gier jedno- i wieloosobowych, co plasuje platformę w czołówce pod względem bogactwa biblioteki dostępnej na telewizorach inteligentnych.

Współpraca z Blacknut umożliwia dostęp do gier poprzez indywidualne subskrypcje konkretnych tytułów. W ofercie znajdziemy między innymi Agatha Christie – Murder on the Orient Express, Who Wants to Be a Millionaire?, Nickelodeon Kart Racers 3: Slime Speedway, Everdream Valley czy popularną grę kooperacyjną Overcooked! 2.

Ciekawą opcją są tytuły grywalne bez kontrolera, takie jak The Jackbox Party Starter czy nadchodzący Inua – A Story in Ice and Time. To rozwiązanie sprawdzi się podczas spotkań towarzyskich, gdy nie wszyscy uczestnicy dysponują gamepadem, co jest całkiem praktycznym pomysłem.

Dzięki partnerstwu z Play.Works gracze otrzymują dostęp do darmowych, kultowych już tytułów. W bibliotece znajdziemy Wheel of Fortune, Tetris czy PAC-MAN, a także nowsze dodatki jak Creature Mix i Temple Maze, co powinno przypaść do gustu miłośnikom klasycznych gier.

Aktualizacja wprowadza także praktyczne rozwiązania ułatwiające dostęp do akcesoriów gamingowych. Funkcja rekomendacji łączy użytkowników z promocjami i opcjami zakupu niezbędnego sprzętu, co wygląda na sensowny ruch biznesowy.

Przykładem takiego udogodnienia jest 20-procentowa zniżka na kontroler bezprzewodowy Xbox, dostępna w 17 krajach europejskich. Użytkownicy w Stanach Zjednoczonych mogą z kolei kupić pilota LG Magic Remote bezpośrednio przez aplikację ShopTime, co umożliwia granie w tytuły obsługiwane samym pilotem.

Nową funkcją jest również wyzwanie na wysoki wynik, dostępne z zakładki wszystkich gier. To rozwiązanie zwiększa element rywalizacji między graczami i może zachęcić do częstszego korzystania z platformy, choć podobne mechaniki widzieliśmy już wcześniej u konkurencji.

Gaming Portal jest dostępny na telewizorach LG Smart TV, monitorach LG Smart Monitor oraz telewizorach innych producentów z systemem webOS w wersji 6.0 i nowszych. Oznacza to, że z nowych funkcji skorzysta szeroka grupa użytkowników, nie tylko posiadaczy najnowszych modeli, co jest godne pochwały.

LG wydaje się stawiać na kompleksowe podejście do ekosystemu gier, łącząc technologie z bogatą ofertą treści i praktycznymi udogodnieniami. Wprowadzenie obsługi 4K 120Hz z HDR może potencjalnie stać się istotnym momentem dla branży gier w chmurze, choć pozostaje pytanie, jak to sprawdzi się w realnych warunkach użytkowania. Patrząc realistycznie, to krok w dobrą stronę, ale dopiero czas pokaże, czy obietnice przełożą się na satysfakcjonujące doświadczenia graczy.