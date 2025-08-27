Nowa promocja w Plush — dodatkowe 200 GB za grosze

Podsumowanie artykułu . . .

Plush nie przestaje zaskakiwać. Nowa promocja nie oskubie naszych kieszeni, a w zamian dostaniemy aż 200 GB dodatkowo

Od teraz, wszyscy klienci korzystający z oferty głosowej w abonamencie mają szansę na zdobycie ogromnego pakietu danych. Operator udostępnia cykliczny pakiet 200 GB za symboliczną opłatę w wysokości zaledwie 4 zł miesięcznie. To idealna okazja, by zapewnić sobie swobodę streamowania, przeglądania i udostępniania treści bez obaw o limity. Plush, zgodnie ze swoim sloganem, chce, by gigabajty “się przytulały”, a nie kończyły.

Aktywacja pakietu jest niezwykle prosta i szybka. Wystarczy wysłać SMS o treści AKT200GB pod numer 2601. Po włączeniu pakiet odnawia się automatycznie każdego miesiąca, co zapewnia stały dostęp do dodatkowych gigabajtów. Z oferty można korzystać tak długo, jak się chce, bez żadnych ukrytych warunków czy zobowiązań.

Dodatkowe 200 GB to idealne rozwiązanie dla każdego, kto aktywnie korzysta z internetu na swoim smartfonie. Niezależnie od tego, czy oglądasz filmy, słuchasz muzyki, czy po prostu spędzasz godziny na przeglądaniu sieci, ten pakiet zapewni Ci pełną swobodę. Możesz zapomnieć o ograniczeniach i cieszyć się płynnym dostępem do wszystkich ulubionych treści.