OnePlus 12 z sierpniową aktualizacją. Więcej bezpieczeństwa, nowe funkcje i poprawka irytującego błędu

Co nowego przygotowano dla właścicieli modeli OnePlus 12?

Najciekawszą nowością jest funkcja BeaconLink, umożliwiająca przesyłanie wiadomości tekstowych, głosowych i obrazkowych bez konieczności posiadania aktywnego połączenia internetowego. Rozwiązanie może okazać się przydatne w sytuacjach awaryjnych lub na obszarach o ograniczonym zasięgu. Funkcję znajdziemy w menu Ustawienia > Sieć komórkowa > BeaconLink. OnePlus nie ujawnił szczegółów technicznych działania systemu, ale prawdopodobnie opiera się on na technologiach podobnych do tych znanych z rozwiązań konkurencji.

Aktualizacja przynosi również kilka istotnych usprawnień w zakresie ergonomii użytkowania. Animacje trybu wielozadaniowego stały się płynniejsze, a funkcja podziału ekranu zyskała większą elastyczność – użytkownicy mogą teraz manualnie regulować proporcje wyświetlania aplikacji. Modernizacji doczekał się też system powiadomień. W orientacji poziomej komunikaty pojawiają się jako uproszczone banery, co minimalizuje zakłócenia podczas pracy. Nowością jest również możliwość zmiany statusu blokady aplikacji bezpośrednio z ekranu ostatnich zadań.

Private Safe, czyli sejf na prywatne pliki, zyskał dodatkowe funkcjonalności. Użytkownicy mogą teraz bezpośrednio udostępniać zdjęcia i filmy bez konieczności przenoszenia ich do głównej galerii, co znacznie poprawia wygodę korzystania z tej funkcji. A skoro już przy kwestiach bezpieczeństwa jesteśmy, to w pakiecie znalazła się też łatka zabezpieczeń Androida z sierpnia 2025 roku, która wzmacnia ochronę systemu. Użytkownicy mogą ręcznie sprawdzić dostępność aktualizacji w odpowiedniej sekcji ustawień.

Najważniejszym aspektem tej aktualizacji pozostaje jednak kwestia poprawy zarządzania energią. Po wersji 840 wielu użytkowników zgłaszało drastyczny spadek żywotności baterii, z nocnym rozładowywaniem się urządzeń nawet o 76%. Głównym winowajcą wskazywano System UI. OnePlus usprawnił również system zgłaszania usterek. Użytkownicy w Indiach mogą teraz przesyłać raporty bezpośrednio przez aplikację społecznościową lub wybierając specjalny kod. Dla innych regionów dostępny jest odświeżony formularz online.

Odblokuj nowy poziom płynnego doświadczenia

Poprawia animacje otwierania, zmiany położenia i zmiany rozmiaru pływającego okna.

Udoskonalenie szczegółów

Możesz teraz udostępniać obrazy i filmy w Prywatnej Przystani (Private Safe).

Możesz teraz dostosowywać okładki obrazów lub albumów wideo w Prywatnej Przystani.

Możesz teraz sortować i przeglądać obrazy oraz filmy według czasu w Prywatnej Przystani.

Możesz teraz dodawać pliki bezpośrednio w kategorii “Inne pliki” w Prywatnej Przystani.

Widok podzielony nie jest już ograniczony do stałych proporcji. Można teraz dostosować proporcje według potrzeb. W widoku podzielonym, gdy dwie aplikacje są wyświetlane w trybie poziomym, można teraz przeciągnąć rozdzielnik, aby dostosować ich względne rozmiary.

Gdy ostatnie zadania są ułożone w stos, można teraz zmodyfikować status blokady aplikacji, przesuwając palcem w dół na aplikacji w widoku ostatnich zadań.

Wszystkie powiadomienia otrzymane w trybie poziomym są teraz wyświetlane w uproszczonym formacie banera, aby zredukować przerwy.

Możesz teraz przesunąć palcem w dół na uproszczonym banerze powiadomienia, aby wyświetlić aplikację w pływającym oknie.

Dotknięcie przycisku na uproszczonym banerze powiadomienia otwiera teraz aplikację w pływającym oknie zamiast na pełnym ekranie, redukując przerwy.

Dostosowuje pozycję banerów powiadomień w trybie poziomym, aby zminimalizować rozpraszanie uwagi.

Połączenia sieciowe

Możesz teraz wysyłać wiadomości tekstowe, obrazy i wiadomości głosowe do pobliskich osób za pośrednictwem BeaconLink, gdy nie ma połączenia z internetem. Tę funkcję można znaleźć w “Ustawienia – Sieć komórkowa – BeaconLink”.

System

Integruje poprawkę zabezpieczeń Androida z sierpnia 2025 roku, aby zwiększyć bezpieczeństwo systemu.

Typowo dla siebie OnePlus zaczął stopniowe wdrażanie od wybranych użytkowników w Indiach. Jeśli w międzyczasie nie pojawią się żadne problemy, aktualizacja powinna wkrótce trafić do szerszego grona odbiorców.