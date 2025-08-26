Masz któryś z tych smartfonów Oppo? Android 16 będzie ostatnią dużą aktualizacją, jaką dostaniesz

Podsumowanie artykułu . . .

W świecie technologii nic nie trwa wiecznie, a cykl życia smartfonów systematycznie się skraca. Chiński gigant Oppo szykuje się do wydania kolejnej generacji swojego systemu, która dla części użytkowników może okazać się gorzko-słodkim pożegnaniem. ColorOS 16 oparty na Androidzie 16 oznaczać będzie koniec drogi dla ponad tuzina urządzeń marki. To moment, gdy wielu posiadaczy smartfonów Oppo zacznie poważnie zastanawiać się nad przyszłością swojego sprzętu, o ile zależy im na otrzymywaniu najnowszych funkcji.

Na nieoficjalnej liście urządzeń skazanych na „emeryturę” po otrzymaniu Androida 16 znalazły się pozycje z różnych półek cenowych. Oppo, podobnie jak większość producentów sprzętu z Androidem, nie ma jednolitej polityki wsparcia dla wszystkich modeli – te tańsze otrzymują wsparcie krócej, podczas gdy droższe urządzenia dostają nowe oprogramowanie przez dłuższy czas. Mimo tego wsparcie tak czy tak kiedyś się skończy.

Poniższa lista, choć nieoficjalna i oparta na obecnej polityce aktualizacyjnej firmy, wskazuje urządzenia, dla których Android 16 będzie finalną, dużą aktualizacją systemu. Po jej wdrożeniu, urządzenia te będą otrzymywać jeszcze przez pewien czas jedynie łatki bezpieczeństwa, zanim wsparcie oprogramowania zostanie całkowicie zakończone.

Lista urządzeń Oppo, które otrzymają Androida 16 jako ostatnią dużą aktualizację:

Oppo Reno 12 F

Oppo Reno 12 F 4G

Oppo Reno 11 F

Oppo A5

Oppo A5 4G

Oppo A5 Pro

Oppo A5 Pro 4G

Oppo A5x

Oppo A5x 4G

Oppo A5 Energy

Oppo F27

Oppo F27 Pro+

Oppo F25 Pro

Oppo K12

Oppo K12x

Oppo K12 Plus

Oppo Pad 3 Pro

Jeśli chodzi o to, kiedy posiadacze urządzeń Oppo (nie tylko tych wymienionych) mogą spodziewać się dużej aktualizacji, to firma nie ogłosiła jeszcze oficjalnej daty premiery ColorOS 16. Marka jest jednak znana z terminowych aktualizacji, więc nie powinno to zająć dużo czasu. Zwłaszcza że już w kwietniu Oppo było jednym z pierwszych producentów, którzy udostępnili wczesny dostęp do wersji beta Androida 16. Na początku bieżącego miesiąca, firma rozpoczęła testy zamkniętej wersji beta nakładki ColorOS 16, począwszy od modeli Find X8 i Find X8 Pro, co jest sygnałem zbliżającego się stabilnego wydania.

Co dalej z urządzeniami bez wsparcia aktualizacji oprogramowania? Cóż, to jeszcze nie jest koniec świata

Chociaż zakończenie wsparcia aktualizacji systemu brzmi źle, to nie oznacza od razu, że smartfon nadaje się już tylko do kosza. Wymienione modele będą nadal otrzymywać poprawki bezpieczeństwa przez określony czas, po prostu ich właściciele nie dostaną już nowych funkcji. Oczywiście z czasem stanie się to problematyczne, bo z praktycznego punktu widzenia, brak nowszych wersji systemu przekłada się też na stopniowe ograniczanie kompatybilności z aplikacjami, ale to akurat nie stanie się tak szybko. Dopiero po zakończeniu wsparcia aktualizacji zabezpieczeń licznik uruchamia się tak naprawdę – wówczas nie jest to już jedynie kwestia braku nowości, a bezpieczeństwa. Jeśli nie będziemy dostawać łatek, nasz sprzęt będzie narażony na ataki ze strony cyberprzestępców. Dodatkowo, z czasem aplikacje bankowe i inne, zawierające wrażliwe dane, nie będą już działać na tych urządzeniach.

Należy również pamiętać, że przedstawiona lista nie jest oficjalna i może ulec zmianie, bo bazujemy jedynie na dotychczasowej polityce. Producenci smartfonów czasami zaskakują pozytywnie, przedłużając wsparcie dla wybranych modeli, choć w przypadku budżetowców raczej bym na to nie liczyła.