HIMARS na sterydach zapoczątkuje nowy wymiar wojny. GMARS zmieni to, jak postrzegamy artylerię rakietową

Przed rokiem Lockheed Martin, znana doskonale na całym świecie amerykańska firma lotnicza i obronna, oraz Rheinmetall, czyli niemiecki producent w dziedzinie obronności, połączyli swoje siły, aby opracować i wyprodukować rodzimy system wyrzutni rakiet dla Europy. Dziś możemy rzucić okiem na to, czym dokładnie jest Global Mobile Artillery Rocket System (GMARS), bo dostaliśmy potwierdzenie, że to nie tylko europejskie marzenie.

Pierwsze testy GMARS [Aktualizacja 08.2025]

Z jednej strony współczesne pola bitew wymagają precyzji i skrytości, a z drugiej przytłaczającej siły ognia i wysokiej mobilności. A co, gdyby istniał system łączący te pozornie sprzeczne cechy, oferując jednocześnie elastyczność strategiczną i łatwą logistykę? Takim właśnie systemem ma być GMARS, a tak się składa, że 4 sierpnia 2025 roku firmy Lockheed Martin i niemiecki Rheinmetall osiągnęły ważny kamień milowy jego rozwoju, odpalając pierwszy pocisk z tej artylerii rakietowej na poligonie White Sands Missile Range w Nowym Meksyku. Podczas testu w przestworza wzbiły się pociski GMLRS, potwierdzając podstawową zdolność platformy.

GMARS

GMARS to dwukontenerowa wyrzutnia na podwoziu kołowym, co z marszu podwaja pojemność amunicji w porównaniu z amerykańskim HIMARS-em, który posiada tylko jeden kontener. W efekcie nowy system może wystrzelić do 12 pocisków GMLRS lub ich wersji dalekiego zasięgu, cztery pociski Precision Strike Missile (PrSM) lub dwa pociski Army Tactical Missile System (ATACMS). W zależności od rodzaju amunicji skuteczny zasięg wynosi od około 70 km (standardowe GMLRS) do około 500 km (PrSM lub ATACMS). W praktyce jest więc poniekąd odchudzoną wersją M270, która niegdyś dała życie HIMARSowi, kiedy Amerykanie poszukiwali artylerii łatwiejszej do transportu nawet między kontynentami.

HIMARS MLRS

Oparty na podwoziu Rheinmetall HX 8×8, GMARS został zaprojektowany z myślą o większej prędkości drogowej (do 100 km/h), mniejszym zapotrzebowaniu logistycznym oraz łatwiejszej obsłudze w porównaniu z gąsienicowymi systemami, takimi jak M270 MLRS. Wykorzystuje jednocześnie tę samą amunicję co HIMARS i M270, a to akurat pozwala na bezproblemową integrację w ramach całego sojuszu NATO. Nadal jednak nie wiemy, kiedy ruszy produkcja seryjna i jakie państwa wprowadzą ten system do służby. GMARS jest jednak już dziś symbolem rosnącej współpracy transatlantyckiej oraz ambicji Europy, by uniezależnić się w dziedzinie dalekosiężnych uderzeń.

Artyleria rakietowa GMARS powstaje nie bez powodu. Kraje NATO tylko na niej skorzystają [06.2025]

Rheinmetall oraz Lockheed Martin wspólnie zaprezentują swój Globalny Mobilny System Rakietowej Artylerii (GMARS) na wystawie obronnej Eurosatory 2024. Nie jest to byle artyleria, bo powstała ona po to, aby spełniać wszystkie wymagania oraz sprostać zmieniającym się potrzebom współczesnego pola walki. Prace nad nią rozpoczęto po to, aby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie krajów NATO na zaawansowane i produkowane lokalnie rozwiązanie, które spełnia unikalne wymagania obronne kontynentu. To wspólne przedsięwzięcie stanowi kluczowy krok w kierunku zwiększenia samowystarczalności całego sojuszu w zakresie zdolności obronnych i zmniejszenia zależności od zagranicznych dostawców.

Nie jest to jednak system stworzony całkowicie od zera. Wkład Lockheed Martina jest w tej współpracy przeogromny, bo to właśnie ta firma jest odpowiedzialna za system HIMARS, na którym to GMARS zostanie oparty. Wcześniej wspominano, że GMARS będzie w około 80 procentach odpowiadał systemowi HIMARS, dzięki czemu zachowa kompatybilność z łańcuchem logistycznym oraz pakietami amunicji. Z drugiej jednak strony wiedzieliśmy, że GMARS będzie znacznie większy, bo nie dość, że doczeka się nie jednego, a dwóch modułów wyrzutni pocisków, to na dodatek na jego tyle znajdzie się system ładowania, a to dzięki podwoziu HX 8×8. Finalnie GMARS ma mierzyć około 12 metrów długości, a więc dobre pięć metrów więcej niż HIMARS.

Wszystkie szczegóły na temat tej artylerii poznamy już wkrótce, bo nadchodząca wystawa obronna Eurosatory 2024 będzie świetną okazją dla obu firm do przeprowadzenia prezentacji. Dziś możemy być tylko pewni tego, że finalnie GMARS “zaoferuje szeroką elastyczność rozwoju i adaptacji”, będzie otwarty na modernizację, a zasięg jego ataków przekroczy 400 kilometrów, co zagwarantuje, że GMARS pozostaje istotnym i wartościowym zasobem dla sił zbrojnych stawiających czoła ewoluującym zagrożeniom.