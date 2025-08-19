OpenAI testuje najtańszy plan subskrypcyjny – na razie w Indiach

Co kryje się za tą nagłą zmianą strategii giganta z Doliny Krzemowej? Dlaczego akurat Indie zostały wybrane jako poligon doświadczalny dla nowego modelu biznesowego? Odpowiedzi mogą zaskakiwać, a ich konsekwencje sięgną daleko poza subkontynent indyjski.

Nowy plan w ofercie OpenAI

ChatGPT Go dostępny jest za 399 rupii miesięcznie, co przekłada się na około 16 złotych, oczywiście bez uwzględnienia polskich podatków. Dla porównania ChatGPT Plus w Indiach kosztuje 1999 rupii, a plan Pro aż 19900 rupii miesięcznie. Różnica jest więc kolosalna, co rodzi pytanie o rzeczywistą wartość podstawowych pakietów.

We just launched ChatGPT Go in India, a new subscription tier that gives users in India more access to our most popular features: 10x higher message limits, 10x more image generations, 10x more file uploads, and 2x longer memory compared with our free tier. All for Rs. 399. 🇮🇳 — Nick Turley (@nickaturley) August 19, 2025

Nowy plan, choć wyjątkowo tani, daje 10-krotnie zwiększone limity wiadomości, generowania obrazów i przesyłania plików, a także szybsze odpowiedzi i podwojoną pamięć kontekstową, co drastycznie zwiększa użyteczność narzędzi w pracy. Aby nie było za różowo, są też poważne ograniczenia: brak dostępu do flagowego modelu GPT-4o (nie mówiąc o GPT-5) czy narzędzi do tworzenia wideo Sora może być dla niektórych użytkowników sporym rozczarowaniem. Pominięto również interfejs programistyczny API i integracje z popularnymi serwisami. To wyraźny kompromis między dostępnością a funkcjonalnością.

Strategia dla rynku indyjskiego

Wyboru Indii nie można nazwać przypadkowym. Kraj ten stał się drugim co do wielkości rynkiem dla OpenAI, zaraz za Stanami Zjednoczonymi. Liczba użytkowników potroiła się tam w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, co stworzyło idealne warunki do testowania nowych modeli biznesowych.

Indie prowadzą w liczbie pobrań aplikacji ChatGPT z 29 milionami instalacji w ciągu ostatnich 90 dni. Paradoksalnie, generuje to jedynie 3,6 miliona dolarów przychodów, co pokazuje ogromny potencjał monetyzacyjny, który pozostaje niewykorzystany. A konkurencja nie śpi – Google oferuje darmowy plan AI Pro dla studentów, a Perplexity nawiązało współpracę z operatorem Airtel, zapewniając bezpłatny dostęp do planu Pro. W tym kontekście ruch OpenAI wydaje się strategicznie uzasadniony, choć ryzykowny.

Czytaj też: Sztuczna inteligencja już tworzy gry, choć nie tak, jak myślicie

Perspektywy globalnej ekspansji

Nick Turley z OpenAI potwierdził, że firma rozważa rozszerzenie oferty na inne kraje po zebraniu danych z indyjskiego rynku. To otwiera interesujące możliwości dla polskich użytkowników, którzy do tej pory musieli godzić się z wyższymi cenami – w Polsce z ChatGPT regularnie korzysta już 9,3 miliona osób, co stanowi niemal jedną trzecią wszystkich aktywnych internautów. Dominują użytkownicy poniżej 34 roku życia, którzy mogą być szczególnie zainteresowani tańszymi opcjami subskrypcji.

Czy model sprawdzi się również w Europie? Indyjskie realia gospodarcze znacznie różnią się od polskich, więc bezpośrednie przeniesienie strategii raczej nie będzie proste. Nie byłby to jednak pierwszy raz, kiedy na naszym lokalnym rynku ceny zostały dostosowane do możliwości i zasobności klientów – tak samo robią przecież serwisy VOD i z muzyką na żądanie, a czasami nawet (choć z dużymi oporami) Steam.

Decyzja OpenAI wpisuje się zatem w szerszy trend dostosowywania oferty do lokalnych warunków ekonomicznych. Nowy plan oferuje istotnie zwiększone możliwości w porównaniu do bezpłatnej wersji, ale wciąż daleko mu do pełnej funkcjonalności droższych abonamentów i trudno powiedzieć, w jakim stopniu okaże się atrakcyjny w krajach bardziej zasobnych niż Indie. Warto jednak mieć na uwadze, że jeśli dywersyfikacja się OpenAI powiedzie, to zapewne także inni dostawcy usług AI poczują się w jakimś stopniu przymuszeniu do stworzenia własnych propozycji tańszych abonamentów. A to będzie z korzyścią dla wszystkich użytkowników.

ChatGPT Go to zatem nie tylko kolejny plan subskrypcyjny, ale także test nowej filozofii działania. Sukces lub porażka tego eksperymentu może zdefiniować przyszłość dostępności zaawansowanych narzędzi sztucznej inteligencji w krajach rozwijających się i… nie tylko.