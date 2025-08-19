Sztuczna inteligencja już tworzy gry, choć nie tak, jak myślicie

Powiedzieć, że sztuczna inteligencja zmienia miejsca pracy, to nie powiedzieć nic. Są zadania, w których AI jest lepsze od nas – ot, chociażby pisanie kodu, jeśli wierzyć temu, co oferuje Claude Opus 4. Nie dziwi więc, że w niektórych miejscach oddelegowuje się AI do pracy nad powtarzalnymi zadaniami, a inne powierza się ludziom. Tak na przykład dzieje się w japońskim oddziale Yahoo, który wymusza na pracownikach korzystanie z “inteligentnych” narzędzi, co ma zwiększyć produktywność oraz uczynić pracę łatwiejszą.

Są jednocześnie miejsca pracy, w których sztuczna inteligencja stanowi problem. Pracodawcy podejrzewają, że rozleniwia ona niektóre osoby, a pracownicy mogą nie lubić tych, którzy wykorzystują przewagę stworzoną przez AI. Do tego w symulacji zatrudnienia menedżerowie niekorzystający z takich rozwiązań są mniej skłonni do zatrudnienia osób, które stosują je na co dzień.

Jest jednak branża, w której nie ma skrępowania wobec nowinek technologicznych i to tam sztuczna inteligencja najpewniej święci największe tryumfy. Chodzi o branżę tworzenia gier.

Sztuczna inteligencja już niemal tworzy gry, choć nadal rękami deweloperów

Proces tworzenia gier komputerowych składa się z wielu etapów, a koncepcje reżyserów, artystów graficznych czy osób kreatywnych w życie wdrażają deweloperzy. Według ankiety przeprowadzonej przez Google Cloud wychodzi na to, że ci nie mają oporów przed wykorzystaniem narzędzi dostarczanych przez agentów AI. W badaniu udział wzięło 615 deweloperów ze Stanów Zjednoczonych, Korei Południowej, Norwegii, Szwecji oraz Finlandii. Ankiety uzupełniane były z końcem czerwca i początkiem lipca, a więc dotyczą całkiem bieżącego stanu.

Sztuczna inteligencja wspomaga tworzenie immersywnych gier

Według badań Google Cloud oraz The Harris Poll (via Reuters), 44% ankietowanych korzysta z agentów sztucznej inteligencji do optymalizowania treści oraz przetwarzania informacji takich jak tekst, mowa, kod czy źródła audio i wideo. Deweloperzy wskazują przede wszystkim na uzyskiwanie w ten sposób większej autonomii i szansę na podejmowanie decyzji. Takie podejście ma także sens ekonomiczny – aż 94% deweloperów przyznaje, że korzystanie ze sztucznej inteligencji w dłuższej perspektywie ma pozwolić na obniżenie kosztów produkcji. Jednocześnie co czwarty deweloper nie wie, jak duży będzie to zwrot.

Zgodnie z ankietą 87% twórców gier wideo wykorzystuje agentów sztucznej inteligencji do tego, by automatyzować i upłynniać wykonywanie zadania. Nie jest to wyłącznie impuls płynący z chęci pozbycia się powtarzalnych i męczących zadań ze swojego rozkładu dnia. Firmy produkujące gry chcą sprostać wyśrubowanym terminom i zadowolić oczekujących konsumentów, jednocześnie dając sobie szansę na obniżenie kosztów. Teoretycznie sztuczna inteligencja może w tym pomóc. W praktyce gracze są grupą, która wyczuwa fałsz na kilometr.

Sztuczna inteligencja to już nie tylko określenie na wrogów w grach. Branżę czeka ogromna zmiana

Generatywna sztuczna inteligencja tworzy nie tylko coraz lepsze filmy oraz grafiki, ale także i interaktywne doświadczenia. Choć trudno nazwać takie rozwiązania grami, tak narzędzia pokroju Genie 3 od Google DeepMind oferują coraz więcej w kwestii swobodnego poruszania się i obecności w światach, do wygenerowania których wystarczy zdjęcie lub krótki klip. Progres nowej generacji tego rozwiązania pozwolił na podbicie rozdzielczości do 720p, a to wystarczy do kolejnego podbijania rozdzielczości przez techniki skalowania.

Genie potrafi generować animowane światy na bazie obrazka

Z jednej strony wygląda na to, że to świetny czas do tworzenia niewielkim wysiłkiem świetnych doświadczeń edukacyjnych czy ułatwiania pracy. Z drugiej strony w procesie dochodzi do utraty kreatywności i zaprzeczenia idei pracy na rzecz zaspokojenia dostępu do rozrywki lub urzeczywistniania wizji, które może niekoniecznie powinny ujrzeć światło dzienne. W każdym z tych podejść warto mieć w sobie ostrożność.