Teraz otworzysz Paczkomat nawet bez wychodzenia z auta. Co to za magia?

Koncepcja jest prosta i na pierwszy rzut oka praktyczna. Po podłączeniu iPhone’a do samochodu wyposażonego w CarPlay, na ekranie pojawia się ikona aplikacji InPost Mobile. Dostęp do nowych funkcji wymaga jedynie standardowego podłączenia urządzenia. W interfejsie widzimy listę paczek czekających na odbiór i mamy do wyboru dwie główne opcje – nawigację do wybranego Paczkomatu lub bezpośrednie otwarcie skrytki gdy już jesteśmy na miejscu.

Warto zwrócić uwagę na kwestie bezpieczeństwa, które InPost podobno dobrze przemyślał. Funkcja otwierania skrytki działa tylko w niewielkiej odległości od Paczkomatu, co ma zapobiegać przypadkowej aktywacji z daleka. System wymaga również zgody na udostępnianie lokalizacji, co jest zrozumiałe ale zawsze budzi pewne obawy dotyczące prywatności. Kompatybilność deklarowana jest ze wszystkimi samochodami mającymi CarPlay, co teoretycznie oznacza szerokie grono potencjalnych użytkowników.

Przechodząc do praktycznego wymiaru, rozwiązanie może się sprawdzić w specyficznych sytuacjach – podczas deszczu, gdy nie chce się wychodzić z auta, albo w zatłoczonych miejscach z ograniczoną ilością miejsc parkingowych. Jednak trudno oczekiwać, że stanie się to codziennością dla większości użytkowników. To raczej kolejny krok w cyfryzacji usług niż rewolucyjna zmiana.

Jak zacząć korzystać z nowej funkcji? Wystarczy połączyć iPhone’a z systemem Apple CarPlay w swoim aucie. Aplikację inPost Mobile należy zaktualizować do najnowszej wersji 3.48.1. Na końcu pozostaje tylko wyrazić zgodę na udostępnienie lokalizacji.

Ciekawy jest kontekst biznesowy tej innowacji. InPost notuje imponujące wyniki finansowe – w 2024 roku osiągnął przychody wynoszące 9,85 miliarda złotych, a zapłacony podatek CIT wzrósł o ponad 100 milionów w porównaniu z rokiem poprzednim, osiągając 375 milionów złotych. Inwestycje w takie rozwiązania technologiczne są możliwe właśnie dzięki dobrej kondycji finansowej firmy.

Patrząc na to z szerszej perspektywy, integracja z CarPlay wpisuje się w trend łączenia usług logistycznych z ekosystemem samochodowym. To ciekawe posunięcie, choć jego rzeczywista przydatność dopiero zweryfikuje się w praktyce. Można to ocenić jako krok w dobrą stronę, ale bez nadmiernego entuzjazmu – czas pokaże, czy kierowcy rzeczywiście docenią tę funkcjonalność na co dzień.