PlayStation Plus Essential na wrzesień. Chillowy początek roku szkolnego

Days of Play, piętnaste urodziny usługi — dużo się ostatnio z PlayStation Plus działo. Wiele okazji do świętowania przełożyło się także na całkiem niezłe zestawy gier do odebrania co miesiąc — ale czy Sony uda się podtrzymać tę passę? W końcu ostatnio dostaliśmy takie produkcje jak Balatro, Destiny 2: The Final Shape, NBA 2K25, Alone in the Dark (2024), Diablo IV czy Lies of P, więc poprzeczka jest zawieszona dość wysoko. Przejdźmy więc do tego, co przygotowała japońska firma dla graczy z aktywnym abonamentem PlayStation Plus Essential na zbliżający się miesiąc!

PlayStation Plus Essential — wrzesień 2025. Pełna rozpiska

Już 2 września dostępne do pobrania będą poniższe gry:

Psychonauts 2 | PS4 (PS5 w ramach wstecznej kompatybilności) (cena w PlayStation Store: 269 zł)

Psychonauts 2 to znakomita platformówka 3D, w której wcielamy się w Razputina „Raza” Aquato, młodego telepatę i akrobatę. W produkcji eksplorujemy niezwykłe, kreatywne światy umysłów innych postaci, stawiając czoła wewnętrznym demonom i rozwiązując zagadki logiczne. Gra łączy humor, intrygującą fabułę i widowiskowe moce parapsychiczne, takie jak telekineza, spowalnianie czasu czy pirokineza, oferując wyjątkowe doświadczenie platformowe pełne emocji i akcji.

Stardew Valley | PS4 (PS5 w ramach wstecznej kompatybilności) (cena w PlayStation Store: 63 zł)

Stardew Valley to ciepła i wciągająca gra symulacyjna, w której rzucamy korporacyjny świat, rzucamy wszystko i wyjeżdżamy na wioskę, przejmując zaniedbaną farmę. Oprócz uprawiania roli można zajmować się hodowlą zwierząt, łowieniem ryb, eksploracją jaskiń i nawiązywaniem relacji z mieszkańcami miasteczka. Tytuł zachęca do eksploracji, kreatywności i budowania własnego życia w spokojnym, pikselowym świecie pełnym uroku i różnorodnych aktywności. Tę grę na pewno wszyscy znamy, a do tego — warto wspomnieć — została w pełni stworzona przez tylko jedną osobę!

Viewfinder | PS4, PS5 (cena w PlayStation Store: 114 zł)

Viewfinder to oryginalna gra logiczno-przygodowa oparta na unikatowym pomyśle. Wykorzystujemy fotografie, które po zrobieniu mogą stać się realnymi elementami otoczenia. Poprzez odpowiednie kadrowanie i rozmieszczanie zdjęć rozwiązuje zagadki i odkrywa tajemnice surrealistycznego świata. Tytuł wyróżnia się nietypową mechaniką, kreatywnym podejściem do przestrzeni i klimatyczną, niepokojącą atmosferą.

Łączna wartość gier w tym miesiącu to zatem 446 zł, przy czym — umówmy się — cena Psychonauts 2 jest zdecydowanie zawyżona. Nie jest to więc doskonały wynik, a narzekania graczy w Internecie są całkiem zrozumiałe. Mimo wszystko, Psychonauts 2 to ciekawa propozycja i swego rodzaju nowość dla graczy z niebieskiego obozu, a jeśli jeszcze jakimś cudem nie graliście w Stardew Valley, to czym prędzej nadróbcie zaległości — naprawdę warto.