Plus obniża ceny flagowców. Seria Samsung Galaxy S25 w atrakcyjnej promocji

Kolejna świetna promocja w Plusie. Tym razem na tegoroczne flagowce Samsunga

Smartfony z serii Samsung Galaxy S25, wprowadzone na rynek w styczniu 2025 roku, wyróżniają się zaawansowanymi funkcjami Galaxy AI i są napędzane przez procesor Snapdragon 8 Elite, który gwarantuje wysoką wydajność. Do tego dodajmy świetne aparaty i solidne oprogramowanie, z obietnicą 7-letniego wsparcia aktualizacji, co sprawia, że to urządzenia, które zostaną z nami na lata. Dzięki najnowszej promocji, stają się one znacznie bardziej dostępne. Pełna lista obniżonych cen prezentuje się następująco:

Samsung Galaxy S25 Ultra 5G 12/512GB – 5499 zł – 549 zł na start – 12 rat po 412,48 zł/mies. (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 6899 zł);

Samsung Galaxy S25 Ultra 5G 12/256GB – 4999 zł – 499 zł na start – 12 rat po 375 zł/mies. (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 6399 zł);

Samsung Galaxy S25+ 5G 12/512GB – 4499 zł – 449 zł na start – 12 rat po 337,5 zł/mies. (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 5499 zł);

Samsung Galaxy S25+ 5G 12/256GB – 3999 zł – 399 zł na start – 12 rat po 300 zł/mies. (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 4999 zł);

Samsung Galaxy S25 5G 12/256GB – 3499 zł – 349 zł na start – 12 rat po 262,49 zł/mies. (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 4199 zł);

Samsung Galaxy S25 5G 12/128GB – 3299 zł – 349 zł na start – 12 rat po 245,83 zł/mies. (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 3999 zł).

Najciekawsza oferta dotyczy modelu Samsung Galaxy S25 Edge. Oprócz obniżonej ceny o 600 zł, klienci mogą dodatkowo odebrać taką samą kwotę w gotówce. Aby skorzystać z tej opcji, należy kupić telefon do 30 września 2025 r. i zgłosić zakup SMS-em do 15 października 2025 r. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, zwrot gotówki w wysokości 600 zł będzie możliwy do odbioru w bankomacie Euronet.

Promocja Plusa to doskonała okazja dla tych, którzy chcieli nabyć jeden z najnowszych smartfonów Samsunga, ale czekali na korzystniejszą cenę. Znaczne obniżki oraz bonus w postaci zwrotu gotówki w przypadku modelu Galaxy S25 Edge czynią ofertę niezwykle atrakcyjną. Zważywszy na zaawansowane funkcje AI i mocne podzespoły, seria Galaxy S25 pozostaje jednym z najbardziej pożądanych wyborów na rynku. Promocja jest ograniczona czasowo, dlatego warto przynajmniej sprawdzić warunki na www.plus.pl/promocja-s25.