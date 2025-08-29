HyperOS 3.0 oficjalnie. Xiaomi chwali się nowościami, a inspiracja Apple’em coraz bardziej widoczna

Podsumowanie artykułu . . .

Beta testy startują w Chinach. Na HyperOS 3 Europa jeszcze poczeka

Chociaż na rozpoczęcie testów beta nie trzeba będzie długo czekać – te ruszyły już dzisiaj – to jednak wyłącznie na rynku chińskim. Stabilna wersja systemu ma pojawić się dopiero w czwartym kwartale 2025 roku, co oznacza, że użytkownicy poza Azją mogą czekać nawet do początku 2026 roku na finalne wydanie, ale to raczej nikogo nie dziwi, Xiaomi mniej więcej trzymało się podobnego harmonogramu w ostatnich latach.

Wdrażanie będzie podzielone na trzy etapy:

29 sierpnia

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15S Pro

Xiaomi 15 Pro

Xiaomi 15

Redmi K80 Pro

Redmi K80 Extreme Edition

Xiaomi Pad 7S Pro 12.5

Xiaomi Pad 7 Pro

Seria POCO F7

17 września

Xiaomi MIX Flip 2

Redmi K80

Xiaomi Pad 7 Ultra

Xiaomi Pad 7

Redmi K Pad

Seria Xiaomi TV S Pro Mini LED 2025

Seria Xiaomi TB S Pro Mini LED

30 września

Xiaomi MIX Fold 4

Xiaomi MIX Flip

Xiaomi 14 Ultra/Titanium Special Edition

Xiaomi 14 Pro/Titanium Special Edition

Xiaomi 14

Redmi K70 Pro

Redmi K70 Extreme Edition

Redmi K70

Redmi K70E

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

Jakie nowości wprowadza HyperOS 3?

Jak wspomniałam wcześniej, w tej generacji dzieje się naprawdę sporo. Najbardziej widoczną zmianą jest funkcja Super Island, która wyraźnie nawiązuje do rozwiązania znanego z iPhone’ów. Xiaomi twierdzi jednak, że ich implementacja działa w panelu powiadomień, co może być praktyczniejsze w codziennym użytkowaniu.

System oferuje przeprojektowane ikony, które stały się bardziej minimalistyczne, nowy pasek stanu oraz dynamiczne tapety ze sztuczną inteligencją. Super Island ma współpracować z ponad 70 usługami, wyświetlając kontekstowe informacje o aktywnych aplikacjach, spotkaniach czy multimediach.

Nie zabrakło też usprawnień w zakresie wydajności. Technologia HyperCore ma przynieść konkretne korzyści – zmniejszenie obciążenia procesora o 4%, poprawę efektywności energetycznej o 10% i redukcję utraty klatek o prawie 19%. Dla graczy przygotowano przyspieszenie uruchamiania aplikacji o 21% i zmniejszenie opóźnień dotyku o 9% – jeśli te obietnice się potwierdzą, smartfony i inne urządzenia producenta powinny działać o wiele sprawniej niż dotychczas.

Oprócz tego Xiaomi dodało nowości również w zakresie sztucznej inteligencji. Galeria zdjęć otrzymała inteligentne albumy i zaawansowane rozpoznawanie obiektów. Asystent XiaoAI jest teraz bardziej intuicyjny i wspiera ponad 80 aplikacji, a jego możliwości obejmują ponad 1000 akcji, co brzmi imponująco, choć akurat z tych możliwości w naszym regionie raczej nie skorzystamy.

Najciekawszą nowością jest z pewnością rozszerzona kompatybilność z produktami Apple’a. Użytkownicy Xiaomi będą mogli uruchamiać aplikacje mobilne na Macach – do trzech jednocześnie w trybie okienkowym. System umożliwi także odblokowywanie telefonu za pomocą Touch ID lub Face ID z komputera Apple’a oraz płynną wymianę plików z iPhone’ami. Dla osób, które mają komputer lub tablet giganta z Cupertino i smartfon Xiaomi będzie to prawdziwy game changer, który pozwoli na znacznie płynniejszą pracę.

Na koniec warto jeszcze wspomnieć o bezpieczeństwie. Te zostało wzmocnione poprzez dwuetapowe uwierzytelnianie i lepszą kontrolę uprawnień aplikacji. Dodano możliwość lokalizowania zgubionych urządzeń nawet przy wyłączonym zasilaniu, co na pewno okaże się przydatne w sytuacjach kryzysowych, choć jak zwykle w przypadku takich funkcji lepiej je mieć, ale nigdy nie potrzebować.

HyperOS 3.0 wygląda na solidny krok naprzód, choć prawdziwy test nastąpi dopiero po jego faktycznym wdrożeniu. Xiaomi deklaruje ambitne zmiany, ale jak zwykle wszystko zależy od finalnej implementacji i terminowości dostaw. Polscy użytkownicy muszą uzbroić się w cierpliwość – minie jeszcze trochę czasu, zanim wersja beta do nas dotrze, nie wspominając o stabilnym wydaniu, bo takowe powinno pojawić się dopiero na początku przyszłego roku, być może wraz z globalną premierą serii Xiaomi 16.