Ricoh GR IV na prezentacji w Chinach – kiedy światowa premiera?

Ricoh GR IV jeszcze nieoficjalnie, ale już w zasadzie wszystko wiemy
Jak podał portal Pentaxrumors, w Chinach odbył się już przedpremierowy pokaz dla prasy. Takie wydarzenia następują z reguły na parę tygodni przed oficjalną premierą i są okazją dla dziennkarzy dla wcześniejszego zapoznania się ze sprzętem. Tym razem ktoś okazał się bardzo niedyskretny, z prezentacji wyciekły bowiem zarówno zdjęcia gotowych aparatów, jak i planszy informacyjnych z prezentacji. Na podstawie nich i przy pomocy tłumaczenia maszynowego przygotowano następującą kompilację informacji, w dużej mierze zgodną z oficjalnymi danymi podanymi przez Ricoha w maju 2025 roku.
- Standardowa wersja Ricoh GR IV będzie dostępna jesienią 2025 roku
- Wersja Ricoh GR IV HDF (z wbudowanym filtrem dyfuzyjnym) będzie dostępna zimą 2025 roku
- Nowy 25,74-megapikselowy czujnik CMOS APS-C
- Za obrazowanie odpowiadać będzie nowy GR ENGINE 7
- Maksymalna czułość ISO do 204 800
- Możliwości wideo pozostaną na poziomie 1080p przy 60 fps
- Aparat wyposażony zostanie w obiektyw 18,3 mm f/2,8 (ekwiwalent 28 mm dla FF), z wbudowanym 2-stopniowym filtrem ND – nowa konstrukcja optyczna zawierać będzie 7 elementów w 5 grupach, w tym 3 soczewki asferyczne.
- Matryca otrzyma 5-osiową stabilizację obrazu, a aparat będzie zdolny do ultraszybkiego uruchamiania w 0,6 sekundy
- Ricoh GR IV będzie mieć 53 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej + gniazdo kart Micro SD
- Waga aparatu gotowego do pracy to tylko 262 g
- Zmniejszony rozmiar w porównaniu do poprzedniej generacji (grubość zmniejszona o 2 mm / wysokość zmniejszona o 0,8 mm), przy zachowaniu klasycznego układu przycisków
- Pojawi się nowy tryb SN Street Shooting, przycisk kompensacji ekspozycji powraca w położenie pod kciukiem, a pokrętło szybkiego sterowania zostanie zastąpione przyciskiem krzyżowym w celu zwiększenia precyzji.
- Aparat będzie miał pełną obsługę ekranu dotykowego i zoptymalizowaną logikę działania, ułatwiającą naukę obsługi zarówno początkującym, jak i doświadczonym użytkownikom.
- Nowa funkcja QuickSnapshot – w sterowaniu pojawią się opcje Program Auto Ex (przednie i tylne pokrętła przełączają priorytet przysłony/migawki) oraz „Priorytet odległości, który automatycznie optymalizuje głębię ostrości
- Nowy algorytm AF znacznie poprawi szybkość ustawiania ostrości przy słabym oświetleniu, obsługuje śledzenie twarzy i ciągłe śledzenie ostrości.
- Możliwość wykonywania zbliżeń: Nowa konstrukcja obiektywu skraca minimalną odległość ogniskowania i zwiększa możliwość uchwycenia szczegółów
- Symulacja filmu: Dodano “Tryb filmowy” obsługujący regulację ziarna (obejmującą style filmów czarno-białych, pozytywowych i negatywowych itp.)
- Opcjonalny adapter obiektywu umożliwi korzystanie z obecnego ultraszerokokątnego obiektywu konwersyjnego 21 mm.
- Filtr przed czujnikiem ma nową powłokę antystatyczną.
- Ekran LCD automatycznie dostosowuje jasność do warunków otoczenia.
- Tryb priorytetu odległości (Sn) można wybrać za pomocą pokrętła trybu pracy, a aparat automatycznie dostosowuje przysłonę na podstawie ustawionej głębi ostrości.
- Ulepszona bateria DB-120, zwiększająca liczbę strzałów o około 25%.
- Aktualizacja do dwuzakresowego Wi-Fi 2,4/5 GHz
- Kompatybilny z nową aplikacją GR World
Jak widać, aparat będzie szybszy, otrzyma znacznie lepszy obiektyw (ten w GR III pracował dość nierówno i stanowił spore ograniczenie) i poprawiony AF, który w poprzedniku działał, jak na współczesne warunki, bardzo już słabo. Przyda się także nowa matryca, o ile przyniesie poprawę nienajlepszej dynamiki poprzednika i (na co bardzo liczę) zgodność z odszumianiem AI z pakietu Adobe – w przypadku RAW-ów z GR III niestety nie działało to poprawnie.
Kiedy oficjalna premiera? Wkrótce, jeśli Ricoh chce dotrzymać słowa i na jesieni już dysponować aparatem w swoim portfolio sprzedażowym. Na razie wiemy tyle, że amerykańska sieć B&H na stronie umieściła informację, że od 20 sierpnia zaczyna przyjmować zamówienia przedsprzedażowe. A to już za chwilę.