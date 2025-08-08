Ricoh GR IV na prezentacji w Chinach – kiedy światowa premiera?

Ricoh GR IV jeszcze nieoficjalnie, ale już w zasadzie wszystko wiemy

Jak podał portal Pentaxrumors, w Chinach odbył się już przedpremierowy pokaz dla prasy. Takie wydarzenia następują z reguły na parę tygodni przed oficjalną premierą i są okazją dla dziennkarzy dla wcześniejszego zapoznania się ze sprzętem. Tym razem ktoś okazał się bardzo niedyskretny, z prezentacji wyciekły bowiem zarówno zdjęcia gotowych aparatów, jak i planszy informacyjnych z prezentacji. Na podstawie nich i przy pomocy tłumaczenia maszynowego przygotowano następującą kompilację informacji, w dużej mierze zgodną z oficjalnymi danymi podanymi przez Ricoha w maju 2025 roku.

src: Pentaxrumors

Standardowa wersja Ricoh GR IV będzie dostępna jesienią 2025 roku

Wersja Ricoh GR IV HDF (z wbudowanym filtrem dyfuzyjnym) będzie dostępna zimą 2025 roku

Nowy 25,74-megapikselowy czujnik CMOS APS-C

Za obrazowanie odpowiadać będzie nowy GR ENGINE 7

Maksymalna czułość ISO do 204 800

Możliwości wideo pozostaną na poziomie 1080p przy 60 fps

Aparat wyposażony zostanie w obiektyw 18,3 mm f/2,8 (ekwiwalent 28 mm dla FF), z wbudowanym 2-stopniowym filtrem ND – nowa konstrukcja optyczna zawierać będzie 7 elementów w 5 grupach, w tym 3 soczewki asferyczne.

Matryca otrzyma 5-osiową stabilizację obrazu, a aparat będzie zdolny do ultraszybkiego uruchamiania w 0,6 sekundy

Ricoh GR IV będzie mieć 53 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej + gniazdo kart Micro SD

Waga aparatu gotowego do pracy to tylko 262 g

Zmniejszony rozmiar w porównaniu do poprzedniej generacji (grubość zmniejszona o 2 mm / wysokość zmniejszona o 0,8 mm), przy zachowaniu klasycznego układu przycisków

Pojawi się nowy tryb SN Street Shooting, przycisk kompensacji ekspozycji powraca w położenie pod kciukiem, a pokrętło szybkiego sterowania zostanie zastąpione przyciskiem krzyżowym w celu zwiększenia precyzji.

Aparat będzie miał pełną obsługę ekranu dotykowego i zoptymalizowaną logikę działania, ułatwiającą naukę obsługi zarówno początkującym, jak i doświadczonym użytkownikom.

Nowa funkcja QuickSnapshot – w sterowaniu pojawią się opcje Program Auto Ex (przednie i tylne pokrętła przełączają priorytet przysłony/migawki) oraz „Priorytet odległości, który automatycznie optymalizuje głębię ostrości

Nowy algorytm AF znacznie poprawi szybkość ustawiania ostrości przy słabym oświetleniu, obsługuje śledzenie twarzy i ciągłe śledzenie ostrości.

Możliwość wykonywania zbliżeń: Nowa konstrukcja obiektywu skraca minimalną odległość ogniskowania i zwiększa możliwość uchwycenia szczegółów

Symulacja filmu: Dodano “Tryb filmowy” obsługujący regulację ziarna (obejmującą style filmów czarno-białych, pozytywowych i negatywowych itp.)

Opcjonalny adapter obiektywu umożliwi korzystanie z obecnego ultraszerokokątnego obiektywu konwersyjnego 21 mm.

Filtr przed czujnikiem ma nową powłokę antystatyczną.

Ekran LCD automatycznie dostosowuje jasność do warunków otoczenia.

Tryb priorytetu odległości (Sn) można wybrać za pomocą pokrętła trybu pracy, a aparat automatycznie dostosowuje przysłonę na podstawie ustawionej głębi ostrości.

Ulepszona bateria DB-120, zwiększająca liczbę strzałów o około 25%.

Aktualizacja do dwuzakresowego Wi-Fi 2,4/5 GHz

Kompatybilny z nową aplikacją GR World

src: Pentaxrumors

Jak widać, aparat będzie szybszy, otrzyma znacznie lepszy obiektyw (ten w GR III pracował dość nierówno i stanowił spore ograniczenie) i poprawiony AF, który w poprzedniku działał, jak na współczesne warunki, bardzo już słabo. Przyda się także nowa matryca, o ile przyniesie poprawę nienajlepszej dynamiki poprzednika i (na co bardzo liczę) zgodność z odszumianiem AI z pakietu Adobe – w przypadku RAW-ów z GR III niestety nie działało to poprawnie.

Kiedy oficjalna premiera? Wkrótce, jeśli Ricoh chce dotrzymać słowa i na jesieni już dysponować aparatem w swoim portfolio sprzedażowym. Na razie wiemy tyle, że amerykańska sieć B&H na stronie umieściła informację, że od 20 sierpnia zaczyna przyjmować zamówienia przedsprzedażowe. A to już za chwilę.