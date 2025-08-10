Roboty przenoszą 100-letnie budynki w centrum Szanghaju. Największa taka operacja w historii Chin

Huayanli to kompleks w stylu shikumen, charakterystycznym dla Szanghaju, łączącym zachodnią ornamentykę z chińskimi dziedzińcami. Powstał w latach 20. i 30. XX wieku i znajduje się w dzielnicy Zhangyuan, liczącej ponad 140 lat historycznej enklawie. Ze względu na unikalny charakter tej przestrzeni, zdecydowano się nie na rozbiórkę, lecz na przeniesienie całego 7382-tonowego kompleksu o powierzchni 4030 m2.

Zadanie wykonują roboty – 432 autonomiczne maszyny kroczące, które delikatnie unoszą konstrukcję i przesuwają ją z prędkością około 10 m dziennie. Celem jest umożliwienie budowy podziemnej infrastruktury: trzykondygnacyjnej hali o powierzchni 53 000 m2, w której znajdzie się strefa kultury i handlu, parking na ponad 100 samochodów oraz węzeł komunikacyjny łączący trzy linie metra: 2, 12 i 13.

Dzięki robotom budynki zaczynają chodzić

Teren Zhangyuan to gęsto zabudowana przestrzeń z wąskimi alejkami, przez co tradycyjne metody budowlane nie wchodziły w grę. Przesunięcie budynków wymagało nie tylko pomysłowości, ale i rewolucyjnego podejścia do inżynierii miejskiej.

W użyciu znalazły się również roboty wiertnicze, które mogły operować w przejściach o szerokości zaledwie 1,2 m, oraz roboty do prac ziemnych z ramionami składanymi do ciasnych korytarzy. To właśnie dzięki nim możliwe było przygotowanie fundamentów pod nową konstrukcję bez naruszania sąsiednich zabytków. Projekt wzbudził ogromne zainteresowanie właśnie z powodu gęstości zabudowy i historycznego charakteru miejsca, m.in. przez obecność Wielkiej Hali Zhangyuan z 1928 r., gdzie w latach 40. ubiegłego wieku mieściła się nocna szkoła edukacji patriotycznej.

Sercem całej operacji była technologia. Dzięki modelowaniu BIM i skanowaniu 3D metodą point cloud powstały wirtualne bliźniaki budynków, pozwalające przewidzieć każdy możliwy konflikt konstrukcyjny, zaplanować trasę ruchu robotów oraz usprawnić zarządzanie ziemią.

Gleba wydobywana z placu budowy transportowana jest specjalnymi taśmociągami, rozmieszczonymi w zakrzywionych trasach – zupełnie jak na linii produkcyjnej. System stworzono z myślą o minimalizacji zakłóceń i hałasu w obrębie dzielnicy.

Zhang Yi, dyrektor generalny Shanghai Construction No. 2 (Group), odpowiedzialnej za rewitalizację, mówi:

Zaprojektowaliśmy wiele zakrzywionych tras transportu gleby, realizowanych fabrycznie, z wykorzystaniem dźwigów szynowych i przenośników taśmowych, by zachować wysoką wydajność i nie zakłócać życia mieszkańców.

Wszystkie działania mają charakter tymczasowy. Gdy tylko podziemna infrastruktura zostanie ukończona, zabytkowy kompleks Huayanli zostanie przeniesiony z powrotem na swoje pierwotne miejsce. Projekt ten nie tylko odzwierciedla szacunek do przeszłości, ale pokazuje, że miasta przyszłości mogą powstawać bez wymazywania ich historycznej tkanki.

Po zakończeniu budowy, Zhangyuan ma stać się jednym z najnowocześniejszych punktów przesiadkowych i centrów kulturalno-komercyjnych w metropolii, zachowując przy tym swój autentyczny, przedwojenny charakter. Powstanie unikatowa przestrzeń: nad ziemią – historia, pod ziemią – transport i innowacja.