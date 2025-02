Nowy wymiar robotyki. Lynx to parkourowiec wśród maszyn

Od lat przyzwyczailiśmy się do widoku czworonożnych robotów, takich jak Spot od Boston Dynamics. Ich mechaniczne kroki podbiły Internet i wzbudziły zarówno fascynację, jak i obawy. Lynx od DEEP Robotics jednak wyznacza nowy kierunek w tej dziedzinie. W przeciwieństwie do tradycyjnych robotów tego typu, nie porusza się wyłącznie na nogach – jego kończyny wyposażono w koła. To połączenie sprawia, że Lynx jest w stanie błyskawicznie pokonywać płaskie tereny, a w razie potrzeby “zablokować” koła i przełączyć się w tryb chodu, aby poradzić sobie z trudnymi przeszkodami.

To rozwiązanie przypomina wcześniejsze eksperymenty, takie jak szwajcarski Swiss-Mile Robot czy W1 i Go2-W, ale Lynx wyróżnia się większą płynnością ruchów oraz wyjątkową zwrotnością. Oznacza to, że potrafi nie tylko sprawnie pokonywać przeszkody, lecz także wykonywać spektakularne akrobacje.

Lynx to robot, który poradzi sobie w każdych warunkach

W opublikowanym niedawno materiale wideo Lynx demonstruje swoje umiejętności, wykonując skoki nad strumieniami, 360-stopniowe obroty nad przeszkodami oraz efektowne ruchy taneczne. Co więcej, robot radzi sobie doskonale w różnych warunkach atmosferycznych, zjeżdżając po zaśnieżonych stokach, bawiąc się w śniegu i brodząc w wodzie. 

DEEP Robotics nie zdradziło dokładnie, w jakim stopniu ruchy Lynksa są sterowane przez człowieka, a w jakim autonomiczne. Wiadomo jednak, że robot bazuje na inicjatywie AI+, czyli platformie, która umożliwia personalizowanie jego funkcji w zależności od zastosowania. To oznacza, że firmy i instytucje zainteresowane Lynksem mogą dostosować jego działanie do konkretnych zadań, na przykład inspekcji technicznych czy misji wojskowych.

Lynx może się poruszać z prędkością 15 m/s

Podstawowe dane techniczne ujawnione przez producenta wskazują, że Lynx ma wymiary 80 x 50 x 60 cm i waży 30 kg. Może unieść ładunek o masie 12 kg, a jego konstrukcja spełnia normę IP54, co oznacza odporność na pył i zachlapania. Może działać w zakresie temperatur od 0oC do 40oC, co czyni go idealnym robotem do pracy w umiarkowanych warunkach klimatycznych.

Dzięki kołom, ten robopies może się wspinać na przeszkody

Lynx łączy dynamikę i siłę, oferując zarówno mobilność na kołach, jak i zdolność wspinania się. Może skakać na wysokość 22 cm i wspinać się na przeszkody o wysokości do 80 cm. Jego silniki pozwalają na osiąganie prędkości 5 m/s, co czyni go jednym z najszybszych robotów w swojej klasie. Dzięki wymiennym podwójnym akumulatorom może pracować do 3 godzin na jednym ładowaniu lub pokonać dystans 15 km.

Robot został wyposażony w szerokokątną kamerę 1080p, która pozwala mu skanować otoczenie. Ma także moduły GPS i Wi-Fi, co umożliwia zdalne sterowanie i nawigację w skomplikowanych środowiskach. Potencjalne zastosowania są szerokie – od logistyki i przemysłu, przez misje poszukiwawczo-ratownicze, aż po autonomiczne patrole i robotykę wojskową. Dzięki swojej wszechstronności Lynx ma szansę stać się nowym standardem w dziedzinie robotyki mobilnej.

Lynx jest dostępny na rynku za 17 999 dol., co czyni go jednym z najdroższych, ale też najbardziej zaawansowanych robotów w swojej kategorii. W przyszłości DEEP Robotics planuje dalszy rozwój technologii AI oraz ulepszenie systemów nawigacji, co może otworzyć nowe możliwości wykorzystania robota.