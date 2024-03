Ma cztery nogi i nie zawaha się ich użyć. Pierwszy robopies już na służbie USA

Pierwszy robopies na służbie lotnictwa USA już udowodnił swój potencjał

Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych dokonały przełomowego kroku w dziedzinie technologii obronnych i efektywności operacyjnej, włączając do swoich protokołów bezpieczeństwa i nadzoru psy-roboty, czyli po prostu czteronożne roboty naziemne. Siły Powietrzne we współpracy z Asylon zademonstrowały możliwości tych robopsów podczas pierwszych w historii Synchronizowanych Operacji Szkoleniowych Gotowości Nuklearnej (SNORT). Wydarzenie to miało miejsce 6 marca 2024 roku i finalnie nie tylko podkreśliło potencjał tych robotycznych psów, ale również zapewniło nowy wgląd dla przyszłych środków bezpieczeństwa we wrażliwych środowiskach.

Oczywiście Siły Powietrzne USA nie stworzyły tych robotów samodzielnie. Tak się składa, że to, co widzimy na zdjęciach, to efekt dostosowania robota od Boston Dynamics (najpewniej podstawy w postaci robopsa Spot) przez firmę Asylon. W efekcie ten nowy sprzęt amerykańskiego lotnictwa “reprezentuje szczyt technologii bezzałogowych pojazdów naziemnych (UGV)”, a to dzięki swoim czujnikom oraz zdolności do podejmowania półautonomicznej pracy. Dzięki temu mogą niezależnie patrolować obszary, nawigować w skomplikowanych środowiskach i omijać przeszkody, będąc jednocześnie zdalnie nadzorowane przez operatorów ludzkich.

Ta mieszanka autonomii i nadzoru ludzkiego zapewnia, że robotyczne psy mogą dostosować się do różnych scenariuszy, co samo w sobie zwiększa ich użyteczność w operacjach reagowania na sytuacje awaryjne i nadzoru. Demonstracja SNORT dała zresztą w to wgląd, jako okazja zajrzenia w przyszłość bezpieczeństwa i protokołów awaryjnych, a to szczególnie w kontekstach tak krytycznych jak gotowość nuklearna. Zwinność robotycznych psów i zdolność do szybkiego reagowania na powstające sytuacje zostały w pełni zaprezentowane podczas niedawnych demonstracji, podkreślając potencjał tych robopsów do znaczącego wzmocnienia wysiłków nadzorczych i rozpoznawczych. Mowa o podejmowaniu zadań monitorowania i patrolowania wyznaczonych obszarów.

Przyjęcie robotycznych psów do operacyjnego zestawu narzędzi Sił Powietrznych USA nie jest tylko postępem technologicznym. W praktyce to tak naprawdę jeden wielki strategiczny ruch w kierunku wzmocnienia ludzkich zdolności precyzją i wytrzymałością robotów. Te UGV oferują sposób na zwiększenie środków bezpieczeństwa bez narażania ludzkich życia, a to szczególnie w niebezpiecznych warunkach lub w obliczu potencjalnych zagrożeń. Minimalizując błąd ludzki i ekspozycję na niebezpieczeństwo, Siły Powietrzne USA mają na celu wzmocnienie swoich zdolności gotowości i reakcji, przy jednoczesnym zapewnieniu, że personel jest wspierany przez najbardziej zaawansowaną dostępną technologię.

Jeśli spojrzymy na to osiągnięcie z innej perspektywy, to będziemy mogli śmiało uznać, że ta inicjatywa stanowi znaczący kamień milowy w integracji systemów robotycznych ze strategiami obrony narodowej. Udany pokaz w rzeczywistej bazie amerykańskiego lotnictwa nie tylko potwierdza potencjał robopsów, ale też otwiera drzwi do szerszego przyjęcia takich robotów i podobnych technologii w różnych oddziałach wojskowych oraz innych sektorach, gdzie bezpieczeństwo i efektywność są najważniejsze. Przykład? Robopsy w roli żołnierzy z bronią palną.