Samsung rozdaje gotówkę za składaki. Galaxy Z Fold 7 i Z Flip 7 z cashbackiem do 700 zł

Kupujesz składaka i kasujesz nawet 700 złotych

Promocja objęła trzy najnowsze składane smartfony z oferty Samsunga. Jak można się było spodziewać, najhojniej potraktowano flagowca –za zakup Galaxy Z Fold 7 można otrzymać zwrot w wysokości aż 700 złotych. Modele z serii Z Flip – zarówno podstawowy Z Flip 7, jak i jego tańszy odpowiednik w wersji FE – gwarantują cashback w kwocie 500 złotych.

Biorąc pod uwagę standardowe ceny tych urządzeń, nie są to symboliczne zniżki. Dla Folda 7 w wersji 256 GB, który kosztuje 8799 zł, oznacza to realną obniżkę ceny do poziomu 8099 zł. W przypadku podstawowego Z Flip 7 128 GB (cena 4299 zł) ostateczny koszt spada do 3799 zł. To wciąż spore wydatki, ale różnica jest już bardziej odczuwalna.

Gdzie i kiedy kupić, by skorzystać z cashbacku

Akcja jest ograniczona czasowo i terytorialnie. Zakup musi zostać dokonany między 18 a 31 sierpnia 2025 roku w autoryzowanych punktach sprzedaży. Lista jest długa i obejmuje oficjalny sklep internetowy Samsunga, salony operatorów komórkowych oraz większość dużych sieci handlowych – pełna lista dostępna jest w regulaminie promocji.

Kluczowy jest jednak nie tylko sam zakup, ale i aktywacja urządzenia. Smartfon musi zostać uruchomiony na terenie Polski najpóźniej do 7 września 2025 roku. Proces aktywacji wymaga obecności karty SIM polskiego operatora, dostępu do internetu oraz akceptacji warunków licencyjnych.

Cała procedura wygląda zatem następująco:

kupujemy Z Fold 7, Z Flip 7 lub Z Flip 7 FE w jednym ze sklepów objętych akcją

aktywujemy sprzęt do 7 września 2025 roku, czyli uruchomiamy go na terytorium Polski, zapewniamy dostęp do internetu i akceptujemy EULA

logujemy się na konto w aplikacji Samsung Members (jeśli nie mamy takiego, trzeba założyć) i klikamy banner promocyjny

wypełniamy formularz zgłoszeniowy w terminie do 14 września 2025 roku, załączając dowód zakupu oraz zdjęcie pudełka po smartfonie z widoczną naklejką z kodem kreskowym i numerem IMEI.

po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia w ciągu 21 dni otrzymamy zwrot pieniędzy na wskazane konto bankowe lub w formie karty pre-paid

To kto się wybiera na zakupy?