Samsung Galaxy Tab S10 Lite. Budżetowy tablet z Galaxy AI już w tym roku.

Plotki sugerują jednak, że to niezupełnie nowa konstrukcja. Wiele wskazuje na to, że Tab S10 Lite będzie mocno przypominał swojego poprzednika, Galaxy Tab S9 FE, ale z kluczowym dodatkiem: funkcjami sztucznej inteligencji znanymi jako Galaxy AI. To potencjalnie pierwszy budżetowy tablet Samsunga z tymi rozwiązaniami.

Specyfikacja Galaxy Tab S10 Lite

Sercem urządzenia ma być sprawdzony procesor Exynos 1380 – ten sam, który znajdował się w modelu Tab S9 FE. Użytkownicy będą mogli wybierać pomiędzy dwiema konfiguracjami pamięci: 6 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej lub 8 GB RAM i 256 GB. Pojemność flash można zwiększyć kartą microSD do 2 TB.

Wyświetlacz LCD o przekątnej 10,9 cala i rozdzielczości Full HD+ (2112 × 1320 pikseli) to wyraźny kompromis. Choć nie dorówna bogactwem kolorów i kontrastem panelom AMOLED z droższych modeli, to przynajmniej będzie miał zadowalającą płynność, dzięki częstotliwości odświeżania 90 Hz. Szału nie ma, ale to wystarczy do komfortowego przeglądania treści i raczej tylko gracze mogą poczuć różnicę względem urządzeń z 120 Hz.

Galaxy Tab S9 FE

Exynos 1380 to konstrukcja niezbyt młoda i raczej budżetowa. Wydajnością z pewnością nie zachwyci, ale jest w stanie zapewnić stabilną pracę przy codziennych zadaniach, oglądaniu filmów czy lżejszych grach.

Pod względem aparatów Samsung też nie rozpieści: 5 Mpix z przodu i 8 Mpix z tyłu. To typowe rozwiązanie w tej klasie cenowej, wystarczające do wideorozmów i podstawowej dokumentacji – nikt chyba poważnie nie rozważa fotografowania tabletem, mając pod ręką o niebo wygodniejszy smartfon. Jeśli chodzi o dźwięk, głośniki stereo z Dolby Atmos powinny zapewnić satysfakcjonujące wrażenia podczas odtwarzania multimediów.

Czytaj też: Tryb ciemny w Windows 11 w końcu naprawiony przez Microsoft

Oprogramowanie i sztuczna inteligencja

Największą nowością będzie system Android 15 z nakładką One UI 7.0 oraz wybrane funkcje Galaxy AI. Samsung deklaruje długoterminowe wsparcie aktualizacjami, więc istnieje szansa na szybką aktualizację do Androida 16 z One UI 8.0. Pytanie, jak wiele z tych zaawansowanych funkcji AI będzie naprawdę przydatnych w codziennym użytkowaniu budżetowego tabletu.

Przyjemnym zaskoczeniem jest miejsce na rysik S Pen z tyłu obudowy – funkcja zarezerwowana dotąd dla droższych modeli. Urządzenie ma trafić do sprzedaży w czterech kolorach: szarym, czerwonym, srebrnym i dość nietypowym dla Samsunga, bardzo ciekawie wyglądającym różowym.

Bateria i łączność w S10 Lite

Akumulator o pojemności 8000 mAh to standard w tej klasie. Przy umiarkowanym użytkowaniu powinien wystarczyć na cały dzień. Ładowanie ma przebiegać z mocą 25 W (niektóre źródła sugerują nawet 45 W, ale zdziwię się, jeśli tak będzie). Samsung oferuje dwie wersje: tylko Wi-Fi oraz Wi-Fi z łącznością 5G. Obie wyposażono w Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS i port USB 3.2 Type-C.

Cena i dostępność

Szacuje się, że podstawowy wariant z Wi-Fi będzie kosztował około 400 euro, a model z 256 GB pamięci i łącznością 5G może sięgnąć nawet 530 euro. Trudno wyrokować, jak będą się kształtowały ceny w Polsce, ale zapowiadany nowy tablet wygląda jak ciekawa propozycja w zestawieniu z podstawowym iPadem czy tabletami Xiaomi i Lenovo, zwłaszcza z uwagi na dołączony S Pen i obietnicę funkcji AI.

Urządzenie przeszło już niezbędne certyfikacje, co sugeruje rychłą premierę – prawdopodobnie jeszcze przed końcem 2025 roku. Galaxy Tab S10 Lite ma szansę trafić w gusta osób szukających funkcjonalnego tabletu bez wydawania fortuny, choć prawdziwy test przejdzie dopiero w rękach użytkowników.