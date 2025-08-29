Samsung wpuszcza AI od Microsoftu do swoich telewizorów

Podsumowanie artykułu . . .

To nie jest kolejny gadżet, który pojawi się i zniknie po kilku miesiącach. Integracja Copilota z telewizorami Samsung to część szerszej strategii Microsoftu, która ma na celu przeniesienie sztucznej inteligencji z komputerów i smartfonów wprost do centrum domowej rozrywki. Brzmi futurystycznie? Być może, ale to już rzeczywistość.

Najbardziej rzucającym się w oczy elementem całego rozwiązania jest wizualna postać asystenta. Copilot przybiera formę animowanej, beżowej kuleczki, która delikatnie unosi się i odbija po ekranie. Ten specyficzny osobnik synchronizuje ruchy ust z wypowiadanymi słowami, a jego mimika zmienia się w zależności od tonu konwersacji. Wygląda to dość nietypowo, ale podobno ma budzić sympatię.

Jeśli chodzi o funkcjonalności, Copilot oferuje coś więcej niż tylko podstawowe wyszukiwanie treści. System potrafi dostarczać spersonalizowane rekomendacje filmowe, tworzyć streszczenia odcinków seriali bez zdradzania zbyt wielu szczegółów, a nawet odpowiadać na pytania dotyczące pogody czy planowania weekendu. Co ciekawe, twórcy pomyśleli o tym, aby korzystanie z asystenta było doświadczeniem grupowym – cała rodzina może wspólnie decydować, co obejrzeć.

Aktywacja Copilota jest dość intuicyjna. Można go wywołać poleceniem głosowym lub naciskając przycisk mikrofonu na pilocie. Asystent pojawia się automatycznie na ekranie głównym systemu Tizen OS, w aplikacji Samsung Daily Plus oraz w funkcji Click to Search. To wygodne rozwiązanie, choć pewnie nie wszystkim spodoba się dodatkowy “mieszkaniec” ekranu.

Warto zwrócić uwagę na dwa poziomy działania Copilota. Wersja podstawowa działa od razu po uruchomieniu telewizora, ale dopiero po zalogowaniu na konto Microsoftu odblokowujemy pełnię możliwości personalizacji. Wtedy asystent może odwoływać się do wcześniejszych rozmów, zapamiętywać preferencje użytkownika i dostarczać lepiej dopasowane rekomendacje.

Procedura logowania została maksymalnie uproszczona – wystarczy zeskanować kod QR wyświetlany na ekranie. System prezentuje informacje w formie estetycznych kart wizualnych, zaprojektowanych specjalnie z myślą o dużych ekranach. Znajdziemy tam oceny, zdjęcia i kluczowe informacje o filmach czy programach.

Obecnie Copilot jest dostępny na całej gamie telewizorów Samsung z 2025 roku, w tym modelach Micro RGB, Neo QLED, OLED, The Frame Pro oraz The Frame. Integracja obejmuje również inteligentne monitory M7, M8 i M9. Usługa jest bezpłatna dla wszystkich właścicieli kompatybilnych urządzeń, co na razie brzmi zachęcająco.

Współpraca Microsoftu z Samsungiem ma już swoją historię – wcześniej firmy wprowadzały Windows i Office na urządzenia Galaxy oraz Xbox Cloud Gaming na telewizory Samsung. Microsoft zapowiedział również plany wprowadzenia Copilota na telewizory LG, co sugeruje, że to dopiero początek ekspansji AI na rynku inteligentnych ekranów.

Integracja Copilota z telewizorami Samsung to ciekawy krok w ewolucji domowej rozrywki. Choć pomysł wydaje się obiecujący, warto zachować zdrowy sceptycyzm – nie każda nowość technologiczna sprawdza się w codziennym użytkowaniu. Samsung, jako lider rynku telewizorów od 19 lat, ma szansę ustanowić nowe standardy, ale ostateczna ocena należeć będzie do użytkowników, którzy przetestują rozwiązanie w praktyce.