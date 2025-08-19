Letnie premiery obiektywów – Sigma 12 mm f/1.4 DC DN Contemporary i niesamowita Sigma 200 mm f/2 DG OS Sports

Sigma 12 mm f/1.4 DC DN Contemporary

Najnowsze szkło uzupełnia lukę, jaką Sigma miała w portfolio obiektywów dla małych bezlusterkowców. Użytkownicy aparatów APS-C poszukujący szerokiego i bardzo szerokiego kąta mieli bowiem do wyboru w zasadzie tylko starzejącą Sigmę 16 mm f/1.4 lub Sigmę 10-18 mm f/2.8, nowoczesną i bardzo udaną, ale niezbyt jasną. Użytkownicy aparatów Sony tymczasem mogą przebierać w sprzęcie – do dyspozycji mają Sony E 11 mm f/1.8, podobne ogniskowe (także dla innych systemów) w ofercie ma też Samyang, Yongnuo i TTArtisan.

Sigma 12 mm f/1.4 DC DN Contemporary na start ma zatem sporą konkurencję.

Konstrukcja obiektywu: 14 elementów w 12 grupach (3 soczewki asferyczne, 2 soczewki ze szkła SLD)

Kąt widzenia (APS-C): 99,6°

Liczba listków przysłony: 9 (przysłona kołowa)

Maksymalna wartość przysłony: f/16

Stabilizacja: nie

Autofocus: STM

Minimalna odległość ostrzenia: 17,2 cm od matrycy aparatu

Maksymalne powiększenie: ×0,12

Średnica filtra: 62 mm

Wymiary (średnica × długość): 68 × 69,4 mm

Waga: 225 g

Dostępne wersje: Sony E, Fujifilm X, Leica L, Canon RF

Cena: ~2590 zł

Konstrukcja obiektywu składa się z 14 soczewek rozmieszczonych w 12 grupach. Zastosowano 5 elementów specjalnych – 3 asferyczne i 2 ze szkła i superniskiej dyspersji. Układ optyczny został skorygowany na potrzeby między innymi astrofotografii – zgodnie z deklaracjami producenta zachowuje wysoką rozdzielczość w całym kadrze przy pełnym otwarciu przysłony, ma też dobrze skorygowaną komę. Na potrzeby filmowców zredukowano także efekt oddychania przy nastawianiu ostrości.

Obiektyw jest mały i bardzo lekki – ma rozmiary 68 × 69,4 mm i waży tylko 225 g, jednak pod względem konstrukcji nie można mu nic zarzucić – ma uszczelnienia zabezpieczające przed kurzem i zachlapaniem, przednią soczewkę zabezpieczoną powłoką fluorową odporną na wodę i zatłuszczenia – co więcej, choć szkło należy do serii Contemporary, tym razem Sigma wyposażyła obiektyw w pełnoprawny pierścień przysłony (w wersji RF pierścień sterujący).

Cena obiektywu ustalona została na 2590 zł

Sigma 200 mm f/2 DG OS Sports

Druga z premierowych nowości za to żadnej konkurencji w tej chwili nie ma. Jest to bowiem pierwszy na świecie teleobiektyw stałoogniskowy 200 mm o jasności f/2, a jego parametry są równie imponujące co wygląd.

Konstrukcja obiektywu: 19 elementów w 14 grupach (2 soczewki ze szkła FLD, 2 soczewki ze szkła SLD)

Kąt widzenia (FF): 12,3°

Liczba listków przysłony: 11 (przysłona kołowa)

Maksymalna wartość przysłony: f/22

Stabilizacja: tak

Autofocus: HLA

Minimalna odległość ostrzenia: 170 cm od matrycy aparatu

Maksymalne powiększenie: ×0,13

Średnica filtra: 105 mm

Wymiary (średnica × długość): 118,9 × 201 mm

Waga: 1820 g

Dostępne wersje: Sony E, Leica L

Cena: ~14990 zł

Konstrukcja obiektywu składa się z 19 elementów skupionych w 14 grupach – w tym z 4 elementów specjalnych: dwóch o niskiej dyspersji FLD i dwóch o superniskiej dyspersji SLD. Szkło jest wielkie i masywne – waży aż 1820 g, wyposażone zostało w uszczelnienia zapewniające odporność na kurz i zachlapania we wszystkich ważnych miejscach, także przednia soczewka chroniona jest powłoką hydro i oleofobową.

Producent chwali się, że nowoczesna konstrukcja optyczna całkowicie wyeliminowała wszystkie rodzaje aberracji chromatycznej. Obiektyw ma cechować się bardzo wysoką rozdzielczością w całym obszarze kadru nawet przy w pełni otwartej przysłonie. Do eliminacji flar posłużyły powłoki Sigma Nano Porous Coating i Super Multi-Layer Coating. Bardzo jasna konstrukcja i długa ogniskowa zapewnią doskonały bokeh i kompresję perspektywy, podkreślającą główny temat.

Sigma 200 mm f/2 DG OS Sports wyposażona została w układ optycznej stabilizacji obrazu, który może działać w dwóch trybach – OS 1, właściwym dla typowych tematów, oraz OS 2, którzy przeznaczony jest do panoramowania, przy czym algorytm Sigma Intellignet OS pozwala stabilizować skutecznie obraz podczas przesuwania aparatu niezależnie od tego, czy kadr jest pionowy, czy poziomy, radzi sobie także z ruchem po skosie. Układ AF wykorzystuje bardzo szybki i cichy napęd HLA.

Korpus został bogato wyposażony w elementy sterujące – poza standardowym pierścieniem ostrości są aż 3 przyciski AFL, przełącznik trybu pracy układu stabilizacji obrazu, przełącznik AF, przełącznik trybu niestandardowego oraz ogranicznik ostrości. Mocowanie statywowe Arca Swiss jest wydłużone i odsunięte od tubusu, ma zatrzaski blokujące obrót o 90° i służy także jako uchwyt do przenoszenia obiektywu. Tubus obiektywu wykończony został białą farbą termoizolacyjną, redukującą nagrzewanie się obiektywu podczas pracy w słońcu.

Cena obiektywu ustalona została na 14990 zł

Zarówno Sigma 12 mm f/1.4 DC DN Contemporary, jak i Sigma 200 mm f/2 DG OS Sports do sklepów trafią 4 września 2025 roku.