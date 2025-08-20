powrót

Spotify Premium – darmo to dobra cena. Promocja dla nowych użytkowników

Muzyczny serwis streamingowy Spotify przygotował ofertę, która może przyciągnąć nawet najbardziej opornych użytkowników darmowego planu. Jeśli jeszcze nie miałeś okazji przekonać się, jak wygląda życie bez reklam z dowolnym kształtowaniem list odtwarzania, teraz masz ku temu doskonałą okazję.
Andrzej Libiszewski
20.08.2025|Przeczytasz w 2 minuty
Warunki promocji. Kto może skorzystać

Promocja dotyczy wyłącznie planu Premium Individual i skierowana jest do osób, które nigdy wcześniej nie subskrybowały Spotify Premium – czyli do zupełnie nowych użytkowników, lub takich, którzy korzystali wyłącznie z planu darmowego. Tacy użytkownicy mogą korzystać z płatnego planu przez 3 miesiące, po których cena wróci do standardowego poziomu 23,99 zł miesięcznie. Z promocji mogą skorzystać także studenci – jeden miesiąc gratis, po którym koszt miesięcznego abonamentu wynosić będzie 12,99 zł.

Użytkownicy, którzy kiedyś już korzystali z płatnej subskrypcji, mogą natomiast skorzystać z oferty wykupienia Premium za 12,99 zł na dwa miesiące, po których opłata także wróci do standardowego poziomu.

Aktywacja Premium wymaga podania metody płatności podczas rejestracji – może to być karta Mastercard, Visa lub konto PayPal. Oferta jest dostępna do 22 września 2025 roku i można ją anulować w każdym momencie – Premium pozostanie aktywne do końca okresu rozliczeniowego.

Korzyści Spotify Premium. Co zyskujesz w płatnej wersji

Przejście z darmowej wersji Spotify na Premium to wyraźna różnica w komforcie słuchania muzyki. Najbardziej zauważalna zmiana to brak reklam podczas słuchania. W darmowej wersji przerywają one muzykę co kilka utworów, co szczególnie irytuje podczas treningów czy pracy. Równie ważna jest możliwość odtwarzania utworów w dowolnej kolejności – darmowa wersja zmusza do losowego odtwarzania, co oznacza, że nie możesz wybrać konkretnej piosenki z playlisty.

Premium oferuje także wyższą jakość dźwięku – 320 kbit/s zamiast 160 kbit/s w wersji darmowej – to oczywiście wciąż bardzo słabo w porównaniu z serwisami oferującymi jakość bezstratną i Hi-Res audio w cenie, ale lepsze to, niż nic. Użytkownik może pobrać do 10 tysięcy utworów na 5 różnych urządzeniach do odsłuchu offline, co jest szczególnie przydatne w podróży lub gdy chcesz oszczędzać transfer danych.

Anulowanie subskrypcji. Jak uniknąć opłat po promocji

Po trzech miesiącach Spotify automatycznie przejdzie na płatny plan w cenie 23,99 złotych miesięcznie, lub 12,99 w przypadku wersji studenckiej. Jeśli nie chcemy, by do tego doszło, należy anulować subskrypcję najpóźniej dzień przed zakończeniem okresu próbnego – ale Spotify nam o tym nie przypomni, więc lepiej sobie termin zapisać.

Po przejściu na plan darmowy zachowujemy wszystkie utworzone playlisty i zapisane utwory, tracimy jedynie funkcje premium – wracają reklamy, ograniczenia w kolejności odtwarzania i brak możliwości słuchania offline.

