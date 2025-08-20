Spotify Premium – darmo to dobra cena. Promocja dla nowych użytkowników

Warunki promocji. Kto może skorzystać

Promocja dotyczy wyłącznie planu Premium Individual i skierowana jest do osób, które nigdy wcześniej nie subskrybowały Spotify Premium – czyli do zupełnie nowych użytkowników, lub takich, którzy korzystali wyłącznie z planu darmowego. Tacy użytkownicy mogą korzystać z płatnego planu przez 3 miesiące, po których cena wróci do standardowego poziomu 23,99 zł miesięcznie. Z promocji mogą skorzystać także studenci – jeden miesiąc gratis, po którym koszt miesięcznego abonamentu wynosić będzie 12,99 zł.

Użytkownicy, którzy kiedyś już korzystali z płatnej subskrypcji, mogą natomiast skorzystać z oferty wykupienia Premium za 12,99 zł na dwa miesiące, po których opłata także wróci do standardowego poziomu.

Aktywacja Premium wymaga podania metody płatności podczas rejestracji – może to być karta Mastercard, Visa lub konto PayPal. Oferta jest dostępna do 22 września 2025 roku i można ją anulować w każdym momencie – Premium pozostanie aktywne do końca okresu rozliczeniowego.

Czytaj też: Epson rozdaje gotówkę. Cashback do 300 zł za zakup drukarek EcoTank

Korzyści Spotify Premium. Co zyskujesz w płatnej wersji

Przejście z darmowej wersji Spotify na Premium to wyraźna różnica w komforcie słuchania muzyki. Najbardziej zauważalna zmiana to brak reklam podczas słuchania. W darmowej wersji przerywają one muzykę co kilka utworów, co szczególnie irytuje podczas treningów czy pracy. Równie ważna jest możliwość odtwarzania utworów w dowolnej kolejności – darmowa wersja zmusza do losowego odtwarzania, co oznacza, że nie możesz wybrać konkretnej piosenki z playlisty.

Premium oferuje także wyższą jakość dźwięku – 320 kbit/s zamiast 160 kbit/s w wersji darmowej – to oczywiście wciąż bardzo słabo w porównaniu z serwisami oferującymi jakość bezstratną i Hi-Res audio w cenie, ale lepsze to, niż nic. Użytkownik może pobrać do 10 tysięcy utworów na 5 różnych urządzeniach do odsłuchu offline, co jest szczególnie przydatne w podróży lub gdy chcesz oszczędzać transfer danych.

Anulowanie subskrypcji. Jak uniknąć opłat po promocji

Po trzech miesiącach Spotify automatycznie przejdzie na płatny plan w cenie 23,99 złotych miesięcznie, lub 12,99 w przypadku wersji studenckiej. Jeśli nie chcemy, by do tego doszło, należy anulować subskrypcję najpóźniej dzień przed zakończeniem okresu próbnego – ale Spotify nam o tym nie przypomni, więc lepiej sobie termin zapisać.

Po przejściu na plan darmowy zachowujemy wszystkie utworzone playlisty i zapisane utwory, tracimy jedynie funkcje premium – wracają reklamy, ograniczenia w kolejności odtwarzania i brak możliwości słuchania offline.