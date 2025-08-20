powrót

Epson rozdaje gotówkę. Cashback do 300 zł za zakup drukarek EcoTank

Jeśli zastanawiałeś się nad zakupem drukarki, to z pewnością powinieneś zobaczyć tę ofertę. Ponieważ teraz światowy lider w dziedzinie druku, firma Epson, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów, ogłaszając kolejną edycję promocji „Zwrot pieniędzy za EcoTank”. Od 15 sierpnia do 31 grudnia 2025 roku każdy, kto kupi jedną z wybranych drukarek atramentowych z innowacyjnej serii EcoTank, może liczyć na zwrot w wysokości do 300 zł na swoje konto bankowe.
Przemysław Dwojacki
20.08.2025|Przeczytasz w 3 minuty
Epson to nie tylko drukarki to też technologia, która się opłaca 

Urządzenia EcoTank to ekologiczna alternatywa dla tradycyjnych drukarek atramentowych. Zamiast kartridży, Epson stosuje w nich pojemne zbiorniki, które użytkownik napełnia samodzielnie. Taki system wielokrotnie redukuje koszty wydruku i znacząco ogranicza ilość odpadów. Dodatkowo, startowy zapas atramentu pozwala na pracę urządzenia przez nawet 3 lata bez konieczności jego uzupełniania.  

Dzięki tej technologii użytkownicy mogą drukować taniej, rzadziej uzupełniać atrament i jednocześnie działać bardziej ekologicznie. To idealne rozwiązanie zarówno dla rodzin, jak i dla małych biur, które cenią niezawodność i oszczędności. Ale przejdźmy do tego co jest w ostatnich casach bardzo ważne, czyli pieniędzy.  

Promocja, o której pisałem na wstępie obejmuje najpopularniejsze modele drukarek EcoTank, od podstawowych po bardziej zaawansowane urządzenia dla domu i małego biura. Kwoty zwrotów prezentują się następująco: 

  • 150 zł zwrotu: modele L3270, L3271, L3276, L3280, L3286, L3560 
  • 200 zł zwrotu: modele L4260, L4266, L4360, L4366, L5310, L6270, L6276, L8180 
  • 300 zł zwrotu: modele L6360, L6370, L6376, L6390 

Aby wziąć udział w promocji, wystarczy kupić nowe urządzenie z listy między 15 sierpnia a 31 grudnia 2025 roku, a następnie w ciągu 30 dni od daty zakupu zarejestrować je na stronie www.epson.pl/cashback. W procesie rejestracji należy przesłać skan dowodu zakupu oraz zdjęcie wyciętego fragmentu opakowania z numerem seryjnym. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, środki zostaną przelane bezpośrednio na konto bankowe uczestnika w ciągu maksymalnie 30 dni. 

Udział w promocji jest przeznaczony dla pełnoletnich osób mieszkających w Polsce. Ważne jest, że jeden uczestnik może zgłosić tylko jedno urządzenie, a zakup musi być dokonany u autoryzowanego sprzedawcy Epson. Promocja nie łączy się z żadnymi innymi rabatami ani programami lojalnościowymi. Pełny regulamin wraz z listą partnerów handlowych znajduje się na stronie organizatora. Co więcej, zakupiona drukarka może być równolegle zarejestrowana w innej promocji, która pozwala na wydłużenie gwarancji do 36 miesięcy. Strona do tego celu to: www.epson.pl/gwarancjanadrukarki. Promocja trwa do końca 2025 roku lub do wyczerpania puli.  

