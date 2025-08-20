Epson rozdaje gotówkę. Cashback do 300 zł za zakup drukarek EcoTank

Epson to nie tylko drukarki to też technologia, która się opłaca

Urządzenia EcoTank to ekologiczna alternatywa dla tradycyjnych drukarek atramentowych. Zamiast kartridży, Epson stosuje w nich pojemne zbiorniki, które użytkownik napełnia samodzielnie. Taki system wielokrotnie redukuje koszty wydruku i znacząco ogranicza ilość odpadów. Dodatkowo, startowy zapas atramentu pozwala na pracę urządzenia przez nawet 3 lata bez konieczności jego uzupełniania.

Dzięki tej technologii użytkownicy mogą drukować taniej, rzadziej uzupełniać atrament i jednocześnie działać bardziej ekologicznie. To idealne rozwiązanie zarówno dla rodzin, jak i dla małych biur, które cenią niezawodność i oszczędności. Ale przejdźmy do tego co jest w ostatnich casach bardzo ważne, czyli pieniędzy.

Promocja, o której pisałem na wstępie obejmuje najpopularniejsze modele drukarek EcoTank, od podstawowych po bardziej zaawansowane urządzenia dla domu i małego biura. Kwoty zwrotów prezentują się następująco:

150 zł zwrotu: modele L3270, L3271, L3276, L3280, L3286, L3560

200 zł zwrotu: modele L4260, L4266, L4360, L4366, L5310, L6270, L6276, L8180

300 zł zwrotu: modele L6360, L6370, L6376, L6390

Aby wziąć udział w promocji, wystarczy kupić nowe urządzenie z listy między 15 sierpnia a 31 grudnia 2025 roku, a następnie w ciągu 30 dni od daty zakupu zarejestrować je na stronie www.epson.pl/cashback. W procesie rejestracji należy przesłać skan dowodu zakupu oraz zdjęcie wyciętego fragmentu opakowania z numerem seryjnym. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, środki zostaną przelane bezpośrednio na konto bankowe uczestnika w ciągu maksymalnie 30 dni.

Udział w promocji jest przeznaczony dla pełnoletnich osób mieszkających w Polsce. Ważne jest, że jeden uczestnik może zgłosić tylko jedno urządzenie, a zakup musi być dokonany u autoryzowanego sprzedawcy Epson. Promocja nie łączy się z żadnymi innymi rabatami ani programami lojalnościowymi. Pełny regulamin wraz z listą partnerów handlowych znajduje się na stronie organizatora. Co więcej, zakupiona drukarka może być równolegle zarejestrowana w innej promocji, która pozwala na wydłużenie gwarancji do 36 miesięcy. Strona do tego celu to: www.epson.pl/gwarancjanadrukarki. Promocja trwa do końca 2025 roku lub do wyczerpania puli.