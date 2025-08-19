Nowa klawiatura gamingowa Pulsar eS HE 70 ANSI dla profesjonalnych e-sportowców 

Precyzja na pierwszym miejscu i sprzętowa niezależność jako główna zaleta

Sercem tej koncepcji jest wbudowany ekran LCD z pokrętłem sterującym. Dzięki temu rozwiązaniu gracze mogą tworzyć makra, przełączać się między czterema zapisanymi profilami i modyfikować wszystkie parametry bezpośrednio na urządzeniu. To znacząca zmiana dla turniejów, gdzie restrykcje bezpieczeństwa uniemożliwiają instalację dodatkowego oprogramowania. Podłączasz klawiaturę i od razu masz dostęp do swoich ustawień.

Kompaktowy format 70% celowo pomija blok numeryczny. Taka konstrukcja zapewnia więcej przestrzeni na manewrowanie myszką, co szczególnie docenią gracze FPS-ów wykonujący precyzyjne ruchy. Dodatkowo klawisze wykorzystują magnetyczne przełączniki RAESHA z funkcją Rapid Trigger. Technologia ta pozwala ustawić punkt aktywacji na zaledwie 0,05 mm, co odpowiada praktycznie samemu dotknięciu klawisza. Dodatkowo ultraszybka częstotliwość raportowania 8K oznacza, że klawiatura komunikuje się z komputerem 8000 razy na sekundę. To ośmiokrotnie więcej niż standardowe 1000 Hz oferowane przez większość konkurencyjnych modeli.

Wśród specjalistycznych rozwiązań znajdziemy funkcję Quick Tap (SOCD) eliminującą konflikty przy jednoczesnym naciskaniu przeciwnych klawiszy. Innowacją jest DKS (Dynamic Keystroke), pozwalający przypisać dwie akcje do jednego przycisku w zależności od głębokości nacisku. Lekkie dotknięcie może uruchamiać chód, a pełne wciśnięcie, bieg. System oferuje też możliwości takie jak Hold Tap czy Toggle do precyzyjnego dostosowania działania każdego klawisza.

Obudowa wykonana z aluminium CNC zapewnia sztywność i redukuje niepożądane ugięcia podczas dynamicznej rozgrywki. To wyraźny krok w stronę premium w porównaniu do plastikowych konstrukcji. Dodatkowo podwójne tłumienie silikonowe minimalizuje hałas i metaliczne dźwięki, co poprawia komfort podczas długich sesji.

Klawiatura trafia do przedsprzedaży w cenie 219,90 EUR (około 940 zł, plasując się wyraźnie w segmencie premium. To poziom cenowy znany z flagowych modeli Razera czy Corsaira. Stuart Chan, dyrektor marketingu Pulsar Gaming Gears, podkreśla, że produkt powstał w oparciu o opinie społeczności graczy. Firma deklaruje, że chciała stworzyć rozwiązanie zarówno dla profesjonalistów, jak i wymagających entuzjastów.

Ciekawym kompromisem pozostaje możliwość skorzystania z tradycyjnego oprogramowania dla użytkowników, którzy wolą klasyczną konfigurację. Premiera następuje w okresie dynamicznego rozwoju branży e-sportowej, gdzie niezawodność sprzętu ma kluczowe znaczenie. Czy całkowita niezależność od oprogramowania okaże się przełomem? To pokaże dopiero praktyka turniejowa, ale sama koncepcja zasługuje na uwagę. Trzeba przyznać, że cena może budzić pewne wątpliwości, jednak dla zawodowców każda przewaga technologiczna ma swoją wartość.