Odkryto tajemniczą wodę w płaszczu Ziemi. Ukryty ocean może być większy od wszystkich mórz

Geolodzy z europejskich ośrodków badawczych przedstawili dowody wskazujące, że setki kilometrów pod naszymi nogami może istnieć gigantyczny zbiornik wodny. Choć bezpośrednie potwierdzenie pozostaje poza naszym zasięgiem technologicznym, zebrane dane są coraz bardziej przekonujące.

Klucz do tej podziemnej hydrologii stanowi oliwin – minerał dominujący w strukturze litosfery oceanicznej. Jego właściwości termoprzewodzące umożliwiają transport cząsteczek wody na ekstremalne głębokości. Co ciekawe, proces ten działa selektywnie: tylko najstarsze i najszybciej przemieszczające się płyty tektoniczne są w stanie efektywnie przenosić wodę w głąb planety. Młodsze formacje geologiczne nie spełniają niezbędnych warunków.

Najbardziej fascynująca jest tzw. strefa przejściowa płaszcza, znajdująca się między 410 a 660 kilometrami pod powierzchnią. Naukowcy podejrzewają, że ta niedostępna warstwa może skrywać więcej wody niż wszystkie oceany, morza i jeziora na Ziemi razem wzięte. Dla porównania, powierzchniowe zbiorniki wodne zawierają około 1,37 miliarda kilometrów sześciennych. Ukryty ocean w płaszczu prawdopodobnie znacznie przekracza tę objętość, choć naukowcy nie mają narzędzi do wykonania dokładnych szacunków tej wartości.

Powyższe odkrycie ma fundamentalne znaczenie dla zrozumienia funkcjonowania naszej planety. Obecność tak ogromnych ilości wody w głębokich warstwach wpływa na ruchy płyt tektonicznych, aktywność sejsmiczną i długoterminowe zmiany klimatyczne. Globalny cykl hydrologiczny okazuje się znacznie bardziej złożony, niż dotychczas sądziliśmy. Powierzchniowe oceany mogą być jedynie fragmentem większego systemu.

Bez możliwości bezpośredniego pobrania próbek trudno ostatecznie potwierdzić to odkrycie. Nie zmienia to faktu, że Ziemia może być znacznie bogatsza w wodę, niż kiedykolwiek przypuszczaliśmy. To odkrycie rzuca też nowe światło na procesy formowania się planet w innych układach słonecznych.

Badacze planują dalsze eksperymenty z właściwościami minerałów płaszcza, które mogą ujawnić kolejne tajemnice głębokich warstw Ziemi. Być może dopiero przyszłe pokolenia, dysponujące zaawansowaną technologią, będą w stanie zweryfikować te śmiałe teorie. Na razie pozostaje nam podziwiać pomysłowość natury, która ukryła jeden z największych skarbów naszej planety tam, gdzie nikt nie pomyślałby o jego poszukiwaniu.