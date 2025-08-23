Ukryta turbulencja w płynach. Nawet nie wiesz, że masz z nią do czynienia każdego dnia

Dwa rodzaje turbulencji w jednym płynie

Badanie opublikowane przez naukowców z Instytutu Nauki i Technologii na Okinawie podważyło dotychczasowe założenia dotyczące zachowania płynów zawierających polimery. Dotąd uważano, że turbulencja elastyczna – charakterystyczna dla takich substancji – występuje tylko przy niskich siłach inercyjnych. Jak zauważają autorzy wspomnianej publikacji, w największych skalach, w których istnieje inercyjna turbulencja przepływu, przepływ jest fundamentalnie zmieniony w stosunku do turbulencji newtonowskiej poniżej skali Kołmogorowa. Okazało się, iż w rzeczywistości turbulencja elastyczna może współistnieć z innymi formami turbulencji nawet przy wysokich wartościach liczby Reynoldsa. Oznacza to, że w jednym płynie mogą równocześnie występować różne reżimy turbulentne: jeden w skali makro, drugi w skali mikro.

Kluczowe dla odkrycia były przeprowadzone symulacje numeryczne o niespotykanej dotąd rozdzielczości 1024³ punktów. Taka precyzja była niezbędna do zaobserwowania zjawisk zachodzących w najmniejszych skalach. Wyniki ujawniły nietypowe właściwości statystyczne. W obszarach zdominowanych przez turbulencję elastyczną widmo energii przyjmuje wartości odbiegające od klasycznego skalowania Kołmogorowa, co wskazuje na znacznie bardziej złożoną naturę tych procesów. Artykuł na ten temat jest dostępny w Physical Review Letters.

Praktyczne implikacje odkrycia i dalsza część badań

To nie tylko ciekawostka naukowa. Zrozumienie współistnienia różnych typów turbulencji może przynieść realne korzyści w wielu branżach. W przemyśle petrochemicznym może to oznaczać oszczędności energii dzięki lepszej optymalizacji transportu płynów. Dla branży kosmetycznej i spożywczej nowa wiedza otwiera możliwość projektowania produktów o lepszych właściwościach użytkowych: od łatwiejszej aplikacji po poprawę stabilności podczas przechowywania. W biotechnologii, gdzie często wykorzystuje się roztwory polimerowe, kontrola warunków turbulencji może usprawnić procesy mieszania i projektowanie systemów pompowych.

Trzeba przyznać, że brzmi to obiecująco, dlatego teraz pozostaje czekać na faktyczne efekty badań. Przejście od laboratoryjnych obserwacji do praktycznych wdrożeń – jeśli zakończy się sukcesem – powinno przynieść szereg realnych korzyści. Poza tym samo odkrycie pokazuje, jak wiele jeszcze nie wiemy o pozornie zwyczajnych zjawiskach. Naukowcy planują dalsze badania nad zachowaniem tych zjawisk w bardziej złożonych układach. Być może kiedyś dzięki tym odkryciom ketchup będzie łatwiej wypływać z butelki, a szampon lepiej się spieniać. Póki co, możemy tylko obserwować, jak nauka na nowo odkrywa to, co wydawało się oczywiste.