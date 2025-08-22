WhatsApp zapachnie klimatem retro: zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału

Koncepcja nie jest rewolucyjna – przypomina tradycyjną pocztę głosową, ale wplecioną w interfejs popularnego komunikatora. Gdy połączenie nie zostanie odebrane, na dole ekranu pojawia się opcja nagrania wiadomości głosowej. Podobny skrót dostępny jest też bezpośrednio w czacie, gdzie widnieje informacja o nieodebranym połączeniu. Mechanizm został szczegółowo opisany w serwisie WABetaInfo.

Z praktycznego punktu widzenia rozwiązanie może być przydatne w sytuacjach, gdy tekst nie oddaje dobrze emocji lub pilności sprawy. Głos często lepiej przekazuje intencje niż suchy komunikat pisany. W biznesowych kontaktach lub w rozmowach z rodziną ton wypowiedzi bywa nie mniej ważny niż treść.

Trzeba jednak przyznać, że nie jest to pierwsza próba ulepszenia obsługi nieodebranych połączeń przez WhatsApp. Wcześniej wprowadzono funkcję przypomnień o takich rozmowach. Obecna propozycja wydaje się naturalnym rozwinięciem tych możliwości. Jak donosi Android Police, nowość dostępna jest póki co tylko dla części testerów wersji beta na Androida, w ramach aktualizacji 2.25.23.21.

Co ciekawe, nawet po dołączeniu do programu beta i zainstalowaniu odpowiedniej wersji aplikacji, funkcja może nie być od razu aktywna. Meta stopniowo włącza ją dla kolejnych użytkowników, co jest standardową procedurą testową. Można się spodziewać, że jeśli feedback będzie pozytywny, rozwiązanie trafi w przyszłości do stabilnej wersji komunikatora.

Czy to oznacza koniec irytacji związanych z nieodebranymi połączeniami? Być może dla części użytkowników tak. Zamiast zastanawiać się nad formą odpowiedzi, wystarczy nagrać spontaniczną wiadomość. Warto jednak pamiętać, że nie każdy preferuje komunikację głosową – niektórzy wolą tekst ze względu na dyskrecję lub możliwość szybkiego przejrzenia w dowolnym momencie.

Nowa funkcja pokazuje, że WhatsApp ciągle szuka sposobów na udoskonalenie doświadczeń komunikacyjnych. Choć nie jest to przełom na miarę wprowadzenia szyfrowania end-to-end, to jednak ciekawe ułatwienie, które może znaleźć swoich zwolenników. Czas pokaże, czy użytkownicy rzeczywiście zechcą z niego korzystać na co dzień.