Xiaomi deklaruje 6 lat aktualizacji – w końcu

Osiem modeli Xiaomi z przedłużonym wsparciem

Okazuje się, że zmiana może dotyczyć nie tylko flagowych modeli, ale też urządzeń ze średniej półki. To właśnie ta decyzja może mieć największe znaczenie dla przeciętnych użytkowników, którzy do tej pory musieli godzić się na znacznie krótszy okres wsparcia.

Na liście beneficjentów nowej polityki znalazło się bowiem aż osiem urządzeń. Sześć lat aktualizacji zabezpieczeń otrzymają Xiaomi 15, Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi Pad 7, Xiaomi Pad 7 Pro, Poco F7, Poco F7 Pro, Poco F7 Ultra oraz Redmi Note 14 w wersji 4G.

Wszystkie wymienione modele mają dostać cztery duże aktualizacje systemu operacyjnego. W praktyce oznacza to, że użytkownicy przez kilka lat będą mogli cieszyć się najnowszymi wersjami Androida i HyperOS. Redmi Note 14 ma otrzymywać poprawki bezpieczeństwa aż do marca 2031 roku, co brzmi imponująco, choć warto zachować zdrowy sceptycyzm wobec tak odległych deklaracji.

Niezwykle ciekawie prezentuje się też sytuacja tabletów. Redmi Pad 2 ma otrzymywać wsparcie przez siedem lat, co jest w tej chwili absolutnym rekordem w świecie Androida.

Wyścig na aktualizacje przyspiesza

Siedem lat to obecnie maksymalny okres oferowany przez jakiegokolwiek producenta urządzeń z Androidem – a jeszcze niedawno branżowym standardem były zaledwie dwa-trzy lata wsparcia. Zmiana podejścia wynika z ewolucji samych urządzeń. Współczesne smartfony nawet ze średniej półki są dziś tak wydajne, że zmniejsza się zapotrzebowanie na nowy hardware – a głównym powodem wymiany staje się przestarzałe oprogramowanie.

Nowa strategia może dać chińskiej marce istotną przewagę, szczególnie wśród świadomych konsumentów. Długie wsparcie stało się bowiem jednym z ważniejszych kryteriów wyboru, obok wydajności i jakości zdjęć. Rynek dojrzewa i zmienia priorytet.

Czytaj też: Hobbysta zbudował działający Motion Tracker popularny w filmach z serii Alien

Więcej niż tylko technologia

Dłuższe wsparcie ma wymierne korzyści dla użytkowników. Regularne łaty bezpieczeństwa są kluczowe w dobie bankowości mobilnej i cyfrowych płatności. Urządzenia z aktualnym oprogramowaniem lepiej chronią wrażliwe dane, nawet jeśli nie dostają już nowych funkcji – dobrze jest wiedzieć, że gdy przeglądamy internet, internet nie przegląda naszego smartfonu.

Nie można pominąć również ekologicznego aspektu tej decyzji. Wydłużenie cyklu życia smartfonów oznacza mniej elektrośmieci, co przy rosnącej świadomości środowiskowej staje się kolejnym ważnym argumentem marketingowym. Konsumenci mogą dłużej używać swoich urządzeń bez obawy o utratę wsparcia.

Decyzja Xiaomi wpisuje się w szerszy trend odpowiedzialnego podejścia do elektroniki. Rosnące ceny i naciski na prowadzenia zrównoważonej gospodarki zwiększają jego atrakcyjność dla producentów, a perspektywa sześciu lat aktualizacji brzmi atrakcyjnie dla użytkowników. Czy Xiaomi spełni obietnice, przekonamy się za kilka lat – historia zna przypadki, że różni producenci mieli problemy z ich dotrzymaniem, ale zmianie kierunku, w jakim dąży branża, możemy tylko przyklasnąć.