Xiaomi ma swoją promocję Back to School 2024 – czy warto polować na te przeceny?

Okres trwania i grupa docelowa

Promocyjne ceny obowiązują od 18 sierpnia do 7 września 2024 roku. Choć marketing skierowano głównie do uczniów i studentów, z obniżek może skorzystać każdy klient. Zakres rabatów obejmuje kilkadziesiąt produktów – od telefonów przez urządzenia noszone po akcesoria z ekosystemu Xiaomi.

Przeceny na smartfony

Największe zainteresowanie budzą pierwsze większe obniżki na tegoroczne nowości. Flagowy Xiaomi 15 w konfiguracji 12 GB RAM i 256 GB pamięci kosztuje obecnie 3899 zł, co oznacza 300 zł oszczędności w stosunku do ceny regularnej (4199 zł).

Topowy model Xiaomi 15 Ultra z SoC Snapdragon 8 Gen 4 i potężnym 1-calowym aparatem głównym Leica 23 mm z 50 Mpix przetwornikiem obrazu Sony LYT-900 oraz dużą przysłoną f/1.63, dostępny jest w wersji 16+512 GB. Do 31 sierpnia można go nabyć za 5699 zł, później cena wzrośnie do 5899 zł. Różnica względem podstawowej ceny (6299 zł) sięga więc 600 zł.

W średniej półce cenowej wyróżnia się natomiast Redmi Note 14 Pro+ 5G (12+512 GB) oferowany teraz za 1799 zł zamiast 2399 zł. To całkiem solidna obniżka, choć warto pamiętać, że modele z serii Note często szybciej tracą na wartości.

Inne kategorie w promocji

Wśród urządzeń wearable w obniżonej cenie dostępny jest Xiaomi Watch S4 za 579 zł, a nieco tańszy Redmi Watch 5 wyceniony został na 379 zł. W segmencie tabletów na uwagę zasługuje Redmi Pad Pro – wersja podstawowa (6+128 GB) kosztuje 949 zł, a model z łącznością 5G (6+128 GB) 1299 zł.

Cała oferta dostępna jest zarówno w sklepach stacjonarnych Xiaomi Store, jak i na oficjalnej stronie mi.com. Czy warto się spieszyć?

Tegoroczna akcja Back to School rzeczywiście przynosi pierwsze zauważalne przeceny na najnowsze flagowce Xiaomi. Jednak doświadczeni obserwatorzy rynku wiedzą, że jesienne wyprzedaże często przynoszą jeszcze lepsze okazje. Jeśli nie zależy nam na najnowszym modelu tuż po premierze, być może warto poczekać. Dla osób szukających sprzętu na pilne szkolne potrzeby to jednak całkiem rozsądny moment na zakupy.

Pełna lista promocji dostępna jest na stronie mi.com