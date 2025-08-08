Żelowy opatrunek dla diabetyków. Może skrócić gojenie ran do 12 dni.

Problem tkwi w konkretnym białku

Klucz do zrozumienia wyzwania leży w mechanizmach biologicznych. U diabetyków często obserwuje się podwyższony poziom białka zwanego trombospondyną-1 (TSP-1). To właśnie ono hamuje tworzenie się nowych naczyń krwionośnych, niezbędnych do regeneracji tkanek. Nowy opatrunek celuje bezpośrednio w ten problem.

Żel łączy dwie technologie. Pierwsza to pęcherzyki zewnątrzkomórkowe (sEVs), maleńkie nośniki zdolne do neutralizacji szkodliwego działania thrombospondyny-1. Druga to hydrożel GelMA, który imituje naturalne środowisko komórek i kontroluje uwalnianie substancji aktywnych.

Działanie żelu krok po kroku

Pęcherzyki zostały zaprojektowane tak, by dostarczać mikroskopijny fragment RNA – miR-221-3p – prosto do komórek w uszkodzonym miejscu. Ten „posłaniec” obniża poziom problematycznego białka, umożliwiając komórkom śródbłonka prawidłową pracę. GelMA działa jak inteligentna baza, chroniąc składniki aktywne i uwalniając je stopniowo przez kilka dni. Dzięki temu efekt terapeutyczny jest długotrwały, a ryzyko działań niepożądanych ograniczone.

Obiecujące, lecz wstępne wyniki

Testy na myszach z cukrzycą przyniosły rezultaty, które robią wrażenie. U zwierząt, na których testowano żel, ten kompozytowy opatrunek znacznie przyspieszył gojenie się ran, powodując znaczny wzrost unaczynienia i 90% zamknięcie ran w ciągu zaledwie 12 dni, w porównaniu z wolniejszym gojeniem w grupach kontrolnych.

Nasze wyniki pokazują, jak potężne jest połączenie zaawansowanej inżynierii tkankowej z biologią molekularną. Dzięki ukierunkowaniu działania miR-221OE-sEVs zamkniętych w GelMA na TSP-1 nie tylko poprawiliśmy funkcjonowanie komórek śródbłonka, ale także zapewniliśmy długotrwały i miejscowy efekt terapeutyczny. To przełomowe odkrycie może zrewolucjonizować sposób leczenia ran cukrzycowych i znacznie poprawić jakość życia pacjentów.

— Dr. Chuan’an Shen, główny autor badania

Potencjał podobnych rozwiązań wykracza poza cukrzycę

Choć badania skupiały się na owrzodzeniach stopy cukrzycowej, naukowcy widzą szersze możliwości. Technologia może znaleźć zastosowanie w leczeniu ran spowodowanych innymi chorobami naczyniowymi, przy regeneracji kości, naprawie chrząstek czy innych przewlekłych, trudno gojących się uszkodzeniach skóry.

Prace, opublikowane w renomowanym czasopiśmie „Burns & Trauma”, otrzymały finansowanie z Beijing Natural Science Foundation oraz Independent Innovation Science Fund. To ważne, lecz warto pamiętać, że badania na gryzoniach to dopiero pierwszy etap. Przed zespołem długa droga testów klinicznych na ludziach.

Dla pacjentów zmagających się z przewlekłymi ranami perspektywa terapii działającej w kilkanaście dni zamiast miesięcy brzmi niezwykle kusząco. Trzeba jednak zachować ostrożny optymizm – każda nowa metoda wymaga czasu i weryfikacji. Jeśli dalsze badania potwierdzą skuteczność i bezpieczeństwo, może to być prawdziwa zmiana w jakości życia diabetyków.