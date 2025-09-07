Stabilne One UI 8 coraz bliżej. Samsung wydaje siódmą testową wersję dla swoich flagowców

Podsumowanie artykułu . . .

Co z One UI 8 dla Galaxy S25? Samsung wciąż testuje

Firma udostępniła kolejną, już siódmą, betę nakładki na Androida 16 dla flagowych modeli Galaxy S25, S25+ i S25 Ultra. Aktualizacja oznaczona jest jako ZYI3 i trafia do użytkowników w Niemczech, Korei, Wielkiej Brytanii oraz Indiach. Nie wiemy jeszcze, kiedy dostęp dostaną użytkownicy w Polsce, ale nie powinno to zająć dużo czasu.

Najnowsza wersja beta, ważąca około 600 MB, skupia się na eliminowaniu problemów zgłaszanych przez testerów. Naprawiono błędy, które powodowały przesuwanie się zegara na ekranie blokady. Rozwiązano także problem z brakiem możliwości zastosowania niektórych czcionek, a także z wyświetlaniem cienkich liter w pasku Now Bar, pasku statusu i PIN-ie na ekranie blokady. Poprawiono też drobne błędy wizualne, takie jak zacinanie się zegara podczas odblokowywania i blokowania ekranu. Aktualizacja zawiera również wrześniową poprawkę bezpieczeństwa Androida z 2025 roku.

Siedem wersji beta to nietypowo długi okres testowy jak na standardy Samsunga. Taka strategia może sugerować, że firma napotyka na poważniejsze wyzwania techniczne, niż początkowo zakładano. Z jednej strony doceniamy dbałość o stabilność finalnego produktu, z drugiej – długie oczekiwanie frustruje właścicieli najnowszych flagowców, którzy liczyli na szybsze wdrożenie nowych funkcji.

Spekulacje o wrześniowej premierze stabilnej wersji wydają się coraz mniej realne. Sceptycyzm jest tu jak najbardziej uzasadniony – tak długi cykl testowy rzadko kończy się nagłym przyspieszeniem prac. Samsung prawdopodobnie woli dmuchać na zimne niż ryzykować problemy z oprogramowaniem dla milionów użytkowników. Z drugiej strony nie powinniśmy być też tak pesymistycznie nastawieni, to wciąż początek miesiąca, więc gigant ma dobre trzy tygodnie na udostępnienie stabilnej wersji.

Tak czy inaczej, przykład One UI 8 pokazuje, że ambicje związane z nowymi funkcjami sztucznej inteligencji i znaczącymi zmianami w interfejsie wymagają solidnych testów. Mimo że cierpliwość użytkowników wystawiana jest na próbę, finalnie może to wyjść nam wszystkim na dobre – pod warunkiem, że stabilna wersja rzeczywiście okaże się wolna od poważnych usterek.

Siódemka to zazwyczaj szczęśliwa liczba i miejmy nadzieję, że w tym przypadku oznacza końcówkę beta testów. Choć oficjalnie data premiery nie jest znana, liczne przecieki sugerują, że stabilna wersja One UI 8 może trafić do użytkowników jeszcze w tym miesiącu. Posiadacze Galaxy S25 – i oczywiście pozostałych modeli również – muszą jednak uzbroić się w cierpliwość, bo Samsung wyraźnie nie chce ryzykować i stawia na jakość ponad pośpiech.