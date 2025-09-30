AMD AFMF 3 przypadkowo ujawnione w testowym sterowniku. Nowa technologia generowania klatek przed oficjalną premierą 

Podsumowanie artykułu . . .

AMD może niedługo wprowadzić AMD Fluid Motion Frames 3

Dwoje użytkowników forum Guru3D – The Creator i ecffg2010 – dokonało tego przypadkowego znaleziska 29 września 2025 roku podczas eksportowania profili gier przy użyciu AMD GPU Profile Manager. Co ciekawe, żadna wzmianka o nowej technologii nie pojawia się w oficjalnych informacjach o aktualizacji ani w interfejsie graficznym oprogramowania AMD. To mocno sugeruje, że mamy do czynienia z przedwczesnym ujawnieniem, a nie zaplanowanym przeciekiem.

Analiza wyeksportowanych profili ujawniła konkretny kod wskazujący na trzecią generację technologii. Znaleziono profil o nazwie FrameGenV3Profile z opisem obsługującym AFMF3, co potwierdza autentyczność całego odkrycia. Rozwój w stronę AFMF 3 wydaje się naturalnym następstwem dotychczasowej strategii AMD.

Firma wprowadziła AFMF 2 w lipcu 2024 roku, a wersję 2.1 w marcu 2025, więc prace nad kolejną iteracją były właściwie nieuniknione. Obecna wersja technologii działa na procesorach graficznych AMD Radeon RX 6000 i nowszych generacjach, jednak pojawia się zasadnicze pytanie o zakres wsparcia sprzętowego dla nowej odsłony.

Jedną z głównych obaw wśród społeczności jest potencjalne ograniczenie kompatybilności ze starszymi kartami graficznymi. Niepokój ten podsycają dodatkowe okoliczności, czyli wsparcie dla PyTorch, które jest obecnie ograniczone do serii RX 7000 i 9000, co naturalnie rodzi pytania o przyszłość kart RX 6000. Sytuację komplikują jeszcze zmiany w notatkach wydania sterownika, z których usunięto wsparcie dla modeli 7900 XT i 7900 GRE. Pomimo spekulacji o potencjalnym wycofaniu wsparcia dla serii RX 7000, użytkownicy forum zgłaszają bezproblemową instalację sterownika na kartach tej generacji.

Rozwój AFMF 3 wpisuje się w szerszą strategię AMD na rynku zdominowanym przez konkurencję. Nvidia kontroluje obecnie 94% udziału w rynku kart graficznych, podczas gdy AMD musi zadowolić się jedynie 6%. Sytuacja firmy wyraźnie pogorszyła się w ostatnim czasie, ponieważ jej udział spadł z 10% przed premierą architektury RDNA 4 do obecnych 6%. W tym kontekście wprowadzanie nowych technologii może stanowić element strategii mającej na celu odzyskanie utraconej pozycji.

Nieprzypadkowe wydaje się równoczesne odkrycie AFMF 3 i oficjalne wprowadzenie wsparcia dla PyTorch w tym samym sterowniku. AMD wyraźnie dąży do pozycjonowania swoich kart jako rozwiązań uniwersalnych – nie tylko dla graczy, ale także dla deweloperów zajmujących się uczeniem maszynowym. Sterownik obsługuje przepływy pracy ComfyUI oraz Python 3.12, a AMD zweryfikowało kompatybilność z modelami Diffusion i LLM. To wyraźny sygnał, że firma próbuje konkurować z grupa zielonych nie tylko w grach, ale także w dynamicznie rozwijającym się segmencie sztucznej inteligencji.

Pojawienie się śladów AFMF 3 w kodzie sterownika może oznaczać, że oficjalna premiera technologii nastąpi w najbliższych tygodniach lub miesiącach. Kluczowe pozostaje pytanie, czy nowa generacja przyniesie znaczące ulepszenia w jakości i wydajności generowania klatek. Jeśli tak się stanie, mogłoby to pomóc AMD w trudnej rywalizacji z rozwiązaniami konkurencji, choć na razie należy podchodzić do tych doniesień z umiarkowanym optymizmem.