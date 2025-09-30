powrót

AMD AFMF 3 przypadkowo ujawnione w testowym sterowniku. Nowa technologia generowania klatek przed oficjalną premierą 

Przemysław Dwojacki
30.09.2025|Przeczytasz w 3 minuty
Czasami najciekawsze odkrycia przychodzą zupełnie przypadkiem. Tym razem społeczność entuzjastów trafiła na coś, co AMD prawdopodobnie wolałoby zachować w tajemnicy nieco dłużej. Podczas analizy testowej wersji sterownika AMD 25.20.1 Windows Preview, która oficjalnie wprowadzała wsparcie dla PyTorch, użytkownicy natrafili na ślady kolejnej generacji technologii Fluid Motion Frames. Odkrycie to sugeruje, że firma pracuje nad AFMF 3, choć prawdopodobnie nie planowała jeszcze ujawniać tych prac.
...

AMD może niedługo wprowadzić AMD Fluid Motion Frames 3 

Dwoje użytkowników forum Guru3D – The Creator i ecffg2010 – dokonało tego przypadkowego znaleziska 29 września 2025 roku podczas eksportowania profili gier przy użyciu AMD GPU Profile Manager. Co ciekawe, żadna wzmianka o nowej technologii nie pojawia się w oficjalnych informacjach o aktualizacji ani w interfejsie graficznym oprogramowania AMD. To mocno sugeruje, że mamy do czynienia z przedwczesnym ujawnieniem, a nie zaplanowanym przeciekiem. 

Analiza wyeksportowanych profili ujawniła konkretny kod wskazujący na trzecią generację technologii. Znaleziono profil o nazwie FrameGenV3Profile z opisem obsługującym AFMF3, co potwierdza autentyczność całego odkrycia. Rozwój w stronę AFMF 3 wydaje się naturalnym następstwem dotychczasowej strategii AMD.  

Firma wprowadziła AFMF 2 w lipcu 2024 roku, a wersję 2.1 w marcu 2025, więc prace nad kolejną iteracją były właściwie nieuniknione. Obecna wersja technologii działa na procesorach graficznych AMD Radeon RX 6000 i nowszych generacjach, jednak pojawia się zasadnicze pytanie o zakres wsparcia sprzętowego dla nowej odsłony. 

Jedną z głównych obaw wśród społeczności jest potencjalne ograniczenie kompatybilności ze starszymi kartami graficznymi. Niepokój ten podsycają dodatkowe okoliczności, czyli wsparcie dla PyTorch, które jest obecnie ograniczone do serii RX 7000 i 9000, co naturalnie rodzi pytania o przyszłość kart RX 6000. Sytuację komplikują jeszcze zmiany w notatkach wydania sterownika, z których usunięto wsparcie dla modeli 7900 XT i 7900 GRE. Pomimo spekulacji o potencjalnym wycofaniu wsparcia dla serii RX 7000, użytkownicy forum zgłaszają bezproblemową instalację sterownika na kartach tej generacji. 

Rozwój AFMF 3 wpisuje się w szerszą strategię AMD na rynku zdominowanym przez konkurencję. Nvidia kontroluje obecnie 94% udziału w rynku kart graficznych, podczas gdy AMD musi zadowolić się jedynie 6%. Sytuacja firmy wyraźnie pogorszyła się w ostatnim czasie, ponieważ jej udział spadł z 10% przed premierą architektury RDNA 4 do obecnych 6%. W tym kontekście wprowadzanie nowych technologii może stanowić element strategii mającej na celu odzyskanie utraconej pozycji. 

Nieprzypadkowe wydaje się równoczesne odkrycie AFMF 3 i oficjalne wprowadzenie wsparcia dla PyTorch w tym samym sterowniku. AMD wyraźnie dąży do pozycjonowania swoich kart jako rozwiązań uniwersalnych – nie tylko dla graczy, ale także dla deweloperów zajmujących się uczeniem maszynowym. Sterownik obsługuje przepływy pracy ComfyUI oraz Python 3.12, a AMD zweryfikowało kompatybilność z modelami Diffusion i LLM. To wyraźny sygnał, że firma próbuje konkurować z grupa zielonych nie tylko w grach, ale także w dynamicznie rozwijającym się segmencie sztucznej inteligencji. 

Pojawienie się śladów AFMF 3 w kodzie sterownika może oznaczać, że oficjalna premiera technologii nastąpi w najbliższych tygodniach lub miesiącach. Kluczowe pozostaje pytanie, czy nowa generacja przyniesie znaczące ulepszenia w jakości i wydajności generowania klatek. Jeśli tak się stanie, mogłoby to pomóc AMD w trudnej rywalizacji z rozwiązaniami konkurencji, choć na razie należy podchodzić do tych doniesień z umiarkowanym optymizmem. 

