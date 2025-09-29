Microsoft Zdjęcia z AI do automatycznej organizacji. Nowa funkcja dla Windows 11 

Podsumowanie artykułu . . .

Co to oznacza dla użytkowników?

Funkcja automatycznej kategoryzacji jest już dostępna dla użytkowników programu Windows Insider we wszystkich kanałach testowych. Nowe narzędzie do automatycznego porządkowania zdjęć zostało zaprojektowane z myślą o oszczędzaniu czasu użytkowników, redukcji bałaganu w bibliotekach zdjęć oraz ułatwieniu nawigacji po zgromadzonych plikach multimedialnych.

Do skorzystania z nowości konieczna jest aplikacja Zdjęcia w wersji 2025.11090.25001.0 lub nowszej. System wykorzystuje zaawansowane modele sztucznej inteligencji działające lokalnie na urządzeniu do automatycznego wykrywania i organizowania kolekcji obrazów w logiczne kategorie. Jednak automatyczne kategoryzowanie wymaga komputerów klasy Copilot+ PC, ponieważ całe przetwarzanie odbywa się lokalnie na urządzeniu użytkownika.

Takie rozwiązanie zapewnia większą prywatność, ponieważ zdjęcia nie są wysyłane do chmury, a wszystkie operacje wykonywane są przez procesor i specjalizowane układy AI wbudowane w komputer. Ten sposób działania oznacza jednak, że funkcja jest dostępna wyłącznie dla najnowszych urządzeń wyposażonych w dedykowane jednostki obliczeniowe dla sztucznej inteligencji. Microsoft stawia tym samym na bezpieczeństwo danych użytkowników, rezygnując z przetwarzania w chmurze na rzecz lokalnych obliczeń.

Obecnie system obsługuje cztery główne kategorie obejmujące zrzuty ekranu, paragony, dokumenty tożsamości oraz notatki. Choć może się to wydawać skromnym zestawem, Microsoft skupił się na najpopularniejszych typach obrazów, które użytkownicy najczęściej muszą organizować i wyszukiwać w swoich kolekcjach.

Najciekawszą cechą nowego systemu jest rozpoznawanie niezależne od języka. Model AI potrafi identyfikować typy dokumentów bez względu na język tekstu widniejącego na zdjęciu. Oznacza to, że węgierski paszport zostanie poprawnie skategoryzowany jako dokument tożsamości, podobnie jak chiński paragon trafi do odpowiedniej kategorii, mimo że tekst nie jest w języku angielskim czy polskim.

Użytkownicy zachowują pełną kontrolę nad procesem kategoryzacji. Mogą przeglądać posegregowane zdjęcia za pomocą lewego paska nawigacji lub paska wyszukiwania. System nie narzuca sztywnych reguł, ponieważ każdy może ręcznie zmienić przypisaną kategorię, jeśli AI popełniło błąd lub użytkownik ma inne preferencje dotyczące organizacji plików.

Microsoft zachęca również do przekazywania opinii o działaniu funkcji. Informacje zwrotne od użytkowników będą wykorzystane do doskonalenia algorytmów i zwiększania dokładności automatycznego kategoryzowania w przyszłych aktualizacjach aplikacji. Wprowadzenie automatycznego kategoryzowania zdjęć wpisuje się w szerszą strategię Microsoftu dotyczącą integracji asystenta Copilot z różnymi aspektami systemu Windows i aplikacjami pakietu Microsoft 365.

Dodatkowo funkcja Super Rozdzielczości jest teraz dostępna na Copilot+ PC z procesorami Snapdragon, AMD i Intel, co pokazuje, że firma systematycznie rozbudowuje możliwości AI w swoich produktach. Ta aktualizacja stanowi jedynie wstęp do większych zmian w sposobie zarządzania plikami multimedialnymi w Windows.

Microsoft prawdopodobnie planuje rozszerzenie liczby dostępnych kategorii oraz wprowadzenie bardziej zaawansowanych funkcji sortowania, które będą mogły analizować nie tylko typ dokumentu, ale także jego zawartość czy kontekst. Automatyczne kategoryzowanie w aplikacji Zdjęcia może być pierwszym krokiem w kierunku inteligentnego systemu zarządzania plikami w całym Windows 11. Jeśli funkcja sprawdzi się w praktyce i zyska akceptację użytkowników, podobne rozwiązania mogą trafić do Eksploratora plików czy innych systemowych aplikacji.