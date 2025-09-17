AMD FSR 4 działa na starszych kartach. Nieoficjalne wsparcie dzięki wyciekowi kodu 

Podsumowanie artykułu . . .

AMD przypadkowo opublikowało pełny kod źródłowy FSR 4

W zeszłym miesiącu doszło do interesującego incydentu w repozytorium FidelityFX SDK. AMD przypadkowo opublikowało pełny kod źródłowy FSR 4, co szybko zostało zauważone przez czujną społeczność entuzjastów. Chociaż firma szybko usunęła materiały, wystarczająco dużo osób zdążyło je pobrać, aby rozpocząć eksperymenty.

Czytaj też: Cronos: The New Dawn to gra świetnie wykorzystująca najnowsze technologie NVIDIA

Okazało się, że wśród udostępnionych plików znalazły się nie tylko te przeznaczone dla architektury RDNA 4, ale również modele INT8. To właśnie ta alternatywna wersja FSR 4 okazała się kluczowa dla użytkowników starszych kart graficznych. Dzięki niej technologia może działać na układach AMD Radeon RX 7000, RX 6000, a nawet na kartach NVIDIA GeForce RTX 3000.

Pliki INT8 umożliwiają obejście ograniczeń sprzętowych poprzez emulację obliczeń FP8 za pomocą FP16 na procesorach graficznych poprzednich generacji. Choć rozwiązanie nie jest idealnie optymalne, testy pokazują, że działa wystarczająco dobrze, aby uzasadnić jego użycie. Niestety, uruchomienie FSR 4 na nieoficjalnie wspieranych kartach nie należy do najprostszych zadań.

Czytaj też: Western Digital podnosi ceny dysków HDD. Podwyżki wchodzą w życie natychmiast

Wymaga to użycia dodatkowych narzędzi, takich jak aplikacja Optiscaler i specjalnie skompilowanej biblioteki DLL. Cały proces polega na podmianie plików systemowych, co wymaga pewnej wiedzy technicznej i ostrożności. Dodatkowym ograniczeniem jest fakt, że rozwiązanie działa obecnie tylko w grach dla jednego gracza.

Jeśli chodzi o jakość, różnica między FSR 4 INT8 a poprzednią wersją 3.1 jest wyraźnie zauważalna. Technologia oferuje znacznie lepszą redukcję artefaktów wizualnych, szczególnie w zakresie migotania i ghostingu. W grach takich jak Cyberpunk 2077 użytkownicy zgłaszają wyraźną poprawę ostrości obrazu i eliminację nieprzyjemnego migotania trawy.

Czytaj też: AMD Ryzen 9000X3D bije rekordy. Nowe procesory osiągają 1000 FPS w grach

Ta lepsza jakość ma jednak swoją cenę. Czas przetwarzania klatek wydłuża się około trzykrotnie, co przekłada się na średnią stratę 6-7 klatek na sekundę w porównaniu z FSR 3.1. Dla niektórych graczy może to być akceptowalny kompromis, zwłaszcza że tryb Balanced pozwala częściowo zrekompensować utratę wydajności przy zachowaniu większości korzyści wizualnych.

Pozostaje pytanie, czy AMD zdecyduje się na oficjalne wsparcie FSR 4 INT8 dla starszych kart graficznych. Firma nie wydała jeszcze żadnego stanowiska w tej sprawie, pozostawiając użytkowników z nieoficjalnym rozwiązaniem opartym na przeciekach. To kolejny przykład tego, jak społeczność entuzjastów potrafi znaleźć kreatywne rozwiązania tam, gdzie producenci nie zawsze spieszą z pomocą.