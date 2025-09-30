AMD FSR 4 działa na Steam Decku. Modderski hack pokonuje ograniczenia sprzętowe 

Podsumowanie artykułu . . .

Przełamanie barier technologicznych

Grupa zapaleńców opracowała metodę, która umożliwia uruchomienie FSR 4 na Steam Decku z procesorem graficznym RDNA 2. Szczegółowy poradnik instalacji pojawił się na kanale Deck Wizard, co otwiera drogę dla właścicieli handhelda do testowania najnowszej technologii upscalingu. Co ciekawe, podobne rozwiązania działają również na kartach graficznych serii RX 7000 z architekturą RDNA 3.

Sam proces instalacji nie należy do szczególnie skomplikowanych, przynajmniej dla osób z podstawową wiedzą techniczną. Wymaga pewnego kombinowania, ale nie jest to zadanie wyłącznie dla zaawansowanych użytkowników. Testy w popularnych tytułach pokazują wyraźną poprawę jakości obrazu. W Cyberpunk 2077 FSR 4 zapewnia wyraźnie czystszy i ostrzejszy obraz, szczególnie widoczny w detalach odległych obiektów takich jak budynki czy elementy architektury miejskiej.

Podobne rezultaty widać w Marvel’s Spider-Man 2 oraz Stellar Blade. Różnica między FSR 4 a poprzednią wersją 3.1 jest najbardziej zauważalna w scenach bogatych w szczegóły. Nowy upscaler lepiej radzi sobie z rekonstrukcją elementów tła i znacząco redukuje niepożądane artefakty wizualne, które były problemem w starszych implementacjach.

Niestety, ta poprawa wizualna ma swoją cenę. Steam Deck traci około 10 klatek na sekundę przy włączonym FSR 4, co przekłada się na spadek wydajności rzędu 25%. Główną przyczyną jest brak sprzętowego wsparcia dla operacji FP8 w architekturze RDNA 2. Dla stabilnego działania zaleca się ograniczenie gry do 30 klatek na sekundę, co dla wielu graczy może być trudnym kompromisem.

Sukces modderów rodzi pytania o plany AMD względem starszych architektur. Plotki sugerują, że firma może rozważyć rozszerzenie wsparcia poprzez inicjatywę FSR Redstone. Dodatkowo, FSR 4 ma podobno zadebiutować na PlayStation 5 Pro w pierwszym kwartale 2026 roku wraz z ulepszoną wersją technologii PlayStation Spectral Super Resolution. Ewentualna implementacja na konsoli Sony mogłaby stać się ważnym krokiem dla upscalingu na zamkniętych platformach.

Prace modderów pokazują, że granica między oficjalnym a nieoficjalnym wsparciem staje się coraz bardziej płynna. Właściciele starszego sprzętu AMD zyskują możliwość doświadczenia najnowszych technologii, choć trzeba liczyć się z pewnym spadkiem wydajności. To ciekawy eksperyment, który jednak raczej nie zastąpi oficjalnych rozwiązań dla większości użytkowników.