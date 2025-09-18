Keychron Q16 HE. Pierwsza w pełni ceramiczna klawiatura mechaniczna na świecie 

Podsumowanie artykułu . . .

Keychron poluje na kolejny przełom w segmencie klawiatur

Ceramika jako budulec klawiatur nie jest zupełnie nowym pomysłem, ale dotychczas ograniczała się głównie do pojedynczych nakładek oferowanych przez niszowych producentów. Materiał ten charakteryzuje się znaczną masą w porównaniu z plastikiem oraz specyficzną, polerowaną powierzchnią, która pozostaje chłodna w dotyku. Najbardziej charakterystyczną cechą są jednak właściwości akustyczne, ponieważ każde naciśnięcie generuje wyraźny, donośny dźwięk znacznie różniący się od standardowych brzmień klawiatur mechanicznych.

Producent zapewnia, że pełna ceramiczna konstrukcja zapewnia wyjątkowo płynne wrażenia z pisania oraz pożądany przez wielu użytkowników profil dźwiękowy określany jako „thocky”. Pod względem technicznym Q16 HE prezentuje się imponująco. To klawiatura w formacie 65% wyposażona w magnetyczne przełączniki Hall Effect o nazwie „Ultra-fast Lime”. Technologia ta umożliwia precyzyjne dostosowanie punktu aktywacji nawet do 0,1 mm, dając użytkownikom niezwykłą kontrolę nad responsywnością urządzenia.

Urządzenie oferuje zaawansowane funkcje takie jak Rapid Trigger, Dynamic Keystrokes oraz Snap Click, które są wspierane przez częstotliwość odpytywania wynoszącą 8000 Hz, zapewniającą ultra niskie opóźnienie wejścia. Konstrukcja obejmuje gniazda hot-swap umożliwiające łatwą wymianę przełączników, podświetlenie RGB skierowane na północ oraz programowalne opcje za pomocą webowego launchera Keychron.

Co ciekawe, mimo zaawansowanych funkcji technicznych, Q16 HE nie jest promowana jako klawiatura gamingowa i nie oferuje łączności bezprzewodowej. Dodatkowo ceramika ma jednak swoją cenę – i to dosłownie. Keychron nie ujawnił jeszcze oficjalnej ceny, ale można spodziewać się kwoty znacznie przekraczającej standardowe klawiatury mechaniczne. Dla porównania, same ceramiczne nakładki klawiszy dostępne na rynku kosztują obecnie od 100 do 160 dolarów, w zależności od producenta i wzoru.

Premiera Q16 HE zaplanowana jest na Kickstarter w październiku 2025 roku. To typowe dla Keychron podejście do wprowadzania nowych produktów, które najpierw testują wodę poprzez crowdfunding. Zainteresowani mogą już zapisać się na powiadomienia o rozpoczęciu kampanii. Q16 HE to bez wątpienia produkt niszowy, skierowany do kolekcjonerów i entuzjastów gotowych zapłacić premium za unikalne materiały i wrażenia z użytkowania. Ceramiczna konstrukcja może zdefiniować nowy segment na rynku, choć jej praktyczność w codziennym użytkowaniu pozostaje pewnym znakiem zapytania. Trudno ocenić, czy chłodny w dotyku materiał sprawdzi się podczas wielogodzinnych sesji pisarskich czy gamingowych, ale sam pomysł zasługuje na uznanie za innowacyjność.