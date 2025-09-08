Kupno SUV-a to wcale nie taki dobry pomysł. Eksperci zabrali głos w sprawie samochodów

Podsumowanie artykułu . . .

W nowych SUV-ach widzimy mniej niż w starszych, a to problem, który dotyczy nas wszystkich

IIHS opracował prostą, ale sprytną metodę porównywania widoczności bliskiego pola, sięgając po przenośną głowicę kamer, która to jest montowana w fotelu kierowcy i zapewnia 360-stopniowy pogląd dookoła siebie. W tym podejściu kluczowy jest również algorytm, który zamienia obraz na mapę stref widocznych i zasłoniętych do granicy 10 metrów w 180-stopniowym sektorze przed autem. Taki układ da się powtórzyć w salonie czy na parkingu, bez rozkładania siatek i słupków, a wyniki są porównywalne między rocznikami. Jest to o tyle ważne, że mówimy tutaj o parametrze kluczowym zwłaszcza podczas manewrów z niską prędkością, a więc zawracaniu, parkowaniu, podjeżdżaniu do przejścia, skręcaniu w prawo. Właśnie tam brak widoczności najczęściej boli.

Testy martwego pola wykazały, że najgorzej wypadła Honda CR-V, bo kierowca Hondy z 1997 roku widział 68% półokręgu do 10 metrów przed autem. W CR-V z 2022 roku ten odsetek spada do 28%, co stanowi połowę dawnego pola widzenia. Chevrolet Suburban? Z 56% w roczniku 2000 do 28% w modelu 2023. Pickup Ford F-150 startował z bardzo niskiego poziomu i jeszcze stracił: z 43% w 1997 do 36% w 2015. Dla kontrastu Accord i Camry odnotowały drobne spadki rzędu kilku punktów procentowych, a więc mieszczące się w granicach błędu. Wniosek sam więc się nasuwa: problem dotyczy przede wszystkim wyższych, masywniejszych nadwozi.

To nie magia, tylko suma decyzji projektowych. Wyższe, bardziej “pionowe” maski rosną, bo rosną też gabaryty aut i wymagania dotyczące ochrony pasażerów. Grubsze słupki A i większe lusterka boczne poprawiają sztywność i aerodynamikę, ale jednocześnie zakładają klapki na oczy w newralgicznych narożnikach tuż przed autem. IIHS wprost wskazuje te trzy elementy jako głównych winowajców rosnących martwych stref w SUV-ach i pick-upach. Jest to o tyle problematyczne, że w USA w 2024 roku SUV-y odpowiadały za rekordowe 58% transakcji. Średnia cena takiego auta urosła w dwie dekady o 44% i dziś oscyluje wokół 46211 dolarów, więc krótko mówiąc, tych “groźniejszych na drogach i parkingach” samochodów ciągle przybywa.

Oczywiście nowoczesna technologia pomaga… ale nie zawsze i nie wszędzie. Testy IIHS pokazały jasną granicę: automatyczne hamowanie z rozpoznawaniem pieszych wprawdzie potrafi wyraźnie ograniczać potrącenia w dzień i w dobrze oświetlonych miejscach, ale w ciemności i poza oświetlonymi ulicami, ta przewaga znika. Producenci poprawiają algorytmy i sprzęt, a oceny IIHS coraz mocniej premiują skuteczność po zmroku, ale to nie zwalnia kierowcy z “widzenia” najbliższego otoczenia własnymi oczami. Elektronika nie jest magiczną gumką na błędy geometrii nadwozia, a te każdy z nas może łatwo wykryć. Jak? Dosyć prosto.

Jeśli akurat masz okazję na jazdę próbną, to ustaw fotel tak, jak jeździsz na co dzień. Podjedź do przejścia dla pieszych, po czym stań i spójrz, gdzie znika krawędź zebry pod maską. Zrób ten sam manewr przy skręcie w prawo, a najlepiej poproś sprzedawcę lub dealera o dwa pachołki różnej wielkości i ustaw je na 2 oraz 4 metry przed samochodem. Następnie zobacz, kiedy zaczynają “wychodzić” z martwej strefy, a wtedy poczujesz, czy geometrycznie ten model Ci “leży”, czy będziesz musiał po prostu polegać na kamerach.

Walka z martwym polem w samochodach. Co powinni zrobić producenci i instytucje?

IIHS nie kończy tylko na analizie sześciu wspomnianych modeli. Metoda pomiaru jest aktualnie przygotowana do większej skali i zespół już zbiera mapy widoczności dla ok. 150 aut, by powiązać wielkość martwych stref z realnym ryzykiem wypadków i strat ubezpieczeniowych. Jeśli dane pokażą, że geometria przodu auta podnosi ryzyko dla pieszych i rowerzystów, skala problemu nie będzie się już chowała w detalach projektowych, a po stronie regulacji i ocen bezpieczeństwa pojawi się nowy prosty wskaźnik widoczności bliskiego pola, który da producentom oczywisty bodziec do zmian.