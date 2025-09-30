ChatGPT dostał funkcję Instant Checkout i stał się Twoim osobistym sprzedawcą

Podsumowanie artykułu . . .

Instant Checkout w ChatGPT. Jak AI staje się kasjerem

Funkcja Instant Checkout jest obecnie dostępna dla wszystkich użytkowników ChatGPT (Free, Plus, Pro) w Stanach Zjednoczonych i umożliwia zakupy bezpośrednio od amerykańskich sprzedawców z platformy Etsy oraz od ponad miliona sprzedawców z Shopify.

Jak to tak naprawdę działa? Jeśli zadajesz chatbotowi pytania dotyczące zakupów, np. „najlepsze buty do biegania poniżej 100 $” lub „prezenty dla motocyklisty”, ChatGPT wyświetli listę produktów. Jeśli dany produkt wspiera Instant Checkout, wystarczy kliknąć „Kup”, a interfejs chatbota pozwoli Ci wypełnić dane do wysyłki i płatności, finalizując zakup. W tym procesie ChatGPT pełni rolę agenta AI, który pośredniczy w transakcji. Co ważne, zamówienia, płatności i wysyłka są obsługiwane przez samych sprzedawców za pomocą ich istniejącej infrastruktury.

Tym, co napędza Instant Checkout, jest nowy, otwarty standard o nazwie Agentic Commerce Protocol (ACP), stworzony we współpracy z firmą Stripe. OpenAI udostępnił ACP jako projekt open-source, co jest niezwykle istotne, bo pozwala to programistom i sprzedawcom na tworzenie własnych integracji i umożliwienie płatności za pośrednictwem agentów AI, niezależnie od platform, procesorów płatniczych i rodzaju biznesu.

Niby funkcja jest darmowa, ale nie dla każdego

Choć dla użytkowników usługa jest bezpłatna, OpenAI czerpie z niej zyski, pobierając prowizję (małą opłatę) od sprzedawców za sfinalizowane zakupy. Kluczowe pytanie dotyczy jednak bezstronności AI. OpenAI zapewnia, że wyniki wyszukiwania produktów są organiczne i niesponsorowane. Co więcej, twierdzi, że sam fakt włączenia Instant Checkout nie daje produktom preferencyjnej pozycji w rankingu.

Jednak firma wyjaśnia również, że w przypadku rankingu wielu sprzedawców oferujących ten sam produkt, ChatGPT bierze pod uwagę czynniki optymalizujące doświadczenie użytkownika, w tym: dostępność, cenę, jakość, czy dany sprzedawca jest głównym sprzedawcą, a także… czy Instant Checkout jest włączony.

Choć firma podkreśla optymalizację UX, włączenie Instant Checkout jako czynnika rankingowego i pobieranie za to opłat od sprzedawców, sugeruje, że usługa może i będzie miała wpływ na to, co widzą użytkownicy.

Takich rozwiązań będzie tylko przybywać

Instant Checkout wpisuje się w trend rozwoju tzw. agentowych AI – systemów zdolnych do samodzielnego wykonywania zadań w imieniu użytkowników. OpenAI już wcześniej testował podobne rozwiązania, wprowadzając funkcję Operator mogącą autonomicznie realizować różne zadania. Prognozy rynkowe sugerują, że rozwój tej technologii napędzi globalny rynek chipów do wartości przekraczającej 1 bilion dolarów do 2030 roku. To pokazuje skalę przemian zachodzących w branży, choć warto podchodzić do takich szacunków z rezerwą.

Nowa funkcja stanowi interesujący eksperyment, który może zmienić sposób interakcji z asystentami AI. Pytanie brzmi, czy użytkownicy będą skłonni powierzać sztucznej inteligencji nie tylko wyszukiwanie informacji, ale także decyzje zakupowe. Sukces inicjatywy zależy od zaufania, jakie uda się zbudować OpenAI, oraz od rzeczywistej wartości, jaką nowa funkcja przyniesie zwykłym użytkownikom.