Nowa beta Androida znów sprawia problemy. Właściciele smartfonów Pixel mają powody do narzekań

Podsumowanie artykułu . . .

Testowanie najnowszych wersji systemu Android zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem, ale obecna sytuacja użytkowników Pixel pokazuje, że czasem cena za bycie na bieżąco może być wyjątkowo wysoka. Co właściwie dzieje się z aktualizacją? Okazuje się, że wersja Android 16 QPR1 nie dotarła do wszystkich oczekujących, choć od rozpoczęcia dystrybucji minęły już dwa tygodnie. W efekcie część osób utknęła na problematycznej wersji beta, która generuje więcej kłopotów niż pożytku.

Życie testera wersji beta to ciągła huśtawka emocji. Z jednej strony mamy dostęp do najnowszych funkcji, z drugiej – musimy radzić sobie z irytującymi, a czasem wręcz krytycznymi błędami. Ostatnio na szczyt listy frustracji trafiła grupa użytkowników Pixeli, którzy utknęli na wersji Android 16 QPR1 Beta 3.1 i nie otrzymali jeszcze stabilnej wersji systemu. W efekcie zmagają się z poważnymi problemami, które dotykają dwóch kluczowych funkcji: płatności zbliżeniowych przez Google Wallet i VPN od Google.

Kłopoty z Google Wallet i VPN na Pixelach zablokowanych na Android 16 QPR1 Beta 3.1

Dwa tygodnie temu Google zaczął udostępniać aktualizację Android 16 QPR1 „No Data Wipe” OTA, która miała umożliwić testerom bezpieczne przejście na stabilną wersję systemu bez konieczności czyszczenia danych. Problem w tym, że aktualizacja trafiła tylko do części użytkowników, którzy zdecydowali się zrezygnować z dalszego udziału w Programie Beta (nie chcąc przechodzić na kolejną testową wersję QPR2).

Czytaj też: Pierwsza pilna łatka. iOS 26.0.1 już blisko i ma naprawić największe błędy nowych iPhone’ów

Ci, którzy pozostali na Beta 3.1, zaczynają odczuwać konsekwencje:

Awarie Google Wallet / Google Pay – przy próbie płatności zbliżeniowej pojawia się ostrzeżenie, a po otwarciu samej aplikacji Google Wallet wita nas niepokojący komunikat: „Urządzenie nie spełnia wymagań bezpieczeństwa”. System błędnie uznaje urządzenie za zrootowane lub używające niecertyfikowanego oprogramowania, co uniemożliwia prawidłowe działanie mechanizmów bezpieczeństwa. Chociaż dla części użytkowników, po kliknięciu „Rozumiem”, płatności działają poprawnie, dla innych Google Pay całkowicie odmawia posłuszeństwa. W dzisiejszych czasach, kiedy telefon zastępuje portfel, jest to krytyczny problem. Problemy z VPN od Google (Pixel-only VPN) – drugi zgłaszany błąd dotyczy ekskluzywnej dla Pixeli usługi VPN od Google. Użytkownicy Beta 3.1 nie mogą się połączyć z usługą, widząc komunikat o błędzie: „usługa nie jest dostępna dla tego konta”. Dla osób, które polegają na VPN dla bezpieczeństwa i prywatności, jest to spory kłopot.

Czytaj też: One UI 8.5 przyniesie kres problemów z przełączaniem między Wi-Fi a danymi komórkowymi

Jak (tymczasowo) rozwiązać problem?

Tego typu problemy z certyfikacją bezpieczeństwa i usługami Google często pojawiają się w nieoczekiwanych wersjach beta, kiedy Google zaostrza kontrolę nad integralnością systemu. Obecnie nie jest jasne, dlaczego gigant wstrzymuje udostępnienie stabilnej wersji wszystkim chętnym testerom. Możliwe, że firma czeka na kolejną dużą paczkę poprawek, być może na łatkę bezpieczeństwa, która ma ukazać się w październiku 2025 roku.

Jeśli jednak nie chcecie czekać, istnieje jedno, choć nieco ironiczne, rozwiązanie: powrót do Programu Beta.

Wady – wymaga to dołączenia do testów Android 16 QPR2 Beta 2, który również ma swoje, choć inne, problemy (np. niepojawianie się odtwarzacza multimediów na ekranie blokady).

Zalety – wersja QPR2 Beta 2 jest generalnie stabilna, a wszelkie błędy są zazwyczaj drobne (problem z odtwarzaczem można obejść, używając widżetów ekranu blokady). Co najważniejsze – powinna naprawić problemy z Google Wallet i VPN.

Czytaj też: Ultracienkie ramki i moc Snapdragona 8 Elite. OnePlus 15 atakuje segment premium bez kompromisów

Historia użytkowników, którzy utknęli w Android 16 QPR1 Beta 3.1, to klasyczny przykład tego, jak skomplikowane jest zarządzanie ekosystemem testowym. Kiedy kluczowe funkcje, takie jak płatności zbliżeniowe, przestają działać, testerzy szybko stają przed wyborem: albo czekać, mając częściowo nieużyteczne urządzenie, albo wrócić do nowszej wersji beta i radzić sobie z jej własnymi, mniejszymi usterkami. Na dłuższą metę, jedynym trwałym rozwiązaniem jest cierpliwe oczekiwanie na stabilną, oficjalną aktualizację, która powinna naprawić ten błąd certyfikacji. Do tego czasu, jeśli Wasz telefon Pixel wciąż odmawia płacenia w sklepie, rozważcie ponowne dołączenie do QPR2 Beta 2 – to najszybsza droga do odzyskania pełni funkcjonalności.