Historyczny moment dla chińskiej marynarki wojennej. Myśliwiec stealth pokonał grawitację w nowy sposób

Wszystko rozegrało się 22 września 2025 roku, kiedy to trzy kluczowe typy samolotów pokładowych pomyślnie wykonały starty i lądowania na pokładzie Fujian. Najważniejszym elementem tych prób był myśliwiec stealth J-35, który jako pierwsza maszyna tej klasy na świecie wykorzystał do startu katapultę elektromagnetyczną. To osiągnięcie stawia Chińczyków w bardzo ekskluzywnym gronie.

Próby na lotniskowcu Fujian

Fujian, który zwodowano w 2022 roku i który obecnie przechodzi próby morskie, to pierwszy chiński lotniskowiec wyposażony w nowoczesny system katapult elektromagnetycznych (EMALS). Podczas wrześniowych testów system ten wykazał doskonałą kompatybilność z różnymi typami maszyn, co sugeruje gotowość do pełnych operacji bojowych. Inauguracyjne testy startów zakończyły się pełnym sukcesem, co otwiera nowy rozdział w chińskich ambicjach morskich.

Co ciekawe, Chiny mogą się pochwalić technologiczną przewagą nad częścią amerykańskiej floty. Podczas gdy J-35 startuje z nowoczesnych katapult elektromagnetycznych, amerykańskie F-35C nadal korzystają z przestarzałych systemów parowych na starszych lotniskowcach klasy Nimitz. Dopiero najnowsze amerykańskie jednostki klasy Ford dysponują podobną technologią.

Nowe możliwości chińskiej marynarki

J-35 to pierwszy chiński myśliwiec pokładowy piątej generacji, zaprojektowany zarówno do walki powietrznej, jak i atakowania celów morskich oraz lądowych. Jego wprowadzenie do służby czyni Chiny drugim krajem na świecie – po Stanach Zjednoczonych – posiadającym tak zaawansowany pokładowy myśliwiec stealth.

Równie istotnym elementem nowego skrzydła powietrznego jest samolot wczesnego ostrzegania KJ-600. Maszyna ta oferuje znacznie większy zasięg wykrywania niż tradycyjne śmigłowce czy radary okrętowe, pełniąc rolę powietrznego centrum dowodzenia. Razem z myśliwcami J-15T, J-15D oraz śmigłowcami zwalczania okrętów podwodnych tworzą kompletny system lotnictwa pokładowego nowej generacji.

Perspektywy i wyzwania

Gdy Fujian zostanie oddany do służby, Chiny po raz pierwszy będą operować trzema lotniskowcami jednocześnie. Teoretycznie radykalnie zwiększy to ich zdolności do prowadzenia operacji na dalekich morzach. Trzeba jednak pamiętać, że sama technologia to nie wszystko – kluczowe będzie wyszkolenie załóg i wypracowanie efektywnych taktyk działania.

Chińscy eksperci nie ukrywają ambicji, twierdząc, że nowe możliwości lotniskowca osiągnęły poziom światowy. Faktycznie, technologia EMALS na Fujian dorównuje tej stosowanej na najnowszych amerykańskich lotniskowcach, co świadczy o imponującym tempie chińskiego rozwoju. Pytanie brzmi, czy uda się to przełożyć na realne zdolności operacyjne.

Historyczny start J-35 z katapulty elektromagnetycznej to niewątpliwie ważny krok w rozwoju chińskiej marynarki. Pokazuje determinację Pekinu w dążeniu do morskiej potęgi, choć droga do rzeczywistej równości z doświadczonymi flotami Zachodu wciąż pozostaje długa. Sukces technologiczny to dopiero początek – teraz przyjdzie czas na prawdziwy sprawdzian w realnych warunkach.