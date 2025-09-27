Circle K odświeża aplikację mobilną. Program lojalnościowy zyskuje nowe funkcje

Podsumowanie artykułu . . .

Kolejna aplikacja mobilna przechodzi gruntowny lifting. Tym razem Circle K postanowiło odświeżyć swój program lojalnościowy, obiecując użytkownikom bardziej intuicyjne doświadczenia i lepsze korzyści. Nowa wersja apki ma skupiać się na potrzebach osób regularnie odwiedzających stacje paliw. Projektanci postawili na uproszczenie interfejsu, co powinno przełożyć się na większą wygodę.

Przeprojektowany interfes ma ułatwić dostęp do kluczowych funkcji programu Extra. Główny ekran pozwala teraz szybciej sprawdzić aktualny poziom rabatu i dostępne nagrody. To sensowna zmiana, bo nic nie irytuje bardziej niż aplikacja, w której proste operacje wymagają kilku nieintuicyjnych kroków. System śledzi każdą wizytę na stacji – niezależnie od tego, czy tankujesz paliwo, robisz zakupy w sklepie, czy korzystasz z myjni. Każda aktywność przybliża do wyższych benefitów, co może motywować do większej lojalności.

Mechanizm programu lojalnościowego opiera się na prostym założeniu – im częściej odwiedzasz stację w ciągu 90 dni, tym wyższe rabaty otrzymujesz. Dostępne są trzy poziomy zniżek, przy czym warto zwrócić uwagę na różnice między paliwami.

Dla miles SupraGas rabaty wynoszą 2, 4 lub 6 groszy za litr, podczas gdy dla miles+ są nieco wyższe – 4, 6 lub 8 groszy. Pierwszy próg (1-4 wizyty) daje podstawowe korzyści, ale dopiero przy 5-14 wizytach w kwartale rabaty stają się bardziej odczuwalne. Najwięcej zyskują najwierniejsi klienci z co najmniej 15 wizytami.

Program lojalnościowy Extra to nie tylko rabaty na tankowanie. Circle K zadbało o dodatkową motywację w postaci bonusowych nagród. Po każdej piątej wizycie na stacji, uczestnik programu zyskuje możliwość odebrania jednej z pięciu nagród, które są do wyboru w aplikacji.

Co można zgarnąć?

Darmową kawę

Hot-doga

Dostęp do myjni

Inne produkty

Wybrana nagroda zamienia się w kupon rabatowy do wykorzystania podczas kolejnej wizyty. Warto pamiętać, że te dodatkowe benefity są dostępne wyłącznie przez aplikację mobilną. Tradycyjna karta lojalnościowa nie daje dostępu do pełni korzyści, co wyraźnie pokazuje kierunek, w jakim zmierza branża paliwowa – ku pełnej cyfryzacji.

Aby zacząć korzystać z programu, wystarczy pobrać aplikację, zarejestrować konto i pamiętać o skanowaniu kodu QR podczas każdej wizyty. System automatycznie nalicza punkty i przyznaje odpowiednie rabaty.

Odświeżona aplikacja Circle K i jej program Extra to przemyślana strategia, która ma zacieśnić relacje z klientami i zwiększyć częstotliwość ich wizyt. Przejrzystość, intuicyjność i namacalne korzyści – takie jak rosnące rabaty na paliwo oraz darmowe produkty – sprawiają, że korzystanie z programu jest naprawdę opłacalne. Warto więc pamiętać o pobraniu i skanowaniu aplikacji przy każdej okazji. Czy nowa odsłona Circle K zrewolucjonizuje rynek stacji paliw? Czas pokaże, ale kierowcy z pewnością ucieszą się z możliwości tańszego tankowania i darmowej kawy. W końcu, w dzisiejszych czasach każda oszczędność jest na wagę złota.