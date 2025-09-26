mBank wprowadza pierwszy w Polsce ring płatniczy z funkcją monitorowania zdrowia

Podsumowanie artykułu . . .

Ring nowej generacji — płatności i wellness w jednej obrączce

Płatności zbliżeniowe to już nasza codzienność. Płacimy telefonem, zegarkiem, a kart z naszego portfela sukcesywnie ubywa. Banki prześcigają się w oferowaniu nowych, futurystycznych rozwiązań, ale to mBank właśnie szykuje prawdziwą bombę. Już wkrótce klienci tego popularnego banku będą mogli skorzystać z pierwszego w Polsce gadżetu typu smart ring, który nie tylko obsłuży płatności NFC, ale również zaopiekuje się naszym zdrowiem i aktywnością. Jest to ruch, który stawia mBank na czele innowacji w sektorze finansowym.

Choć pierścienie płatnicze nie są dla mBanku nowością – bank oferował już wcześniej obrączki od Fidesmo Pay czy Wearpay – nowa propozycja to zupełnie inny poziom zaawansowania. Mówimy o rozwiązaniu, które śmiało może konkurować z takimi gigantami jak zapowiadany Samsung Galaxy Ring czy Amazfit Helio Ring, ale ma jedną kluczową przewagę: funkcję płatniczą.

Nowy pierścień został przygotowany we współpracy z czeskim przedsiębiorstwem Niceboy. Poza standardowym płaceniem zbliżeniowym, urządzenie typu wearable będzie monitorować kluczowe parametry zdrowotne i aktywności, takie jak:

Puls (tętno)

Liczba wykonanych kroków

Spalone kalorie

Ocena jakości snu

Wszystkie zebrane dane będą widoczne i analizowane w dedykowanej aplikacji mobilnej. To, co jest szczególnie imponujące, to fakt, że pierścień ma działać na jednym ładowaniu od 7 do 10 dni. Co więcej, jak donosi portal Cashless, nawet jeśli urządzenie całkowicie się rozładuje, nadal będzie można używać go do płacenia dzięki technologii NFC.

Kiedy i dla kogo nowość od mBanku?

Nowa obrączka jest już dostępna dla klientów mBanku w Czechach i na Słowacji, co potwierdza gotowość technologiczną rozwiązania. Na polskim rynku pojawi się ona już w październiku 2025 roku.

Aby móc zamówić smart ring, konieczne będzie spełnienie kilku warunków:

Posiadanie konta w mBanku. Posiadanie karty Mastercard, z którą pierścień zostanie powiązany (początkowo oferta ma być dostępna dla obecnych klientów).

Wprowadzenie tego innowacyjnego gadżetu to kolejny krok mBanku w kierunku umacniania swojej pozycji jako lidera nowoczesnych płatności. Bank ten już teraz ma najszerszą ofertę płatności na rynku (włączając Garmin Pay, Xiaomi Pay czy Zepp Pay). Decyzja o połączeniu funkcji płatniczych z monitoringiem zdrowia idealnie wpisuje się w najnowsze trendy technologiczne i strategię banku na lata 2026-2030, która zakłada m.in. nową odsłonę bankowości mobilnej z asystentem AI i rozszerzenie oferty dla przedsiębiorców.

Galaxy Ring

mBank właśnie udowodnił, że innowacje w bankowości mobilnej to nie tylko odświeżone aplikacje i sztuczna inteligencja. Wprowadzając pierwszy na polskim rynku pierścień łączący płatności z funkcjami fitness, bank wyznacza nowy trend, w którym narzędzia płatnicze stają się jednocześnie naszymi asystentami zdrowia. Jest to sprytny ruch, który odpowiada na rosnące zainteresowanie technologiami wearable. Czas pokaże, jak polscy klienci przyjmą ten gadżet, ale jest to z pewnością najciekawsza premiera w polskiej bankowości od dawna. Być może za kilka lat nasze portfele faktycznie będą puste, a najcenniejsze okażą się nasze inteligentne obrączki.