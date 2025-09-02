Taniej niż premium, dalej niż elektryk. Nowy samochód elektryczny już w Polsce

Podsumowanie artykułu . . .

Sedan czy kombi? BYD SEAL 6 DM-i kusi przestrzenią i technologią

Mówimy o dwóch podobnych, ale jednocześnie różnych modelach, bo SEAL 6 DM-i sedan oraz SEAL 6 DM-i Touring (kombi). Różnią się one nie tylko sylwetką, ale też praktycznością i wybranymi parametrami zasięgu, co jest o tyle ważne, że Touring jest pierwszym kombi BYD oferowanym w Europie. Z zewnątrz obie wersje są jednak wizualnie spójne, a to dlatego, że korzystają z motywu Ocean X, co przekłada się na płynne przetłoczenia, pofalowany grill i światła LED.

Sedan ma 4840 mm długości, 1875 mm szerokości, 1495 mm wysokości i rozstaw osi 2790 mm, co przekłada się na przestronne wnętrze. Touring zachowuje tę samą długość i szerokość, ale jest wyższy na 1505 mm, ma seryjne relingi dachowe i bardziej użytkowy tył, choć jego współczynnik oporu powietrza nadal jest… dobry, bo sięga poziomu 0,280 Cd. Oczywiście bardziej utylitarne nadwozie nie wypada w tej kwestii tak dobrze, jak sedan (0,265 Cd), ale jak na kombi, które nie próbuje “udawać” swojego zaawansowania, jest to wynik wręcz fenomenalny.

Każdy SEAL 6 DM-i oferuje napęd Hybrid Super DM

Technologia Hybrid Super DM w obu nadwoziach działa tak samo. Stanowi połączenie 1,5-litrowego silnika benzynowego Xiaoyun o wysokiej sprawności, którego to wspiera zintegrowany napęd elektryczny, dzięki czemu samochód przez większość czasu zachowuje się jak elektryk. Gama obejmuje trzy konfiguracje:

Boost Akumulator o pojemności 10,08 kWh i silnik elektryczny o mocy 135 kW. Zasięg elektryczny do 55 km w sedanie i 50 km w kombi. To właśnie ta wersja daje największy łączny zasięg do 1505 km w sedanie i do 1350 km w kombi.

Comfort Lite Akumulator 19 kWh i silnik elektryczny o mocy 156 kW, który podbija zasięg do 105 km przy nadwoziu typu sedan, ale ogranicza ogólny zasięg łączny do 1455 km (WLTP)

Comfort Akumulator 19 kWh i silnik o mocy 156 kW, ale za to z bogatszym wyposażeniem i szybszym ładowaniem. W wersji kombi przejedziecie odpowiednio 100 i 1350 kilometrów (WLTP), a niezależnie od wersji rozpędzicie samochód do 100 km/h w niespełna 9 sekund i maksymalnie do 180 km/h



Co kryje SEAL 6 DM-i w kabinie?

Obie kabiny są przestronne i pełne technologii, która obejmuje ekran infotainment 12,8 lub 15,6 cala, 8,8-calowe zegary, obsługę Android Auto i Apple CarPlay, a w wyższych wersjach również ładowarkę bezprzewodową o mocy 50 W watów, wentylowanie i podgrzewanie foteli z pamięcią. Tak się jednak składa, że wnętrze i praktyczność tego hybrydowego samochodu również trzeba rozdzielić na dwa modele. Touring jest wyraźnie bardziej rodzinny, oferując 500-litrowy bagażnik pod elektroniczną roletę, 675-litrowy pod sam dach i aż 1535 litrów po złożeniu oparć. Sedan z kolei oferuje 491 litrów w najgorszej konfiguracji i 1370 litrów po złożeniu kanapy tylnej.

Bezpieczeństwo i systemy wsparcia w SEAL 6 DM-i

Niezależnie od wybranego nadwozia dostajesz ten sam, kompletny pakiet bezpieczeństwa i systemów asystujących. Siedem poduszek powietrznych, mocowania ISOFIX i i-Size z przodu oraz z tyłu, czujniki parkowania z przodu i z tyłu, kamera cofania lub pełny podgląd 360 stopni, adaptacyjny i inteligentny tempomat, system monitorowania martwego pola, ostrzeganie i hamowanie przy ruchu poprzecznym z tyłu, asystent utrzymania pasa ruchu oraz ostrzeganie przed kolizją z przodu i z tyłu. Do tego dochodzi funkcja V2L o mocy 3,3 kW, dzięki której zarówno sedan, jak i Touring mogą zasilić sprzęty elektroniczne poza samochodem.

Z kolei różnice między wersjami napędowymi są jasne i dotyczą obu nadwozi. Wersja Boost korzysta z pokładowej ładowarki 3,3 kW AC. W Comfort Lite i Comfort BYD podnosi stawkę do 6,6 kW AC i dorzuca szybkie ładowanie DC o mocy 26 kW, które pozwala uzupełnić energię od 30 do 80 procent mniej więcej w 23 minuty. W cyklu WLTP średnie zużycie paliwa waha się od około 1,5 do 2,6 litra na 100 km, zależnie od konfiguracji, co w praktyce oznacza, że przy codziennej jeździe na prądzie i sporadycznym wsparciu benzyny koszty pozostają pod kontrolą.

Jaką hybrydę BYD SEAL 6 DM-i wybrać?

Wybór sprowadza się do priorytetów. Sedan w wariancie Comfort Lite kusi dłuższym zasięgiem elektrycznym, a Touring dowozi rodzinny sens w najczystszej postaci dzięki ogromnemu bagażnikowi i dostępnemu ładowaniu DC w bogatszych specyfikacjach. Kluczowe jest to, że BYD sprzedaje je równolegle jako dwa modele jednej linii SEAL 6 DM-i, a nie jedną wersję z lekko innym nadwoziem. To tym samym faktycznie dwie odpowiedzi na dwa różnestyle życia.