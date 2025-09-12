Galaxy S23 coraz bliżej stabilnego wydania One UI 8. Samsung udostępnił właśnie kolejną wersję beta

Podsumowanie artykułu . . .

Nowa aktualizacja, o wadze około 500 MB, oprócz wrześniowych poprawek bezpieczeństwa dla Androida, wprowadza też kilka ważnych poprawek błędów. Oficjalna lista zmian, czyli tzw. “changelog”, wymienia następujące usprawnienia:

Naprawiono problem z resetowaniem się telefonu podczas użytkowania.

Rozwiązano błąd, przez który ustawienia DeX nie były zachowywane po aktualizacji FOTA z poprzedniego systemu na One UI 8.

Usprawniono działanie aplikacji pogodowej na zegarkach Galaxy Watch 7, która nie była aktualizowana w czasie rzeczywistym.

Mimo że to już druga beta, One UI 8 wydaje się być raczej drobną aktualizacją, która skupia się na udoskonaleniu istniejących funkcji, a nie na rewolucyjnych zmianach. To z kolei wskazuje, że firma skupia się już na ostatnich poprawkach przed stabilnym wydaniem, a to dobra wiadomość.

Samsung, w przeciwieństwie do One UI 7, nie wprowadził tym razem dużej przebudowy interfejsu. Zamiast tego, postawiono na kosmetyczne ulepszenia, takie jak zaokrąglone przyciski w menu i nowy efekt rozmycia tła w aplikacjach systemowych, co sprawia, że interfejs wygląda i działa prawie identycznie jak jego poprzednik.

Co jeszcze wprowadzi One UI 8?

Chociaż sam Android 16 nie przynosi wielu nowych funkcji, Samsung skupia się na przeniesieniu wybranych opcji z najnowszych flagowców, takich jak Galaxy S25 oraz Galaxy Z Fold 7/Flip 7, na starsze urządzenia. Jedną z takich nowości jest funkcja Now Brief z Galaxy AI, która działa jak osobisty asystent, dostarczając spersonalizowanych sugestii. Oficjalny dziennik zmian One UI 8, ogłoszony w maju 2025 roku, podkreśla także inne ulepszenia, w tym łatwiejsze udostępnianie plików za pomocą Quick Share, przeprojektowaną przeglądarkę Samsung Internet, rozszerzone wsparcie dla wyświetlania w Samsung DeX oraz ulepszone zarządzanie kalendarzem i przypomnieniami.

Samsung Galaxy S23 Ultra

Aktualizacja One UI 8 ma pojawić się wcześniej niż jej poprzednie wersje, a to w dużej mierze dzięki przyspieszonemu wydaniu Androida 16 przez Google. Nowy system jest już zainstalowany na Galaxy Z Fold 7 i Galaxy Z Flip 7, a w tym miesiącu zacznie trafiać na starsze urządzenia. W pierwszej kolejności aktualizacje otrzymają flagowce, a następnie modele ze średniej i niższej półki cenowej.

Druga beta One UI 8 dla serii Galaxy S23 potwierdza, że Samsung stawia na stabilność i dopracowanie detali, zamiast na rewolucyjne zmiany. Choć na pierwszy rzut oka aktualizacja wydaje się być niewielka, to wprowadzenie poprawek i przeniesienie zaawansowanych funkcji z najnowszych modeli na starsze urządzenia jest wartościowym ruchem. Pozostaje czekać na pełną wersję, która pojawi się już wkrótce i sukcesywnie będzie wdrażana szerzej.