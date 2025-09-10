Galaxy S26 Pro – nowa nazwa, ale projekt jakby znajomy

Podsumowanie artykułu . . .

Nowe nazewnictwo i stary-nowy design. Poznajcie Galaxy S26 Pro

Zacznijmy może od samej nazwy, bo jak wszyscy wiemy, w portfolio południowokoreańskiego giganta do tej pory nie było modeli Pro. To ma się zmienić w przyszłym roku, bo jak wynika z licznych doniesień, kolejna generacja serii Galaxy S ma składać się z modelu Pro, smukłego Edge i Ultra. Dodanie do podstawowej wersji dopisku Pro ma wskazywać na zmianę strategii i skupienie się producenta na segmencie premium. Fakt, że Plus wyleci z obiegu też nikogo nie dziwi. Z jednej strony był to dość średnio sprzedający się smartfon, a z drugiej – smukły Edge ma być nowym standardem. To samo zrobił już Apple.

Skoro to wyjaśniliśmy, zerknijmy może na rendery, które trafiły do sieci. Przedstawiają one Galaxy S26 Pro i ujawniają nam jeden bardzo ciekawy szczegół – nowy (stary) wygląd wyspy aparatów. Według renderów, wyspa aparatu będzie miała zupełnie nowy wygląd, bardziej przypominający tę z Galaxy Z Fold 7. To odświeżenie może nadać urządzeniu bardziej nowoczesny charakter i odróżnić je od poprzednich generacji.

Wyciekłe rendery CAD dostarczają nam też wstępnych danych na temat rozmiarów urządzenia. Ponoć Galaxy S26 Pro ma mieć 6,3-calowy wyświetlacz i mierzyć 149.3 x 71.4 x 6.96 mm. Warto jednak pamiętać, że podane wymiary są sprzeczne z wcześniejszymi przeciekami, choć na tym etapie to nic dziwnego. Jeszcze trochę czasu minie, zanim doniesienia zaczną się klarować i będzie można mówić o jakichś wiarygodnych konkretach.

Sama zmiana projektu może z jednej strony dziwić. W ostatnich latach Samsung intensywnie pracował nad tym, by ujednolicić wygląd swoich urządzeń, wprowadzając moduł aparatu bez żadnej wyspy. Jednak z drugiej – obserwując poczynania firmy zauważymy, że to zunifikowanie nie było aż tak konsekwentne. Już w zeszłym roku pojawiały się modele z serii galaxy A i Galaxy M, które powróciły do wyspy w kształcie pigułki. Najwyraźniej więc, Samsung powraca do starych rozwiązań. Trudno tylko powiedzieć, czym jest to spowodowane.

Nowe rendery Galaxy S26 Pro pokazują, że Samsung nie planuje rewolucji w designie, a jedynie ewolucję. Ulepszona wyspa aparatu to ciekawy akcent, ale czy wystarczy, by przekonać użytkowników do zakupu? Prawdziwe pytanie brzmi, co znajdzie się wewnątrz nowego flagowca. Dodanie do nazwy dopisku “Pro” zobowiązuje i klienci na pewno będą tu bardziej wymagający. Patrząc życzeniowo, na pewno chcielibyśmy zobaczyć mocniejszą specyfikację, odświeżone aparaty i większą baterię z szybszym ładowaniem. Tylko czy to się spełni? Zobaczymy. Seria Galaxy S26 ma zadebiutować już na początku 2026 roku, więc wkrótce dowiemy się więcej o specyfikacji i funkcjach, które mają szansę na nowo zdefiniować serię Galaxy S.