Gemini i Dysk Google w jednym stali domu. Asystent AI trafia do aplikacji

Google rozdaje dostęp do Gemini na Dysku Google tak jak lubi – nie wszystkim od razu

Od końca września wybrani użytkownicy mogą korzystać z asystenta AI bezpośrednio w aplikacji Dysku Google na smartfonach. Proces wdrażania rozpoczął się 22 września i potrwa około dwóch tygodni. Przynajmniej na razie nie mają też na co liczyć użytkownicy darmowej wersji usługi – nowe funkcje są zarezerwowane dla płatnych subskrypcji. No dobrze, ale po co Gemini w Dysku Google? Jak się okazuje, jest sporo rzeczy, w których asystent zapewne okaże się użyteczny – sztuczna inteligencja może generować streszczenia zarówno pojedynczych dokumentów, jak i całych folderów. Co ciekawe, system radzi sobie również z analizą wielu plików jednocześnie, co może znacząco przyspieszyć wstępne zapoznawanie się z bardziej rozbudowanymi projektami.

Gemini potrafi także interpretować zawartość obrazów przechowywanych w chmurze. Asystent opisuje, co znajduje się na zdjęciach i odpowiada na pytania dotyczące ich treści. Ulepszono również mechanizm wyszukiwania – teraz można opisywać poszukiwane pliki zwykłym językiem, zamiast precyzyjnie wpisywać ich nazwy.

Dostęp do funkcji AI możliwy jest z kilku miejsc w interfejsie. Główna ikona znajduje się w prawym górnym rogu ekranu, pozwalając zadawać pytania dotyczące zawartości folderów. W widoku pojedynczego dokumentu pojawia się specjalny przycisk uruchamiający asystenta.

Czasami na dole ekranu wyświetla się opcja „Podsumuj ten plik”, umożliwiająca szybkie uzyskanie skrótu zawartości. Gemini dostępny jest także przez menu dodatkowych opcji w różnych sekcjach aplikacji. Po aktywacji okno dialogowe otwiera się w dolnej części ekranu, gdzie użytkownicy mogą wpisywać zapytania lub wybierać z sugerowanych komend.

Nowe funkcje Gemini nie dla każdego

Dostęp do asystenta AI w mobilnym Dysku Google mają subskrybenci Google AI Pro i AI Ultra oraz użytkownicy wybranych planów Workspace. W przypadku kont firmowych funkcja dostępna jest w planach Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard i Enterprise Plus.

Z nowości skorzystają także abonenci Google AI Pro for Education oraz Google One AI Premium. Właściciele darmowych kont osobistych nie otrzymają dostępu do tych funkcji, w każdym razie na razie – firma nie ujawniła jeszcze, czy planuje rozszerzenie dostępu na bezpłatnych użytkowników w przyszłości.

Nowe funkcje, jako się rzekło, aktywowane są użytkownikom etapami i do tego w zależności od platformy – Dysk Google na moim Pixelu 10 Pro XL ma już dostęp do asystenta Gemini, choć mam wrażenie, że jeszcze nie we wszystkich widokach – z pewnością jednak jest dostępne podsumowanie dokumentu. Dziś zaktualizowana aplikacja na iOS natomiast nie zdradza obecności nowych funkcji, więc pewnie pojawi się w najbliższych dniach.