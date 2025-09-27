powrót

Gigabyte Radeon RX 9060 XT Gaming OC 16 GB i monitor Gigabyte MO27U2 to świetne połączenie na jesienne wieczory

Michał Andruszkiewicz
27.09.2025|Przeczytasz w 5 minut
Jesień to specyficzna pora roku, która często wprowadza nas w dziwny nastrój. W szczególności coraz dłuższe wieczory sprawiają, że warto po prostu czymś się zająć. Gaming jest zawsze odskocznią od rzeczywistości, a jeśli planujecie zmiany w swoim zestawie to warto postawić na połączenie karty graficznej Gigabyte Radeon RX 9060 XT Gaming OC 16 GB i monitor Gigabyte MO27U2.
Gigabyte Radeon RX 9060 XT Gaming OC 16 GB oferuje świetny stosunek wydajności do ceny

Gigabyte Radeon RX 9060 XT Gaming OC 16 GB to najlepsza karta w cenie ok. 1650 zł. Jej ogromnym plusem jest obecność 16 GB pamięci VRAM o przepustowości 320 GB/s, co przyda się w połączeniu z monitorem o wyższej rozdzielczości. Karta oferuje znacznie lepszą wydajność od RTX 5060 w rasteryzacji i ray tracingu, więc tutaj nawet nie ma co się zastawiać tym bardziej, że model zielonych ma zaledwie 8 GB pamięci VRAM. Grafika oferuje 2048 jednostek SP, 128 TMU, 64 ROP oraz 32 rdzenie RT. Taktowanie game to 2780 MHz, ale boost wynosi 3320 MHz – zgodnie z nazwą mamy fabryczne podkręcenie. Całość działa na interfejsie PCIe 5.0 x16, ale jeśli macie starszą wersję np. 4.0 to nie macie się czego obawiać – spadki wydajności są minimalne. Ważnym aspektem kart AMD Radeon jest obsługa FSR, w tym generatora klatek. Technologia ta potrafi zwiększyć ilość fps w grach bez straty na jakości obrazu, co zdecydowanie przyda się przy większych rozdzielczościach czy bardzo wymagających tytułach.

Na ogromny plus zasługuje wykonanie Gigabyte. Karta może się podobać i fajnie będzie wyglądała w obudowie z oknem. Mamy małe podświetlenie z przesuwanym elementem, a całością można zarządzać poprzez oprogramowanie producenta – Gigabyte Control Centre. Sama jakość wykonania jest też bardzo fajna i mamy choćby metalowy backplate.

Za chłodzenie odpowiada system Windforce, w skład którego wchodzi spory radiator i 3 wentylatory Hawk, które pracują półpasywnie i oferują o 53,6% większe ciśnienie oraz o 12,5% większy przepływ powietrza od poprzedniej generacji. Mamy również pastę termoprzewodzącą klasy serwerowej, otwór w backplate umożliwiający przepływ powietrza, miedzianą podstawkę radiatora oraz kompozytowe ciepłowody. Pod obciążeniem karta jest chłodna i nie należy do głośnych, więc tutaj mamy kolejną zaletę. Zasilanie odbywa się z jednego złącza 8-pin, więc nie będzie problemów nawet ze starszym zasilaczem. Mamy też łącznie trzy złącza obrazu, co pozwala na podłączenie kilku monitorów. Nie możemy też zapomnieć o długości wynoszącej 281 mm. Nie jest to długi model i spokojnie zmieści się nawet w mniejszej obudowie.

Omawiana karta jest więc najlepszym wyborem, jeśli chcecie kupić konstrukcję za ok. 1650 zł. Jest to zdecydowanie model, który spokojnie wystarczy na dłuższy czas do gamingu.

Monitor Gigabyte MO27U2 wyświetli Wam znakomity obraz

Gigabyte MO27U2 to z kolei świetny monitor kosztujący ok. 3600 zł. Jest to zdecydowanie konstrukcja, która wystarczy Wam na lata i już tłumaczę, dlaczego warto w niego zainwestować.

Monitor ma matrycę o przekątnej 27 cali o rozdzielczości 3840 x 2160. Wykorzystuje ona technologię QD-OLED, która zapewnia świetną jakość kolorów. Wystarczy tutaj wspomnieć, że mamy aż 99% pokrycie kolorów DCI-P3 o dokładności dE poniżej 2, a świetną jakość potwierdza certyfikat Pantone. Konstrukcja oferuje też 240 Hz odświeżanie, które z pewnością docenią gracze. Jasność wynosi 250 cd/m^2 w trybie SDR, 1000 cd/m^2 w HDR i mamy HDR z certyfikatem VESA DisplayHDR True Black 400. Producent podaje też kontrast na poziomie 1,5M:1 oraz czas reakcji równy 0,03 ms GTG. Nei zabrakło również certyfikatu VESA ClearMR 13000, co gwarantuje bardzo ostry i płynny obraz podczas grania.

Nie można też zapomnieć o technologiach zaimplementowanych specjalnie dla graczy. Mamy AMD FreeSync Premium Pro, które świetnie będzie współgrało z kartą AMD i zapewniało eliminację takich zjawisk jak tearing czy stuttering. Gigabyte Ultra Clear inteligentnie wstawia czarne klatki, co powoduje redukcję rozmycia ruchu. Świetnie sprawdza się to w grach FPS, akcji czy wyścigach. Night Vision pozwala na łatwe wykrywanie wrogów w ciemnym otoczeniu, a Black Equalizer 2.0 zwiększa widoczność w ciemnych miejscach przy zachowaniu jakości pozostałych scen.

Ciekawą technologią jest Tactical Switch 2.0, który pozwala na przełączanie rozdzielczości jednym kliknięciem. Monitor 27-calowy można zmniejszyć do 24-calowego i wybrać rozdzielczość 1280 x 960, 1024 x 768 czy 1280 x 1024 co może pomóc przy esportowych grach FPS. W tego typu tytułach przyda się też Flash Dimming, który rozpoznaje moment detonacji granatu i automatycznie dopasowuje jasność ekranu, co zapewnia komfort rozgrywki i zmniejsza ewentualnie rozpraszanie uwagi. Mamy też OLED VRR Anti-Flicker pozwalający na dostosowanie zakresu VRR w celu zmniejszenia migotania ekranu.

Monitor Gigabyte MO27U2 jest więc świetną propozycją dla graczy, który na lata zapewni świetny obraz oraz świetne wrażenia z każdego ogrywanego tytułu.

Połączenie tej karty i monitora to znakomity wybór na długie jesienne wieczory

Gigabyte Radeon RX 9060 XT Gaming OC 16 GB to najlepszy wybór w swojej cenie, który zapewnia świetny stosunek wydajności do wydanych pieniędzy. Jeśli więc szukacie karty do 2000 zł, która zapewni odpowiednią wydajność pozwalającą na cieszenie się z gier, to nie musicie się dalej zastanawiać. Grafika bez wątpienia będzie też dobrym wyborem zwiększającym wydajność starszego zestawu. Z kolei monitor Gigabyte MO27U2 to świetna konstrukcja QD-OLED, która przez lata zapewni Wam świetny obraz w grach. Oferuje ona wysoką rozdzielczość i przy tej karcie konieczne będzie jej zmniejszenie lub odpalenie niższych niż maksymalne ustawień graficznych oraz pamiętanie o FSR z generatorem klatek, ale jest to po prostu znakomity wybór na przyszłość. Co więcej, przesiadka ze standardowego ekranu na OLED z pewnością może być małym szokiem. Warto więc rozważyć połączenie tych obu produktów i zapewnienie sobie możliwości ciekawego spędzania jesiennych wieczorów.

