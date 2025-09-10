Pierwsi z Dolby Vision 2 i gotowi na mundial. Hisense wygrał wstęp do milionów domów

Podsumowanie artykułu . . .

Hisense współpracuje z FIFĄ od 2018 rok. To wtedy producent telewizorów stał się pierwszym chińskim producentem elektroniki użytkowej, który partnerował tak dużej imprezie sportowej. Współpraca okazała się na tyle owocna, że ponowiono ją w 2022 roku podczas mistrzostw świata w Katarze. Poza tym producent towarzyszył piłkarskim imprezom EURO 2020 oraz EURO 2024, a także Klubowym Mistrzostwom Świata FIFA w 2025 roku.

Jeśli wierzyć danym producenta, ta strategia się opłaca. Według danych, jakie mogliśmy poznać na targach IFA, Hisense globalnie jest największym producentem telewizorów powyżej 100 cali. Oprócz tego dominuje na rynku projektorów laserowych na całym świecie. W Europie jest z kolei procentowym liderem rynku lodówek (według Omdia i NIQ Omnisales). Jakkolwiek lodówki mogą być istotne w trakcie sportowych zmagań najlepszych piłkarzy na świecie, tak firmie raczej na pewno chodziło o pozyskanie większego poklasku dla swoich telewizorów.

Hisense oficjalnym sponsorem Mistrzostw Świata FIFA 2026. Jego telewizory są gotowe na sport

Współpraca między Hisense i FIFĄ nabiera rumieńców. Podczas ostatnich Klubowych Mistrzostw Świata w Stanach Zjednoczonych, firma miała okazję nie tylko sygnować imprezę swoim logo, ale i dostarczyć telewizory służące do weryfikacji wideo podczas meczu. Sędziowie korzystający z VAR mogli zatem na własnych oczach przekonać się o jakości obrazu. W przyszłym roku takie wsparcie technologiczne okaże się jeszcze cenniejsze, bowiem w mundialu weźmie udział aż 48 drużyn, które łącznie rozegrają 104 mecze.

Oficjalna zapowiedź współpracy Hisense i FIFA

Na czym będzie polegała obecność producenta podczas przyszłorocznego mundialu? Tego jeszcze nie wiemy. Z pewnością producent będzie chciał wypromować nową linię telewizorów – świeżo zapowiedziane rozwiązania Hisense U7S Pro. Będą to telewizory korzystające z matryc RGB-MiniLED. Te zmieniają względem tradycyjnych rozwiązań Mini LED, że zamiast pojedynczego światła i warstwy kropek kwantowych, producent postawił na pojedyncze diody świecące w trzech kolorach. Dzięki temu nie trzeba konwertować produkowanych przez nie kolorów, a te pojawiają się na matrycy z większą precyzją.

Hisense U7S Pro rozszerzy serię telewizorów RGB-Mini LED

Czytaj też: Samsung Flex zmienia zasady gry. Nie musisz kupować urządzeń Galaxy, po prostu je wynajmij

W dostępnym na polskim rynku pierwszym telewizorze z matrycą RGB-MiniLED, 116-calowym Hisense 116UXQ, odwzorowanie kolorów sięga nawet 95% palety barw BT.2020. Producent zaimplementuje technologię RGB-MiniLED do telewizorów z nowej serii U7S Pro. Wyróżni je także powłoka redukująca odbicia, co może się przydać w obliczu oglądania meczów w nieoczywistych godzinach. Za jakość obrazu odpowiadać będzie Hi-View AI Engine X – najmocniejsza z dostępnych w telewizorach Hisense jednostka sztucznej inteligencji, zdolna do podbijania jakości do HDR oraz rozdzielczości do 4K. Nowy telewizor otrzyma przy tym system głośników 4.1.2 dostrajanych przez Devialet.

Hisense jako pierwszy zaoferuje standard Dolby Vision 2 w telewizorach

Ze sceny w Berlinie padały nie tylko deklaracje sponsorskie, ale i technologiczne. Hisense jest bowiem pierwszym producentem, który wdroży w swoich telewizorach nowy standard obrazu – Dolby Vision 2. W przypadku obecnego na rynku, 116-calowego telewizora Hisense 116UXQ rozwiązanie zostanie dostarczone w ramach aktualizacji. Nowe telewizory z mającej premierę w Chinach we wrześniu serii Hisense U7S Pro otrzymają je zapewne od nowości. Co zmieni ten standard?

Telewizory RGB-MiniLED

Czytaj też: Unreal Engine 5.7 pojawia się w kodzie. Premiera prawdopodobnie podczas Unreal Fest Stockholm

Dolby Vision 2 zmienia silnik przetwarzania obrazu. Teraz jego integralną częścią są trzy narzędzia z pakietu Content Intelligence. Pierwsze z nich to Precision Black, którego zadaniem jest pilnowanie, by obraz nie był jednocześnie za ciemny, a przy tym zachowywał klarowność. Light Sense dopasuje wyświetlanie obrazu do otoczenia, w jakim znajduje się telewizor. Do tego celu wykorzysta też dane referencyjne zawarte w materiale wyświetlanym na telewizorze. Trzecie narzędzie to pakiet rozwiązań do kontroli ruchu, w tym generowania brakujących klatek i zmniejszania efektu poszarpania.

Twórcy treści skorzystają z dwukierunkowego mapowania tonów, a to pozwoli uzyskać wyższą jasność, lepszy kontrast i bardziej nasycone kolory. Efekty będziemy mogli zobaczyć dzięki treściom grupy CANAL+. Warto zaznaczyć, że podobne rozwiązania goszczą już w najlepszych telewizorach, ale dzięki Dolby Vision 2 łatwiej będzie o znalezienie treści wykorzystujących pełny potencjał. Kto wie, może sama FIFA zdecyduje się na transmisję mundialu w tej jakości?