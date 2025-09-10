HP wyprzedza Apple i staje się popularniejszym producentem komputerów PC 

Podsumowanie artykułu . . .

Konsumenci coraz bardziej negatywnie nastawieni do korzystania z komputerów stacjonarnych

Spadek zaufania do produktów Apple okazał się bardziej dotkliwy niż przewidywano. Firma straciła aż trzy punkty w porównaniu z rokiem 2024, plasując się obecnie na poziomie 82 punktów. Ta zmiana może wskazywać na szersze problemy w strategii produktowej kalifornijskiego giganta. Wśród głównych przyczyn niezadowolenia użytkowników wymienia się kwestie związane z żywotnością baterii w nowszych modelach MacBooków, które nie spełniają oczekiwań konsumentów.

Równie problematyczna okazuje się postrzegana stagnacja w rozwoju linii iPadów, które przez dłuższy czas nie otrzymywały istotnych ulepszeń. Co ciekawe, Dell jako jedyny producent odnotował poprawę swoich wyników, awansując z 80 do 82 punktów. To sugeruje, że klienci doceniają konsekwentne inwestycje w jakość produktów i obsługę posprzedażową.

Pełne zestawienie ACSI 2025 prezentuje się następująco: Samsung z wynikiem 81 punktów, Lenovo z 79, Amazon z 78, natomiast Asus i Microsoft dzielą pozycję z wynikiem 76 punktów każdy. Na końcu rankingu znalazł się Acer z rezultatem 75 punktów. Największe spadki dotknęły nie tylko Apple, ale także Microsoft i Acer, taka sytuacja może wskazywać na systemowe wyzwania w podejściu do relacji z klientami w całej branży.

Jeśli sytuacja w segmencie komputerów osobistych wydaje się trudna, to rynek tabletów przeżywa prawdziwy kryzys. Satysfakcja klientów spadła dramatycznie z 81 punktów w 2024 roku do zaledwie 77 punktów w obecnym badaniu. To jeden z najsłabszych wyników w historii tej kategorii produktów. Warto również zwrócić uwagę na ciekawą prawidłowość, ponieważ klienci konsekwentnie wyżej oceniają komputery stacjonarne niż laptopy, mimo że wiele aspektów, takich jak oprogramowanie czy interfejs użytkownika, pozostaje identycznych.

Metodologia badania opierała się na solidnych podstawach. Analizę przeprowadzono na podstawie 16 205 wypełnionych ankiet zebranych elektronicznie od losowo wybranych klientów między lipcem 2024 a czerwcem 2025 roku. Obsługa klienta pozostaje największym wyzwaniem dla całej branży komputerowej. Doświadczenia związane z centrami obsługi telefonicznej otrzymały średnio zaledwie 78 punktów, co czyni ten aspekt najgorzej ocenianym elementem całego sektora.

Użytkownicy szczególnie krytycznie oceniają proces nawigacji przez systemy call center oraz jakość otrzymywanego wsparcia technicznego. Problemy te dotyczą wszystkich producentów bez wyjątku, co sugeruje potrzebę systemowych zmian w podejściu do obsługi posprzedażowej. Z drugiej strony, najlepiej ocenianym aspektem okazał się ogólny design komputerów, co pokazuje, że producenci skutecznie inwestują w wygląd i ergonomię swoich urządzeń. Klienci doceniają również rozszerzanie sieci naprawczych, choć wysokie koszty napraw i niekonsekwentna dostępność części nadal stanowią istotne wyzwanie.

Sukces HP nie jest przypadkowy. Firma systematycznie inwestowała w rozwiązania odpowiadające na potrzeby pracy hybrydowej, które stały się standardem po pandemii. Modele z serii Spectre zdobywają wysokie oceny za wszechstronność i jakość wykonania, dobrze wpisując się w wymagania współczesnych profesjonalistów. HP znalazło również złoty środek między wysoką jakością produktów a atrakcyjną propozycją cenową. W przeciwieństwie do Apple, które konsekwentnie podnosi ceny swoich urządzeń, HP oferuje konkurencyjne rozwiązania dostępne dla szerszego grona odbiorców.

Zmiana lidera w rankingu satysfakcji klientów ACSI może zapowiadać większe przesunięcia na rynku komputerów osobistych. Apple, które przez lata czerpało korzyści z lojalności klientów, musi teraz zmierzyć się z rosnącą konkurencją i własnymi wyzwaniami technicznymi. HP udowodniło natomiast, że konsekwentne inwestycje w jakość i zrozumienie potrzeb użytkowników mogą przynieść wymierne efekty nawet wobec tak silnego rywala.