Huawei Watch D2 z nowym kolorem i przełomową analizą fali tętna

Zegarek, który ratuje życie – Huawei Watch D2

Biorąc pod uwagę, że nadciśnienie tętnicze dotyka w Polsce około 11 milionów osób, z czego ok. 34-35% to dorośli, a 9% stanowią osoby w wieku 18 lat. Jak zwykle w przypadku wielu schorzeń wczesna diagnoza jest kluczowa, więc odpowiednia i stosunkowo łatwo dostępna technologia może mieć ogromne znaczenie dla zdrowia publicznego.

Chociaż nowoczesne smartwatche mają coraz więcej zdrowotnych funkcji, przy większości z nich znajdziemy bardzo kluczową adnotację – to nie jest wyrób medyczny. W przypadku Huawei Watch D2 jest inaczej. Urządzenie uzyskało walidację do pomiaru ciśnienia krwi zgodnie z rygorystycznymi wytycznymi AAMI/ESH/ISO, co oznacza, że jego skuteczność została potwierdzona w badaniach klinicznych. To pierwszy na świecie smartwatch z certyfikacją CE MDR w UE do monitorowania ciśnienia na nadgarstku. W tym przypadku tak — zegarek może wam zastąpić tradycyjny ciśnieniomierz, dostarczając dokładnych pomiarów w sposób intuicyjny i wygodny dla użytkownika.

Jednak jego zalety na tym się nie kończą, ponieważ na pokładzie producent umieścił jeszcze jedną, certyfikowaną przez CE nowość – analizę fali tętna. Ta funkcjonalność może pomóc w wykrywaniu nieregularnego rytmu serca, dostarczając alerty w czasie rzeczywistym i analizując długoterminowe trendy, co pozwoli na wczesne wykrycie potencjalnych problemów. Zgodnie z zapowiedzią producenta, dostępna będzie w czwartym kwartale 2025 r. na systemach iOS, Android i HarmonyOS.

Poza tym, dzięki technologii Huawei TruSense, Watch D2 zapewnia dokładne pomiary tętna, saturacji (SpO₂) i innych kluczowych parametrów. Użytkownicy mogą wykonywać zarówno pomiary na żądanie, jak i automatyczne, cykliczne pomiary dobowe, również w trakcie snu. Inteligentne harmonogramy pomiarów dostosowane są do naturalnych rytmów dobowych (m.in. godz. 8:00, 16:00 i noc).

Nowy Huawei Watch D2 to idealne połączenie stylowego designu z zaawansowanymi funkcjami medycznymi, z których możemy korzystać przez cały dzień. Oprócz przełomowej analizy fali tętna, zegarek zyskał nowy, elegancki niebieski wariant kolorystyczny, który dołącza do dotychczasowej gamy. Dzięki nowemu paskowi inspirowanemu skórą rekina i lekkiej obudowie, komfort noszenia jest jeszcze większy. Nowa funkcja ma pojawić się w czwartym kwartale 2025 roku.

Zegarek jest już dostępny w przedsprzedaży u wielu partnerów handlowych (m.in. w sklepach sieci Komputronik, Media Expert, Media Markt, Neonet, RTV Euro AGD i x‑kom) oraz w oficjalnej Strefie Marki na Allegro i w sklepie huawei.pl. Do każdego zamówienia dodawana jest inteligentna waga Huawei Scale 3, która jeszcze lepiej pomoże nam dbać o zdrowie. Oficjalna sprzedaż nowego wariantu kolorystycznego rozpocznie się 19 września 2025 roku.