Huawei Watch GT 6 i Ultimate 2 bez tajemnic. Ceny i specyfikacja wyciekły przed premierą

W świecie technologii ciężko utrzymać w tajemnicy specyfikację sprzętu, dzięki czemu jeszcze przed oficjalnym debiutem, wiemy, czego się spodziewać. Jeśli czekacie na najnowsze zegarki Huawei, to dzięki najnowszemu przeciekowi możecie sprawdzić, czy faktycznie warto będzie po nie sięgnąć. Na trzy dni przed oficjalną prezentacją w Paryżu, do sieci wyciekły szczegóły dotyczące serii Huawei Watch GT 6 oraz Huawei Watch Ultimate 2.

Seria Huawei Watch GT 6 i Watch Ultimate 2. Czy nowe smartwatche zaskoczą rynek?

19 września, czyli już za kilka dni, chińska firma oficjalnie zaprezentuje serię Watch GT 6. Jednak, jak to zwykle bywa w przypadku tak wyczekiwanych urządzeń, jeszcze przed wydarzeniem sieć zalały oficjalnie wyglądające rendery oraz szczegółowe specyfikacje i ceny. Co więcej, pojawiły się również przecieki dotyczące flagowego modelu Huawei Watch Ultimate 2. Przyjrzyjmy się im bliżej.

Huawei Watch GT 6 41 mm | Źródło: XPertpick

Huawei Watch GT 6 pojawi się w dwóch rozmiarach. Mniejszy model o średnicy 41 milimetrów (1,6 cala) otrzyma ekran OLED 1,32 cala i baterię o pojemności 540 mAh. Większa wersja 46 milimetrów (1,8”) zaoferuje wyświetlacz 1,47” przy tej samej rozdzielczości 466×466 pikseli, ale z większym akumulatorem 847 mAh. Wersja Pro ograniczy się natomiast do jednego rozmiaru 46 mm, zachowując parametry ekranu i baterii większego modelu podstawowego. Różnice są głównie konstrukcyjne – Pro ma wymiary 45,6 x 45,6 x 11,2 mm, podczas gdy standardowy model mierzy 46 x 46 x 11 mm.

Huawei Watch GT 6 46 mm | Źródło: XPertpick

Wszystkie modele serii GT 6 mają dysponować 64 GB pamięci wewnętrznej oraz identycznym zestawem czujników. W skład wyposażenia wchodzą: akcelerometr, żyroskop, kompas, barometr, czujnik światła otoczenia i głębokości. Do monitorowania zdrowia służyć mają sensory temperatury ciała, pomiar tętna oraz funkcja EKG.

Proponowane ceny w strefie euro przedstawiają się następująco:

Watch GT 6 41mm: 259 euro (około 1100 zł)

Watch GT 6 46mm: 279 euro (około 1190 zł)

Watch GT 6 Pro 46mm: 379 euro (około 1610 zł)

Kolorystyka będzie zróżnicowana. Mniejszy wariant zaoferuje białe, fioletowe i złote paski, większy – czarne, brązowe i zielone. Model Pro będzie dostępny z czarnymi, brązowymi i srebrnymi paskami.

Huawei Watch GT 6 Pro | Źródło: XPertpick

Co bardziej ekscytujące, plotki mówią, że na tej samej imprezie Huawei może zaprezentować flagowego Watch Ultimate 2. Choć jego design ma być podobny do poprzednika, spodziewane są znaczące ulepszenia. Z przecieków wynika, że smartwatch będzie miał tarczę o średnicy 48,5 mm i nowe czujniki umieszczone z boku obudowy. Rendery pokazują model w dwóch wariantach kolorystycznych: czarnym i dwukolorowym, niebieskim.

Szacowana cena flagowca to 899 euro (około 3821 zł), co plasuje go w premium segmencie urządzeń ubieralnych. To dość odważna kwota jak na rynek zdominowany przez Apple i Samsunga.

Wszystkie przecieki wskazują na to, że Huawei mocno stawia na rozbudowane funkcje zdrowotne, długi czas pracy na baterii i solidne specyfikacje. Seria Watch GT 6 z dużą pamięcią wewnętrzną i bogatym zestawem czujników ma szansę stać się atrakcyjną alternatywą dla droższych modeli konkurencji. Z kolei Watch Ultimate 2 może umocnić pozycję Huawei w segmencie premium. Oczywiście, na pełne potwierdzenie tych informacji trzeba poczekać do oficjalnej premiery, ale już teraz widać, że szykuje się gorąca jesień w świecie wearables.