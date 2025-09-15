Lenovo Legion Go jako mini laptop. Modder stworzył cyberdeck z przenośnej konsoli 

Podsumowanie artykułu . . .

Modder przekształcić Lenovo Legion Go w funkcjonalny mini laptop przypominający cyberdeck

Na platformie Reddit pojawił się projekt, który zmienia sposób postrzegania przenośnych konsoli. Użytkownik o nicku MysteriousAlarm897 postanowił przekształcić Lenovo Legion Go w funkcjonalny mini laptop, tworząc konstrukcję przypominającą cyberdeck z filmów science-fiction. Efekt? Masywna, około 7,5 centymetra gruba konstrukcja, która łączy w sobie mobilność konsoli z praktycznością laptopa.

Czytaj też: Puste światłowody biją rekordy. Tak szybkiej transmisji jeszcze nie było

Proces tworzenia nie należał do najprostszych. Modder musiał wydrukować dziesięć prototypów obudowy, zanim osiągnął satysfakcjonujący efekt. Kluczową rolę odegrała modularna konstrukcja Legion Go, pozwalająca na odłączanie kontrolerów podobnie jak w Nintendo Switch. Ta cecha sprawia, że urządzenie cieszy się sporą popularnością wśród społeczności modderskiej. Konstrukcja wykorzystuje magnesy o wymiarach 5×2 mm do zatrzasków oraz płynny mechanizm zawiasu. System szybkiego zwalniania, inspirowany starymi laptopami Dell, umożliwia natychmiastowe odłączenie konsoli do przenośnego użytku.

Modder przygotował dwie wersje swojego projektu. Bardziej masywna wersja wyposażona jest w dodatkowy pakiet baterii o pojemności 190 Wh, składający się z 15 ogniw litowych 18650 z pełnym systemem zarządzania ładowaniem. Taka pojemność może wydłużyć czas pracy urządzenia o godziny, a przy lżejszym użyciu nawet o kilka dni. Co ciekawe, waga dodatkowej baterii pełni też funkcję stabilizatora całej konstrukcji, eliminując potrzebę używania dodatkowej podstawki. W podstawie znalazło się również miejsce na bezprzewodową klawiaturę marki Lenovo.

Czytaj też: Prawie jak telepatia. AlterEgo pozwala komunikować się bez słów

Druga, cieńsza wersja rezygnuje z dodatkowego pakietu baterii na rzecz bardziej kompaktowych wymiarów. Zmniejsza grubość całej konstrukcji o około 2,5 centymetra, polegając wyłącznie na wbudowanej baterii Legion Go. Obie wersje wyposażono we wbudowany hub USB-C zapewniający dodatkowe porty, dwa USB-C i dwa USB-A. Konstrukcja uwzględnia również wycięcia zapewniające odpowiednią cyrkulację powietrza oraz swobodne działanie głośników, zachowując pełną funkcjonalność oryginalnego urządzenia.

Głównym kompromisem projektu jest brak trackpada. Użytkownicy muszą polegać na zewnętrznej myszy lub ekranie dotykowym Legion Go do nawigacji po systemie. Takie rozwiązanie było konieczne dla zachowania kompaktowych wymiarów całej konstrukcji. Motywacją twórcy była przede wszystkim praktyczność połączona z oszczędnością. Używany Legion Go za 250 dolarów okazał się znacznie tańszą alternatywą dla specjalistycznych urządzeń takich jak GPD Pocket 4, które kosztują wielokrotnie więcej.

Czytaj też: Xbox Cloud Gaming dogoni Nvidię? Granie w chmurze Microsoftu będzie przyjemniejsze

MysteriousAlarm897 rozważa udostępnienie plików do druku 3D lub sprzedaż gotowych stacji dokujących, jeśli społeczność wyrazi zainteresowanie jego rozwiązaniem. Cały projekt pojawia się w ciekawym momencie dla serii Legion Go. Oryginalne urządzenie zadebiutowało w październiku 2023 roku z procesorem AMD Ryzen Z1 Extreme, 16 GB pamięci RAM i 8,8-calowym wyświetlaczem. Na początku 2025 roku Lenovo wypuściło mniej wydajny Legion Go S, a we wrześniu tego roku ma zadebiutować Legion Go 2 z ekranem OLED 144 Hz VRR i procesorem AMD Ryzen Z2 Extreme.

Pozostaje pytanie, czy znacznie wyższa cena nadchodzącego Legion Go 2 zachęci modderów do podobnych eksperymentów, czy raczej odstraszy ich od kupowania urządzenia do modyfikacji. Dotychczas Legion Go pozostaje popularnym wyborem wśród twórców niestandardowych rozwiązań dzięki swojej elastycznej konstrukcji i rozsądnej cenie na rynku wtórnym.

Projekt MysteriousAlarm897 pokazuje, że granice między kategoriami urządzeń są coraz bardziej płynne. Chociaż konstrukcja nie jest pozbawiona kompromisów, demonstruje kreatywność społeczności modderskiej i nieoczekiwany potencjał drzemiący w przenośnych konsolach. Warto obserwować, czy podobne inicjatywy znajdą szersze grono naśladowców, zwłaszcza w kontekście nadchodzącej, droższej generacji sprzętu.